Taux : impacté par la tempête sur le FOREX à la veille BCE

24/01/2018 | 19:25

Les marchés obligataires tanguent un peu alors que le Dollar subit un séisme majeur en réaction au commentaire de Steven Mnuchin depuis Davos ce matin (le Secrétaire US au Trésor se félicitant de la faiblesse du $ qui favorise les Etats Unis).



La chute de -0,9% du Dollar sous 1,2400/E le précipité au plus bas depuis 2 ans et 1 mois et la tension des taux US -qui repart de plus belle ce mercredi- ne parvient absolument pas à enrayer sa chute.



Le rendement du '10 ans' aux Etats Unis rebondit de +3Pts vers 2,652% et entraine dans son sillage les Bunds avec +2Pts à 0,582% puis nos OAT (+1,5Pts) à 0,865%.

Certes, la rémunération du billet vert augmente plus vite que celle de l'Euro... mais les Etats Unis vont rajouter 1.500Mds$ de dette d'ici 4 ans.



Et il y a de bons chiffres en Europe pour soutenir l'Euro et justifier des taux plus élevés: la BCE -et Mario Draghi- va devoir en tenir compte demain pour ne pas remettre de l'huile sur le FOREX en pleine incandescence.



L'indice IHS Markit PMI flash composite de l'Eurozone en janvier s'est établi à 58,6 (consensus de 57,9 après 58,1 en décembre): c'est un 'plus haut' depuis 139 mois. Dans les 'services', l'indice a atteint 57,6, au plus haut depuis 125 mois.

L'indice flash Composite IHS Markit de l'activité globale en France s'établit à 59,7, en léger repli sur novembre (60,3) mais cela demeure un indice 'robuste'.

Plus au sud, petite consolidation de +1,5Pt a pénalisé les 'bonos' et les 'BTP' à 1,375 et 1,905% respectivement.



