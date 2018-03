Tarifs-La Corée du Sud veut répondre aux mesures américaines

SEOUL, 12 mars (Reuters) - La Corée du Sud va "utiliser tous les moyens possibles" pour répondre à l'imposition par les Etats-Unis de droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium, a annoncé lundi le ministre des Finances.

"Nous allons faire comprendre clairement quelle est notre position", a déclaré Kim Dong-yeon lors d'une réunion politique à Séoul.

"(Le gouvernement) va utiliser tous les moyens possibles et faire le maximum pour répondre aux mesures américaines sur l'acier", a-t-il ajouté, sans donner davantage de précision sur les actions envisagées.

Le président américain Donald Trump a signé jeudi dernier les déclarations imposant des tarifs douaniers de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur celles d'aluminium, précisant cependant qu'ils n'entreraient pas en vigueur avant quinze jours et soulignant que Washington restait ouvert à leur modification ou leur retrait pays par pays.

Kim Dong-yeon a aussi expliqué que le gouvernement sud-coréen allait décider d'ici la fin du premier semestre s'il allait adhérer ou non à la nouvelle version du Partenariat transpacifique, appelé Partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), signé jeudi dernier par onze pays, mais pas les Etats-Unis.

Ce nouvel accord ambitionne d'éliminer les droits de douane sur des produits industriels et agricoles entre les onze pays - Australie, Brunei, Canada, Chili, Japon, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pérou, Singapour et Vietnam-. (Shin-hyung Lee, Cynthia Kim et Dahee Kim, Jean Terzian pour le service français)