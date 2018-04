Taux : embellie générale (sauf T-Bonds), les BTP en vedette

17/04/2018 | 18:36

Belle séance pour les investisseurs: tout monte, les actions comme les bons du Trésor (dont les rendements se détendent symétriquement).

De quoi effacer la grisaille de la veille: nos OAT et les Bunds se détendent respectivement de -2Pts de base, à 0,732%) et 0,507%.



Les 'Bonos' espagnols affichent presque -3Pts de base à 1,216%, les Gilts -3,2Pts à 1,432% et les BTP italiens surclassent toutes les autres dettes européennes avec -4Pts à 1,762%.



Les marchés ont laissé de côté le contexte géopolitique toujours tendu, les accusations de Donald Trump à l'encontre de la Chine 'qui manipule sa devise à la baisse'.

Les publications macroéconomiques ont démarré cette nuit avec le PIB chinois, annoncé en hausse de +6,8% (contre +6,7% anticipé) puis se sont poursuivies ce mardi matin en Europe avec un indice ZEW en forte baisse, à -8,2 points au titre d'avril contre +5,1 points en mars (il était attendu proche de zéro).



Aux Etats Unis, les chiffres du jour sont de bonne facture: les mises en chantier aux Etats Unis ont progressé de +8% en mars (sur 1 an), les permis de construire de +6,2%.



La production industrielle US au mois de mars se redresse de +0,5% contre +0,4% anticipé), soit +4,3% en rythme annuel.



Le taux d'utilisation des capacités industrielles (+0,3 point à 78%) inscrit un plus haut depuis 3 ans.



Petit bémol avec la production manufacturière américaine qui n'a progressé que de 0,1% en mars.

Les T-Bonds US terminent la journée parfaitement inchangés à 2,832%, ce qui accroît le 'spread' avec les Bunds à environ +233Pts.



