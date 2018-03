Taux : détente marginale malgré stats d'inflation rassurantes

16/03/2018 | 19:09

Journée de nouveau assez peu volatile et pas de direction claire: +1Pt de base sur les T-Bonds à 2,831%, stabilité sur le Bund à 0,57/0,572% et -0,5Pt sur nos OAT à 0,810%, soit une belle détente en 'hebdo' avec -8,5Pts de base, soit -10%.

Plus au Sud, les BTP italiens se dégradent de l'épaisseur du trait à 1,985% (+0,5Pt) et les 'Bonos' espagnols font du sur place à 1,37%.



Les marchés ont pu se rassurer avec le taux d'inflation annuel de la zone euro qui s'est établi à 1,1% en février, contre 1,3% en janvier, et à comparer à une estimation rapide de 1,2% dont le consensus attendait une confirmation.



'Mario Draghi avait estimé cette semaine que l'inflation devait encore accélérer avant de songer à suspendre le programme de rachat d'actifs de la BCE', rappelait ce matin Kiplink dans sa recommandation quotidienne.

Les chiffres publiés cette semaine démontrent qu'une surchauffe n'est en gestation dans un avenir prévisible.



Aux Etats-Unis les chiffres de la construction résidentielle sont décevants: les mises en chantier de logements ont chuté de 7% en données corrigées des variations saisonnières le mois dernier aux Etats-Unis à 1.236.000 en rythme annualisé, après 1.329.000 en janvier (chiffre révisé de 1.326.000 en estimation initiale).



De son côté, le nombre de permis de construire -devant préfigurer celui des mises en chantier à venir- a diminué de 5,7%, passant de 1.377.000 (chiffre révisé de 1.396.000) à 1.298.000 en rythme annualisé.



Petite consolation la production industrielle pour le mois de février progresse de +1,1% au mois de février après -1,4% en janvier.

Bonne surprise avec l'indice de confiance des consommateurs du Michigan qui progresse de 99,7 vers 102,1 (ce sont les ménages les moins aisés qui manifestent cette fois le plus d'optimisme).



La semaine prochaine sera ponctué par la réunion de la FED et la probable annonce d'une hausse de 25Pts de base du taux directeur (haut de fourchette à 1,75%) mais les opérateurs guetteront tout allusion de Jay Powell à une possible accélération du rythme du resserrement monétaire.



