Taconic Biosciences obtient une licence de la technologie Easi-CRISPR de l'Université du Nebraska

RENSSELAER, New York, le 20 avril 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - Taconic Biosciences, leader mondial dans la fourniture de solutions de modèles et de services de souris génétiquement modifiées, a obtenu une licence pour la technologie Easi-CRISPR de l'Université du Nebraska.

L'Easi-CRISPR a été développée dans les laboratoires des Docteurs Masato Ohtsuka (Université de Tokai au Japon), et Channabasavaiah Gurumurthy (Université du Nebraska). Les conditions et modalités générales de l'accord comprennent une licence non exclusive à l'échelle mondiale de la technologie, accordant des droits à Taconic de générer et vendre des modèles de rongeurs générés via Easi-CRISPR. Comparée à la CRISPR traditionnelle, l'Easi-CRISPR représente un avantage significatif, permettant aux chercheurs d'effectuer des insertions génétiques entières plutôt que de se limiter à des mutations ponctuelles et des knock-out (invalidations géniques) constitutives.

« L'Easi-CRISPR constitue la prochaine évolution de la technologie révolutionnaire CRISPR/Cas. La combinaison de la vitesse de la CRISPR avec des insertions génétiques plus importantes permet aux projets complexes nécessitant généralement des techniques de recombinaison homologue de réduire les délais du projet de six mois. Dans un secteur où le temps est une ressource précieuse, l'accès à cette technologie souligne l'engagement de Taconic visant à proposer à ses clients les meilleures solutions », a déclaré John Couse, vice-président des services scientifiques de Taconic Biosciences.

Channabasavaiah Gurumurthy commente, « nous sommes heureux de voir le milieu de la recherche adopter rapidement l'Easi-CRISPR. La licence de l'Easi-CRISPR de Taconic, leader mondialement reconnu de la génération de modèles animaux, devrait aider les scientifiques à générer rapidement des modèles innovants au profit de la recherche scientifique ».

Taconic est un fournisseur entièrement autorisé de services de génération de modèles de rongeurs et compte plus de vingt ans d'expérience en conception de modèles. La société offre l'inactivation des gènes, la mutation ou le remplacement de gènes, l'expression de transgènes, l'interférence par RNA (ARNi) et l'édition de gènes via les technologies CRISPR-Cas9, l'injection pronucléaire et la recombinaison homologue pour s'assurer que les bons outils sont exploités pour chaque projet client spécifique. La capacité exceptionnelle de Taconic à assurer une transition transparente, de la conception de modèles à la gestion de l'élevage et des colonies, offre ainsi à ses clients une solution complète. Ces solutions scientifiques comprennent l'acquisition ou la génération, l'importation, l'octroi de licences, la reproduction, les essais, la préparation et la distribution de modèles génétiquement modifiés partout dans le monde.

Pour en savoir plus sur la génération de modèles personnalisés de Taconic, veuillez composer le 1-888-TACONIC (888-822-6642) aux États-Unis, ou le +45 70 23 04 05 en Europe, ou envoyer un e-mail à info@taconic.com.

À propos de Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences est un leader mondial entièrement autorisé dans les modèles et les services de rongeurs génétiquement modifiés. Fondée en 1952, Taconic offre les meilleures solutions animales afin que les clients puissent acquérir, générer d'une manière personnalisée, élever, pré-conditionner, tester et distribuer des modèles de recherche précieux dans le monde entier. Spécialiste des modèles de souris et de rats génétiquement modifiés, des modèles de souris de recherche de précision et des services de conception de modèles intégrés et d'élevage, Taconic exploite trois laboratoires de service et six établissements d'élevage aux États-Unis et en Europe, entretient des relations de distribution en Asie et dispose de capacités d'expédition mondiales pour fournir des modèles d'animaux presque partout dans le monde.

Contact presse :

Kelly Owen Grover

Directrice des Communications marketing

(518) 697-3824

kelly.grover@taconic.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Taconic Biosciences via Globenewswire