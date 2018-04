Taux : T-Bonds, OAT et Bunds délaissés, les Bonos surnagent

12/04/2018 | 18:23

Retour de l'appétit pour le risque (sans excès) à Wall Street (Donald Trump indique qu'un bombardement de la Syrie n'est pas fermement programmé, alors que la veille, tout portait à croire que cela surviendrait sous 72H).



Une petite rotation sectorielle plombe un peu les dettes les plus robustes: les Bunds et les OAT prennent +2Pts à 0,517% et 0,756%, les T-Bonds US se dégradent de +3,5Pts à 2,825%.



Cela n'a bien sur rien à voir avec le recul de -9.000 des inscriptions hebdomadaires au chômage.

Aucune réaction des T-Bonds non plus par rapport à la hausse des prix à l'importation US (toujours à 14H30).



Par ailleurs, les 'minutes' de la Fed (parues mercredi soir) n'ont pas réservé de grande surprise, mais les membres du FOMC se déclarent plus enclins à voir l'inflation atteindre l'objectif des 2%: globalement, le ton accommodant n'a pas changé, le vocabulaire non-plus.



En Europe, la croissance devrait continuer sur un rythme soutenu en 2018 avec une inflation qui, même si elle reste faible, va converger progressivement vers la cible de 2% à moyen terme.

'Comme l'a souligné E.Nowotny (Autriche), la prochaine étape pour la banque centrale est d'arrêter net de racheter de nouveaux actifs sur le marché', rappelle par ailleurs le bureau d'études.

L'autre option serait le relèvement du taux de prise en pension de -0,4% à -0,2% par exemple.



Les dettes 'latines' ont également subi une petite pression vendeuse et donc une progression des rendement avec +3,3Pts sur les BTP italiens à 1,813%, +1,5Pt sur le '10 ans' portugais à 1,714% tandis que les Bonos espagnols finissaient stables à 1,255%.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.