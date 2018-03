Taux : accalmie en fin de semaine, nette détente après Powell

23/03/2018 | 18:41

La lourdeur persiste à Wall Street à la veille du weekend mais la rotation sectorielle de jeudi s'interrompt avec une stabilisation du rendement des T-Bonds et des Bunds.



Le '10 ans' allemand varie peu à 53,1% et nos OAT se détendent de -0,6Pts à 0,768% (plus bas niveaux depuis début janvier pour les OAT), variation équivalente sur les 'gilts' à 1,.



Plus au Sud, l'embellie se poursuit -2Pts sur les BTP italiens à 1,8820%, même écart sur les 'bonos', mais à vers le haut à 1,445%.



La perspective d'une guerre commerciale entre les grandes puissances économiques mondiales (l'Europe et les pays de l'Alena sont pour l'instant épargnés) a entraîné hier un brusque retour de l'aversion pour le risque sur les marchés financiers, le VIX grimpe encore de +3% vers 23,85 (+40% sur la semaine).



Après que Donald Trump a annoncé la mise en place de surtaxes sur les importations chinoises pouvant atteindre 60 milliards de dollars, Pékin pourrait s'en prendre aux exportations agricoles américaines (soja par exemple) ou aux avions de ligne (Pékin viserait des recettes douanières de +3Mds$).

Donald Trump s'apprêterait à signer ce soir le décret qui étend le plafond de la dette de +1.300Mds$, évitant un 'shutdown' de certaines administrations US dès ce weekend.



Ce soir, le rendement du '2 ans US' se détend à 2,27%, le '10 ans' reste stable vers 2,83%.



Côté chiffres US, les commandes de biens durables auraient bondi de +3,1% en février après -3,5% en janvier (le consensus tablait sur +1,5%).

Hors défense et aéronautique, l'indice 'core', progresse de +1,2%.



