Taux : embellie au nord, creusement du 'spread' Bund/T-Bonds

18/05/2018 | 18:41

L'agenda macro-économique était désert ce vendredi: aucune statistique de premier plan n'est parue aujourd'hui, ni aux Etats-Unis ni en Europe.

Les marchés obligataires en ont profité pour reprendre leurs esprits et les rendement se sont détendus, de -6Pts sur les Bunds à 0,574%, de -4,5% sur les OAT à 0,8300%, l'écart étant beaucoup plus modeste sur les T-Bonds US avec -1,5Pt seulement à 3,076%.

Le 'fait majeur' de cette fin de semaine, c'est le net creusement du 'spread' avec les Bunds: il renoue avec un écart historique de +250Pts de base.

Pas étonnant dans une telle configuration que le Dollar se soit hissé jusque vers 1,1750/E ce vendredi, un nouveau plus haut annuel.



Plus au Sud, les évolutions sont contrastées par rapport aux dettes 'coeur' avec +2,6Pts de base sur les 'Bonos' espagnols à 1,438% et surtout, un nouveau coup de tabac sur les BTP italiens qui se dégradent de +12,1Pts à 2,232%, à comparer avec 1,883% il y a une semaine, soit +35Pts de base.



Les BTP pâtissent des grandes incertitudes concernant le programme politique de la coalition 'La Ligue/ étoiles', et notamment la tentation d'imiter le Portugal en orchestrant une relance par les déficits (+100MdsE selon les rumeurs).

cela a très bien fonctionné au Portugal mais rien ne garantit que cela marcherait dans la péninsule, avec un stock de dettes en déshérence estimé autour de 400MdsE, dont 250MdsE au moins sont irrécupérables (d'où cette autre rumeur d'une demande d'effacement de 250MdsE de dette italienne).



Ce n'est évidemment pas pas possible car les ménages italiens détiennent eux- même 40% du stock de dettes portées par les banques tandis que de grands fonds de retraite et d'autres institutions financières allemande et françaises sont également de gros détenteurs d'émissions du Trésor Italien



Hors zone Euro, les 'Gilts' britanniques finissent également la semaine sur une embellie de -5,6Pts à 1,5000% 'tout rond'.







Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.