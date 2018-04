Taconic Biosciences lance de nouveaux modèles de maladies entériques inflammatoires

RENSSELAER, New York, le 20 avril 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - Taconic Biosciences, un chef de file mondial dans la fourniture de modèles de souris génétiquement modifiées et de solutions de service, annonce le lancement de plusieurs nouveaux modèles animaux de maladies entériques inflammatoires (« Inflammatory Bowel Disease - IBD »).

En tant que fournisseur de licence de la technologie d'édition de gènes CRISPR/Cas9, les scientifiques de Taconic ont éliminé le gène Il10 de la souris pour générer des modèles murins de colite spontanée. Les nouveaux modèles knock-out (« invalidation génique ») ont été créés sur les fonds B6 (C57BL/6NTac) et BALB/c (BALB/cAnNTac) de Taconic, et sont disponibles aux normes de santé Excluded Flora (EF) et Germ Free (GF). Au-delà des avantages scientifiques, Taconic facilite également leur accès en offrant ces modèles à des organisations commerciales de recherche sous contrat (CRO) et à des établissements universitaires sous une simple licence d'étiquette. Cela représente une dérogation aux exigences de licence pour les knockouts Il10 d'autres fournisseurs de modèles animaux.

« Pour que les modèles animaux puissent conduire la découverte de médicaments, ils doivent être à la fois scientifiquement solides et accessibles à la communauté de recherche. Taconic vérifie ces deux boîtes avec le lancement de ces knockouts Il10, soulignant le vaste portefeuille métabolique et microbiome de la société et s'engageant à fournir à ses clients les meilleures solutions de modèles animaux pour accélérer les découvertes pour la prévention et le traitement des maladies », commente le Dr Seiler, vice-président Produits commerciaux.

Des informations complètes sur le knock-out Il10 sur fond B6 sont d'ores et déjà disponibles sur le site Web de Taconic, et le modèle construit sur le fond BALB/c sera disponible en automne 2018.

Le portefeuille IBD de Taconic comprend des souches standard telles que la B6 pour la colite induite chimiquement, les knockouts Rag2 ou scids C.B-17 pour la colite de transfert adoptif, et MDR1A pour la colite spontanée. En outre, Taconic soutient également la recherche métabolique avec un vaste portefeuille de produits et services de microbiome. Le lancement de ces knockouts Il10 souligne le leadership de Taconic fournissant des solutions dans le domaine des maladies métaboliques. Selon le CDC, entre 1 et 1,3 million de personnes souffrent d'IBD aux États-Unis (https://www.cdc.gov/ibd/ibd-epidemiology.htm), la prévalence mondiale étant une priorité majeure pour l'industrie pharmaceutique, représentant un débouché commercial significatif.

Pour en savoir plus sur la manière dont les solutions de modèles animaux peuvent faire progresser votre recherche, veuillez composer le 1-888-TACONIC (888-822-6642) aux États-Unis, ou le +45 70 23 04 05 en Europe, ou envoyer un e-mail à info@taconic.com.

À propos de Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences est un leader mondial entièrement autorisé dans les modèles et les services de rongeurs génétiquement modifiés. Fondée en 1952, Taconic offre les meilleures solutions animales afin que les clients puissent acquérir, générer d'une manière personnalisée, élever, pré-conditionner, tester et distribuer des modèles de recherche précieux dans le monde entier. Spécialiste des modèles de souris et de rats génétiquement modifiés, des modèles de souris de recherche de précision et des services de conception de modèles intégrés et d'élevage, Taconic exploite trois laboratoires de service et six établissements d'élevage aux États-Unis et en Europe, entretient des relations de distribution en Asie et dispose de capacités d'expédition mondiales pour fournir des modèles d'animaux presque partout dans le monde.

Contact presse :

Kelly Owen Grover

Directrice des Communications marketing

(518) 697-3824

kelly.grover@taconic.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Taconic Biosciences via Globenewswire