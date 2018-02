Taux : émissions record aux USA,vive tension sur BTP italiens

20/02/2018 | 18:34

Ce journée de mardi s'annonce comme une journée 'test' assez cruciale pour les marchés de taux US.



En Europe, la tension des taux s'est poursuivie mais la dégradation s'est un peu ralentie en fin de journée avec des Bunds peu changés à 0,735%, des OAT à 1,012% comme 0,992%, des 'Bonos' qui prennent +2,5Pts à 1,533%.



A noter que le rendement des Bunds a atteint en séance 0,76% et celui des OAT 1,03%0.



Pour la seconde séance consécutive, les BTP italiens décrochent littéralement, propulsant leur rendement 12Pts plus haut à 2,163%: cela fait près de +20Pts en 48H et la cause en revient aux élections législatives du 4 mars qui devrait consacrer le triomphe des partis eurosceptiques (Forza italia/Ligue du Nord puis de son côté '5 étoiles').



Les nouvelles économiques ne sont pourtant pas mauvaises avec ce matin en Europe un indice ZEW qui évalue le sentiment économique des investisseurs allemands au titre du mois en cours. Le ZEW recule un peu en février (vers 17,8) mais moins que prévu (16,5 points après +20,4 en janvier).



Le tableau commence à devenir un peu alarmant aux Etats Unis: le rendement du '2 ans' US se tend vers 2,23% et celui du '10 ans' vers 2,92% alors que le Trésor US va procéder à une émission record de 179Mds$ de T-Notes et T-Bonds avec un montant sans précédent d'émission de 'billets' à 4 semaines, 3 et 6 mois, ainsi que de T-Bonds de maturité à 2, 5 et 7 ans.

Pour ce seul mardi, le Trésor US va tenter de placer 55Mds$ de T-Notes à 4 semaines, puis 51Mds$ de '3 mois', 45Mds$ des T-Notes à '6 mois' et enfin 28Mds$ de '2 ans'.

Le calendrier de la semaine est très chargé avec un total d'émissions record de 258 milliards de dollars (en rajoutant le 5 et 7 ans).



A noter que les Treasuries '2 ans' ont affiché jusqu'à 2.243% cet après-midi, leur plus haut niveau depuis la faillite de Lehman !





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.