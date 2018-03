Tarifs douaniers-Washington évoque des exemptions au cas par cas

WASHINGTON, 7 mars (Reuters) - La hausse des tarifs douaniers américains sur l'acier et l'aluminium sera examinée au cas par cas pour chaque pays, avec la possibilité d'exemptions, en tenant compte de critères liés à la sécurité nationale, a annoncé mercredi la Maison blanche.

C'est dans ce cadre que le Canada et le Mexique, liés aux Etats-Unis par l'Accord de libre-échange nord-américain (Aléna), pourraient échapper à la hausse des droits de douane sur ces produits, a précisé la Maison blanche.

"Le président devrait signer quelque chose d'ici la fin de la semaine et il existe des aménagements potentiels pour le Mexique et le Canada pour des raisons de sécurité nationale, et aussi pour d'autres pays pour les mêmes raisons", a dit Sarah Sanders, porte-parole de la présidence américaine.

Donald Trump, qui a annoncé une hausse des tarifs douaniers de 25% pour l'acier et 10% pour l'aluminium importés par les Etats-Unis, devrait signer le décret mettant ces mesures en oeuvre avant la fin de la semaine, a indiqué la présidence.

Les mises en garde contre le projet de taxation des importations américaines d'acier et d'aluminium et le risque d'une guerre commerciale se sont amplifiées mercredi après la démission du conseiller économique de Donald Trump, Gary Cohn, qui renforce le camp protectionniste à la Maison blanche.

"Les guerres commerciales sont mauvaises et faciles à perdre", a prévenu le président du Conseil européen, Donald Tusk, répondant au président américain qui, la veille, se disait prêt à en découdre sur le front des échanges mondiaux.

(Pierre Sérisier pour le service français)