Taux : Jerome Powell se veut rassurant mais ne convainc pas

21/03/2018 | 20:12

Les marché obligataires réagissent de façon légèrement négative à la conférence de presse de Jerome Powell... mais les taux s'étaient déjà tendus avant le communiqué de la FED.

Ce soir, le rendement du T-Bond 2028 se tend de +2,5Pts à 2,913%, le '5 ans' atteint 2,70%, le '2 ans' culmine vers 2,35%.



L'aversion pour le risque affecte également les dette européennes avec des OAT qui affichent +1Pt de base à 0,845%, les Bunds +1Pt à 0,594% et les BTP italiens montent d'autant à 1,945%.

Les autres dettes périphériques restent largement inchangées.



Le premier communiqué de la FED de l'ère Jerome Powell c'est le portait du meilleur des mondes, avec plus de croissance en 2018 (prévision relevée de +2,4 à +2,7%) puis en 2019 (à +2,4% contre +2,1%) et moins de chômage (3,6% contre 4% en 2017)

Et pour rassurer tout le monde, la FED estime que l'inflation n'accélérera pas, ni en 2018 (objectif maintenu +1,8%), ni en 2019 (+1,9%), après +1,7% sur les 12 derniers mois (et même +1,5% hors 'core rate').



La FED pourra donc se contenter de 2 hausses de taux supplémentaires en 2018 (taux à 2,25% fin 2018) mais juge que la bonne santé de l'économie pourrait justifier 3 hausses de taux l'an prochain contre un consensus de 2 hausses lors de la dernière réunion).



Du côté des statistiques, le déficit courant des Etats Unis a fait un bond de +26% au 4ème trimestre 2017; les stocks hebdomadaires de pétrole brut ont fondu de 2,6 millions de barils la semaine dernière, or le consensus tablait symétriquement sur une hausse de 2,6 millions de barils.



Les stocks d'essence ont eux reculé de 1,7Mns/barils, contre un repli de 2Mns anticipé (conforme aux attentes).



