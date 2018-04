Taux : consolidation des T-Bonds, Bunds et OAT (+2Pts base)

10/04/2018 | 19:20

Les T-Bonds US affichent une petite dégradation à la mi-séance, le rendement se retend d'environ +2Pts de base à 2,800%.



Cet écart résulte d'avantage d'un retour de l'appétit pour le risque que d'indicateurs ayant valeur de 'market movers': les prix à la production industrielle US de mars (PPI) ont progressé de +0,3% après +0,2% en février, soit +3% en rythme annuel, contre +2,8% précédemment. L'indice PPI 'core' progresse de +0,4% et affiche +2,9% en rythme annuel contre +2,7% le mois précédent.

L'indice PCE grappille +0,1% à +1,6% en rythme annuel: la FED devrait donc rester accommodante !

Les chiffres des stocks des grossistes ont augmenté de 1% en février dernier aux Etats-Unis, selon le Département du Commerce, après une précédente hausse de 0,9% en janvier.



L'optimisme est revenu sur les marchés ce mardi matin grâce à Xi Jinping, qui a profité de son discours inaugural du Forum de Boao (le 'Davos asiatique') pour annoncer une plus grande ouverture de l'économie chinoise.

Le protectionnisme serait assoupli dans le domaine des services financiers, la propriété intellectuelle serait mieux protégée pour les entreprises s'implantant en Chine (le système des 'joint-venture' n'autorise pas les non-résidents à détenir plus de 50% d'une société immatriculée en Chine) et de réduire 'fortement' les taxes sur les véhicules de tourisme (une des exigences fortes de Donald Trump).



Une fois de plus, c'est l'actualité économique (et diplomatique) internationale qui prend le pas sur les 'stats' locales et les marchés obligataires européens sont surtout impactés par le rebond des actions: les Bunds se dégradent de 1,3Pt vers 0,518%, nos OAT de 1,5Pt vers 0,756%, les BTP et les 'bonos' se dégradent de +2,2Pts à 1,793% et 1,255% respectivement, les Gilts britanniques restent quasi inchangés à 1,405%.







