Taux : journée calme, sans chiffres 'macro', sans arbitrages

26/03/2018 | 18:49

Les marchés obligataires entament la semaine sur une note calme qui contraste avec la volatilité qui se perpétue sur les marchés d'action.

La contrepied baissier survenu ce lundi n'a pas alimenté de flux manifeste en faveur des bons du Trésor.

Nos OAT finissent la journée quasi inchangées à 0,767%, les Bunds se dégradent à la marge de +0,5Pts à 0,527% et les T-Bonds US de +1Pt à 2,8350%, tout comme les BTP italiens à 1,92%.

Stabilité parfaite sur les 'bonos' espagnols à 1,255% et sur le '10 ans' japonais à 0,025%.



Le spectre d'une guerre commerciale d'ampleur entre les Etats-Unis et la Chine qui avait tétanisé les marchés (l'indice CAC avait cédé 3,4% la semaine passée, le Nasdaq avait chuté de -6,5%) s'éloigne.

Les deux parties sont résolues à 'discuter', selon Steven Mnuchin (secrétaire au Trésor) qui se déclare 'optimiste quant à la signature d'un accord commercial avec la Chine'



Côté 'macro', la France voit son déficit public s'établir à 59,3 milliards d'euros pour 2017 selon l'Insee, soit 2,6 % du produit intérieur brut (PIB) après 3,4 % en 2016: la France revient dans les clous du traité de Maastricht... mais cela fait longtemps que les déficits ne constituaient plus une menace pour nos capacités de refinancement.



