Washington (awp/afp) - Le président de l'antenne régionale de la Réserve fédérale de San Francisco, John Williams, a affirmé vendredi que la banque centrale (Fed) ne devrait pas réagir "de façon impulsive" au dynamisme de l'économie aux Etats-Unis.

Dans un discours à San Francisco, ce responsable qui est un membre votant du Comité monétaire (FOMC) cette année s'est félicité de voir "l'inflation finalement se diriger dans la bonne direction".

"Même si la plupart des gens ne veulent pas que les prix montent, c'est un grand soulagement de voir que la courbe de Phillips n'est pas caduque", a-t-il déclaré faisant référence à une courbe économique qui lie mécaniquement la baisse du taux de chômage à la remontée des prix à travers les hausses de salaires.

Il a affirmé qu'avec le rythme de croissance actuel aux Etats-Unis --à 2,5% en rythme annuel cette année selon ses prévisions--, la Fed "va continuer à remonter les taux d'intérêt".

"Cela va favoriser la stabilité de l'économie et réduire le risque de surchauffe", a-t-il souligné.

Mais il a reconnu qu'alors que "les gens devraient être satisfaits" du dynamisme économique, il y avait "beaucoup d'anxiété vis à vis de l'attitude de la Fed". La banque centrale prévoit pour l'instant trois modestes hausses des taux en 2018 comme en 2017.

"On craint qu'en terme de politique monétaire on soit en retard ou bien qu'on réagisse brutalement face à tant de positivité", a ajouté M. Williams.

"Pour le moment, je ne vois pas de signe que l'économie soit en surchauffe ni de bulle prête à éclater", a-t-il assuré.

Vendredi, Wall Street a toutefois dérapé, accusant la plus forte baisse du Dow Jones depuis juin 2016, à la suite notamment de bons chiffres de l'emploi et de premiers signes d'augmentation des salaires, ce qui pourrait éventuellement inciter la Fed à remonter ses taux plus rapidement.

L'agence de notation Standard and Poor's estime que la banque centrale va opérer sa première hausse des taux de l'année dès les mois de mars pour les porter dans la fourchette de 1,50% à 1,75%.

"Nous pensons que la Fed va rester sur le projet de trois hausses des taux d'un quart de point de pourcentage" cette année, dit SP dans une note.

afp/rp