Taconic Biosciences annonce la composition d'un conseil consultatif scientifique

RENSSELAER, New York, le 22 février 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - Taconic Biosciences, leader mondial en matière de modèles de souris génétiquement modifiées et de services associés, a annoncé la composition de son Conseil consultatif scientifique (« Scientific Advisory Board » - SAB), avec les nominations initiales de J. Victor Garcia, Ph.D., Andrew Goodman, Ph.D., et David Hill, Ph.D.

Le SAB collaborera avec la direction de Taconic pour fournir des informations scientifiques et des conseils sur l'évolution des portefeuilles de produits et services de la société. Capitalisant sur le leadership existant de Taconic dans les domaines du microbiome et de l'immuno-oncologie, les membres du SAB apportent des compétences complémentaires pour continuer à stimuler l'innovation dans ces domaines de recherche mais aussi dans d'autres.

« Les modèles animaux de découverte et précliniques continuent d'évoluer vers des modèles translationnels hautement complexes et de grande valeur. Pour continuer à fournir les meilleures solutions à nos clients, il est essentiel que Taconic bénéficie des conseils d'éminents experts scientifiques à mesure que nous développons et validons de nouveaux modèles et services », commente Bob Rosenthal, PDG de Taconic Biosciences.

Le docteur J. Victor Garcia est professeur en médecine au Center for AIDS Research (CFAR), à l'Institute for Global Health & Infectious Diseases (IGHID), et à la Division Maladies infectieuses, au département de médecine, le tout à l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill. Il est chercheur Oliver Smithies et Fellow de l'American Academy of Microbiology. Tout au long de sa carrière, le Dr Garcia s'est établi comme expert dans le développement, la mise en oeuvre et l'utilisation de souris humanisées pour la recherche biomédicale, en particulier dans le domaine des maladies infectieuses. Le docteur Garcia est titulaire d'une licence en chimie de l'Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey et d'un doctorat en chimie de l'Université de Georgetown.

Le docteur Andrew Goodman est professeur agrégé en pathogenèse microbienne et membre du Microbial Sciences Institute de l'École de médecine de l'Université Yale. Pour ce travail, le docteur Goodman a reçu les prix NIH Director's New Innovator Award, Pew Scholars Fellowship, DuPont Young Professor Award, Burroughs Wellcome Fund Investigator Award, Howard Hughes Medical Institute Faculty Scholar Award, et Presidential Early Career Award en sciences et Ingénierie. La recherche du Dr Goodman est axée sur la compréhension des mécanismes d'interaction entre les membres du microbiome intestinal humain et avec l'hôte. Le Goodman Lab combine la génétique microbienne, les modèles animaux gnotobiotiques et les approches informatiques pour développer de nouvelles technologies visant à étudier le microbiome et appliquer ces approches afin de découvrir les causes et conséquences de la variation interpersonnelle du microbiome. Le Dr Goodman a été formé en écologie et biologie de l'évolution à l'Université de Princeton et a obtenu son doctorat en microbiologie à la Harvard Medical School.

Le Dr David Hill a effectué une longue carrière couronnée de succès, dirigeant les services de pharmacologie de nombreuses grandes sociétés pharmaceutiques, notamment vingt ans à Organon et Merck. Les compétences thérapeutiques du Dr Hill comprennent les neurosciences, la douleur, l'anesthésie, la maladie cardiométabolique et l'oncologie. Au cours de sa carrière, le Dr Hill a joué un rôle clé dans la mise en oeuvre de programmes de modèles animaux précliniques de différentes envergures qui ont donné lieu à de nombreux nouveaux traitements approuvés. Au-delà de ses compétences scientifiques, le Dr Hill apporte également des connaissances approfondies de l'harmonisation des ressources internes et externes afin d'obtenir des résultats scientifiques et commerciaux solides. Le docteur Hill a obtenu une licence en biologie appliquée du Hatfield Polytechnic et un doctorat en pharmacologie de la St. Thomas Hospital Medical School.

À propos de Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences est un leader mondial entièrement autorisé dans les modèles et les services de rongeurs génétiquement modifiés. Fondée en 1952, Taconic offre les meilleures solutions animales afin que les clients puissent acquérir, générer d'une manière personnalisée, élever, pré-conditionner, tester et distribuer des modèles de recherche précieux dans le monde entier. Spécialiste des modèles de souris et de rats génétiquement modifiés, des modèles de souris de recherche de précision et des services de conception de modèles intégrés et d'élevage, Taconic exploite trois laboratoires de service et six établissements d'élevage aux États-Unis et en Europe, entretient des relations de distribution en Asie et dispose de capacités d'expédition mondiales pour fournir des modèles d'animaux presque partout dans le monde.

