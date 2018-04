Taux : affectés par les anticipations pré-inflationnistes

23/04/2018 | 18:52

La tension des taux longs s'est poursuivie ce lundi, de nouveaux 'plus hauts' ont été inscrits sur les T-Bonds US, et cela n'a pas grand chose à voir avec les chiffres du jour: l'indicateur d'activité de la FED de Chicago recule de +0,98 vers +0,1% (plus que prévu).

Les ventes de logements anciens aux Etats-Unis ressortent en hausse de +1,1% en mars (mieux que les +0,2% attendus).



Dans l'eurozone, l'indice PMI composite est resté inchangé ce mois-ci par rapport à mars à 55,2 points (estimation flash).

Dans le détail, l'indice PMI de l'activité dans le secteur des services a augmenté de 0,1 point en données mensuelles à 55 points.



L'indice PMI de la production manufacturière a en revanche reculé dans des proportions identiques à 55,8 points, soit un plus bas de 17 mois, alors que l'indice PMI de l'industrie manufacturière s'est inscrit en baisse de 0,6 point à 56 points, soit un plus bas de 14 mois.

Outre-Rhin, le PMI composite allemand s'établit à 55,3 (contre 55,1), le PMI manufacturier s'effrite à 58,1 (contre 58,2).



Sans que cela ait un lien de cause à effet avec ce qui précède, les taux US franchissent des records à 2,98% sur le '10 ans' et 2,478% sur le '2 ans' (au plus haut depuis fin août 2008), le Bund affiche +3Pts de base 0,63% et nos OAT atteignent 0,85%.

C'est la perception du risque d'accélération de l'inflation dans le sillage des matières premières et du pétrole qui provoque les tensions actuelles.



Dégradation comparable sur les 'bonos' espagnols (+2,8Pts) à 1,31% et les BTP italiens ne se tendent que de +1,5% à 1,795%... les Gilts décrochent plus sensiblement de +4,6Pts à 1,526%.



