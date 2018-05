Tabula IM fait son entrée sur le marché européen des fournisseurs d'ETF obligataires

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Tabula IM s'apprête à faire son entrée sur le marché européen des fournisseurs d'ETF obligataires. La société vise les investisseurs institutionnels européens, notamment les compagnies d’assurance, les fonds de pension, les gestionnaires d’actifs, les banques privées et les gérants de fortune. L’équipe commerciale de Tabula Investment Management couvrira le Royaume-Uni, l’Irlande, l’Allemagne, la France, la Suisse, l’Autriche, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas et les pays nordiques.Tabula lancera très prochainement ses premiers ETF sur le segment de la dette d'entreprise. La société prévoit d'étoffer sa gamme sur l'ensemble de la classe d'actifs, des obligations d'entreprise investment grade et à haut rendement aux titres indexés à l'inflation, en passant par la dette souveraine, la dette émergente, les titres bancaires, les instruments monétaires, les stratégies ESG et les fonds calibrés pour Solvabilité II.Tabula IM est dirigée par Michael-John Lytle, Directeur général. Il était l'un des fondateurs de Source, un fournisseur indépendant d'ETF qui a été acquis par Invesco l'année dernière. Auparavant, il a travaillé durant 18 ans chez Morgan Stanley, principalement sur les produits de taux.Hasan Sabri assumera de son côté la fonction de Directeur des opérations. Il possède plus de 30 ans d'expérience dans les fintechs, la gestion d'actifs et la banque, ayant notamment été à la direction de MyInvest, Moneyfarm et GLG Partners (désormais propriété de Man Group).