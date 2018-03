Tableau-Projections en sièges des élections italiennes

ROME, 5 mars (Reuters) - Projections en sièges à l'issue des élections législatives et sénatoriales de dimanche en Italie, calculées par le site Youtrend (www.youtrend.it) sur la base de résultats encore provisoires. CHAMBRE DES DÉPUTÉS (630 sièges, majorité à 316) Mouvement Cinq Etoiles 229 La Ligue 124 Forza Italia 104 Frères d'Italie 33 Noi Con l'Italia 6 Total coalition de droite 267 Parti démocrate 108 Autres partis de centre gauche 9 Total coalition de centre gauche 117 Libres et égaux 14 Autres 3 ---- SENAT (315 sièges, majorité à 158) Mouvement Cinq Etoiles 114 La Ligue 57 Forza Italia 57 Frères d'Italie 17 Noi Con l'Italia 4 Total coalition de droite 135 Parti démocrate 53 Autres partis de centre gauche 6 Total coalition de centre gauche 59 Libres et égaux 5 Autres 2 (Steve Scherer et Crispian Balmer Jean-Stéphane Brosse pour le service français)