TOTAL : Déclaration des transactions sur actions propres

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale mixte du 26 mai 2017 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, TOTAL S.A. (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) (LEI : 529900S21EQ1BO4ESM68) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000120271) réalisés du 8 mars 2018 au 14 mars 2018 :

Jour de la

transaction Volume total

journalier (en

nombre de titres) Prix pondéré moyen

journalier

d'acquisition (en

EUR/action) Montant des

transactions

(EUR) Code

identifiant

marché 08.03.2018 9 161 46,2146 423 372 BATE 08.03.2018 28 160 46,2219 1 301 609 CHIX 08.03.2018 18 599 46,2206 859 657 TRQX 08.03.2018 41 648 46,1582 1 922 397 XPAR 09.03.2018 10 000 46,4007 464 007 BATE 09.03.2018 30 000 46,4047 1 392 141 CHIX 09.03.2018 20 000 46,4034 928 068 TRQX 09.03.2018 108 385 46,3583 5 024 544 XPAR 12.03.2018 10 000 46,6030 466 030 BATE 12.03.2018 30 000 46,6087 1 398 262 CHIX 12.03.2018 20 000 46,6096 932 193 TRQX 12.03.2018 72 476 46,5837 3 376 202 XPAR 13.03.2018 5 000 46,9384 234 692 BATE 13.03.2018 25 000 46,9535 1 173 838 CHIX 13.03.2018 15 000 46,9729 704 594 TRQX 13.03.2018 105 000 46,8206 4 916 163 XPAR 14.03.2018 10 000 47,1582 471 582 BATE 14.03.2018 30 000 47,1531 1 414 593 CHIX 14.03.2018 20 000 47,1559 943 118 TRQX 14.03.2018 52 001 47,1338 2 451 005 XPAR Total 660 430 46,6334 30 798 065

Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de Total : https://www.total.com/fr/actionnaires/action-et-dividende/action-total/operations-sur-titres

À propos de Total

