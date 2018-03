Taux : impactés par le bras de fer à la Maison Blanche

06/03/2018 | 19:21

Les marchés obligataires européens ont réagi négativement à la rumeur d'une possible démission de Gary Cohn, conseiller spécial pour les questions économiques de Donald Trump qui a fait connaître sa désapprobation concernant les mesures protectionnistes (taxes sur l'acier et l'aluminium importés) annoncées par le Président ce weekend.



Gary Cohn (ex-Goldman Sachs) passe pour un des garants de la tradition du 'free trade' en vigueur depuis des décennies : son départ (qui se joue peut-être en ce moment même à la Maison Blanche) signifierait un virage protectionniste de l'Amérique (une des promesses de campagne de Donald Trump, réitérée à Davos il y a 1 mois).

Le Mexique se dit prêt à riposter, le Canada -premier visé par l'instauration de taxes sur l'acier- risque de devoir réviser ses perspectives de croissance.



Le '10 ans' canadien grimpe de +3,5Pt de base vers 2,228% tandis que le T-Bonds US reste quasi stable à 2,88%.



Du côté des indicateurs du jour, Wall Street a découvert un repli de -1,4% des commandes à l'industrie aux Etats-Unis au titre du mois de janvier contre +1,8% en décembre (c'est la 1ère baisse de cet indice depuis juillet 2017, les intempéries de mi-janvier ont un peu paralysé l'activité, c'est assez traditionnel en cette période de l'année).



Robert Kaplan de la FED a réaffirmé en début d'après-midi que le scénario à privilégier reste celui de 3 hausses de taux cette année, dont une imminente la semaine prochaine.



Mais le 'fait du jour' demeure la 'rumeur G.Cohn' qui a cause un vif émoi en Europe où une brusque tension des taux s'est matérialisée en milieu d'après-midi, les OAT passant brièvement de 0,90 à 0,99% avant de se stabiliser vers 0,94%, le Bund grimpant de 4Pts à 0,675%.



Plus au Sud, les BTP italiens varient peu (+1Pt vers 2,091%), les 'bonos' espagnols se détendent même de -0,5Pt de base à 1,479%.

Enfin, les Gilts britanniques se dégradaient de +2Pts à 1,518%.









