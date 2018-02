Taux : accalmie sur T-Bonds, gros coup de chaud sur Bonos/BTP

22/02/2018 | 19:17

(CercleFinance.com) -Après la séance 'difficile' de mercredi, la tension retombe un peu les marchés obligataires, mais les niveaux de taux restent parmi les plus élevés observés aux Etats Unis depuis 4 ans.



Le comble de la nervosité a été observé peu après 20H le mercredi 21 avec la publication des 'Minutes' de la Fed : le ton a été jugé beaucoup moins 'accommodant' et l'inflation a sans surprise été au coeur des débats même si les tensions salariales restent contenues et sont encore loin d'illustrer la 'courbe de Phillips' (qui devient non pertinente au fil des ans).

Wall Street redoute une'normalisation' plus rapide de la politique monétaire avec au minimum 3 hausses de taux, dont la prochaine serait effective dès mi-mars.



Les T-Bonds US soufflent un peu ce jeudi avec un rendement de 2,917 contre 2,945% la veille, le '2 ans' affiche 2,255 contre 2,27%, le '30 ans' 3,2% contre 3,22%: ceci s'apparente surtout à un rebond technique.



Même sentiment en Europe avec des Bunds à 0,705% contre 0,72,5% et des OAT à 0,99% contre 1%.

Mais la sérénité n'est qu'apparente car la bonne tenue des Bunds provient d'un phénomène de 'fuite vers la sécurité' face à la lourde chute des marchés obligataires 'périphériques' depuis le début de la semaine.



L'Italie demeure le gros point noir avec une nouvelle hausse -sévère- de +4Pts du rendement des 'BTP' à 2,183% (contre 1,985% vendredi dernier).. mais la pire performance revient aux 'bonos' espagnols qui subissent une envolée de +8,5Pts à 1,60%.

Rien à voir le compte rendu de la dernière réunion de la BCE (du 25 janvier) qui reste 'colombe': ses membres jugent prématuré de changer d'approche et de ton, même si le facteur inflation refera surface au cours des prochains mois.



Du côté des indicateurs européens, le climat des affaires en Allemagne s'est légèrement dégradé ce mois-ci, à en croire l'indice Ifo qui est passé de 117,6 en janvier dernier à 115,4. Les économistes étaient moins pessimistes, anticipant en moyenne un indice à 117,1.

En France, le climat des affaires se dégrade de -2% mais l'inflation n'est pas un souci, avec -0,1% en janvier et +1,5% seulement sur 12 mois.





