Taux : dégradation Bund/T-Bond, appétit pour le risque au Sud

18/04/2018 | 18:46

L'appétit pour le risque s'impose pour la seconde séance consécutive en Europe et cela s'exerce au détriment des bons du Trésor (dont les rendements s'étaient détendus la veille, mais tout est à refaire).

Nos OAT et les Bunds se dégradent respectivement de +1,2Pts (à 0,751%) et +1,8Pt à 0,53%.



Les 'Bonos' espagnols se stabilisent autour de 1,22%, les Gilts se détendent de -2Pts à 1,418% et les BTP italiens surclassent une fois de plus toutes les autres dettes européennes avec -4Pts à 1,72%.

L'explication provient de l'espoir suscité par la demande adressé par le Président italien à la présidente du sénat, Elisabetta Caselatti, de constituer une médiation afin de sortir d'une impasse politique qui semble totale depuis 2 mois.



Les publications macroéconomiques étaient peu nombreuses ce mercredi, l'inflation en Europe a été révisée à la baisse en estimation définitive à 1,3% contre 1,4% en évaluation préliminaire.



Aux Etats Unis, pas de 'chiffres du jour' après la déferlante de la veille mais le 'point d'orgue' sera constitué par la publication du 'Livre Beige' de la FED, qui ne devrait pas receler de surprise, sachant que même si les Etats Unis restent proche du plein emploi, la pression sur les salaires demeure quasi inexistante, l'inflation ayant par ailleurs tendance à se tasser depuis janvier.

La chute des T-Bonds, dont le rendement se tend symétriquement de +3,5Pts vers 2,85% résulte elle aussi d'une rotation sectorielle au profit des actifs 'à risque'.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.