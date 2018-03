Taux : dégradation sur Bund et T-Bonds, détente BTP italiens

20/03/2018 | 18:37

Les indices boursiers se ressaisissent (+0,5% sur l'Euro-Stoxx50 et le Dow Jones) après le coup de froid de lundi (et le gros coup de chaud sur le 'VIX', avec une soudaine montée de l'aversion pour le risque).

Le stress retombe, ainsi que le cours des bons du Trésor: le rendement des T-Bonds 2028 se retend de +3,5Pts vers 2,888% et celui du '2 ans' grimpe vers 2,335%, un nouveau sommet annuel.

Le 'spread' entre taux courts et taux longs demeure très étroit à moins de 55Pts désormais.



En Europe, statu-quo sur les OAT et +2Pts sur le Bund à 0,585%, malgré la ' surprise du jour': le plongeon du moral des investisseurs allemands.



Selon l'institut d'études économiques ZEW, il ressort à 5,1 contre 17,8 en février (le consensus était de 13... et il chute en fait de -12,7), ce qui reflète l'inquiétude des industriels allemands face au virage protectionniste voulu par Donald Trump.

Le 'G20' qui se trouve réuni en Argentine reconnait le droit pour un pays à défendre ses intérêts commerciaux s'il les juge menacés.

En France, selon l'INSEE, la croissance devrait s'établir à +0,4% au 1er et 2ème trimestre 2018, l'acquis de croissance devrait atteindre +1,6%.



Prudence également sur les marchés alors que la Fed entamait aujourd'hui une réunion de deux jours censée déboucher sur une nouvelle hausse des taux de 0,25% en prévision du retour progressif de l'inflation vers l'objectif de la banque centrale.



'Les investisseurs seront particulièrement sensibles au discours de Jerome Powell', commente un autre professionnel, rappelant qu'il s'agira de la première réunion présidée par le nouveau patron de la Fed.



Il est fort à parier que le président de la Fed ne pourra éviter - lors de sa conférence de presse - des questions sur l'impact de la réforme fiscale de Donald Trump ou sur les mesures protectionnistes souhaitées par le président.



Un petit coup d'oeil sur les dettes périphériques: retour de l'appétit pour le risque sur les BTP italiens qui affichent -5Pt à 1,915% et les 'bonos' espagnols se détendent de -3Pts à 1,303%.



Les 'Gilts' britanniques poursuivent leur dégradation avec +4Pt vers 1,485%.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.