Taux : au-delà de 2,63% sur le T-Bond, le 10 ans chinois à 4%

19/01/2018 | 19:09

C'est peut-être une journée charnière sur les marchés obligataires US puisque le rendement du T-Bond US à '10 ans' franchit le cap des 2,635% (son zénith 2017) pour s'établir à 2,633%, le '2 ans' teste 2,06%.



Cette tension se matérialise malgré un 'chiffre' qui pouvait fournir de prétexte à une embellie (même passagère): l'indice de confiance des consommateurs du Michigan ('UMich') est ressorti à 94,4 en estimation préliminaire pour ce mois de janvier contre 95,9 (niveau final du mois de décembre), nettement en-deçà du consensus (97 ce mois-ci).



Le '5 ans' culmine à 2,43% (20Pts d'écarts avec le '10 ans') et le 'spread' taux longs/taux court se stabilise vers +57Pts avec un '2 ans' à 2,0610%.



Les Gilts britanniques suivent les T-Bonds US comme leur ombre à 1,342%.



De ce côté-ci de l'Atlantique, les Bunds se détendent de -Pt à 0,563%, nos OAT reculent de -2Pts à 0,85%.

Plus au Sud, les 'bonos' espagnols bénéficient d'une embellie significative, le rendement se détend de -5Pts à 1,4505%, celui des BTP italiens fléchit de -3Pts vers 1,963%.



Plus loin de nous, en Chine, après une phase de stabilité autour de 3,6% de mai à octobre, une 1ère poussée haussière a conduit le '10 ans' vers 4% mi-novembre.

Nouvelle phase de stabilisation entre 3,90% et 3,99% jusqu'au 12 janvier puis nouvelle accélération cette semaine qui se conclut par le débordement des 4,06% ce 19 janvier (soit +9,5Pts sur la semaine).



Rappel: le '10 ans' chinois était à 3,23% mi-janvier 2017, soit +83Pts de base sur 12 mois (il remonte de 6,60% début octobre 2016, soit près de +150Pts en 15 mois et demi).





