Taux : journée peu volatile, le '2 ans' US culmine à 2,29%

15/03/2018 | 19:12

Journée assez peu volatile sur les marchés obligataires (les variations ont été plus tranchées sur le FOREX), avec des évolutions disparates : +0,7Pts de base sur les T-Bonds à 2,824%, -1,8Pt sur le Bund à 0,572 et -1,2Pt sur nos OAT à 0,8210%.



Les chiffres du jour ont eu peu d'impact, aucune tendance claire ne s'en dégage: l'indice 'Empire State' de la FED (activité manufacturière) grimpe de +7,5Pts à 22,5 au mois de mars tandis que celui de la région voisine de Philadelphie se contracte de -3,5Pts à 22,3.



L'indice des prix à l'importation est mauvais, avec une hausse de +0,4% en février, le double de ce que le consensus anticipait.

La confiance des professionnels de l'immobilier recule légèrement, enfin, les inscriptions hebdomadaires au chômage reculent de -4.000 à 226.000 (retour sur des plus bas de 40 ans).



'L'inquiétude des marchés reste palpable', estime intervenant faisant allusion à la multiplication des limogeages au sein de l'administration. 'Leurs craintes ne semblent pas apaisées par la désignation de Larry Kudlow, un présentateur de la chaîne de télévision CNBC et ancien fonctionnaire de l'administration Reagan partisan du libre-échange, en tant que conseiller économique du président Trump en remplacement de Gary Cohn', ajoute l'opérateur: cette séance de jeudi restera marquée par un nouveau zénith sur le rendement du '2 ans' US à 2,29% puis 1,273% en clôture.



En France, l'inflation (IPCH) est demeurée stable à +1,2% en février, en Europe, les ventes d'automobiles ont progressé de 4,3% en février, selon l'ACEA, avec 1.125 400 nouvelles immatriculations (meilleur score depuis 2008) avec une croissance de +13% en Espagne, de +7,4% en Allemagne, de +4,3% en France, à contrario 11ème mois consécutif de décroissance au Royaume Uni.

Les 'Gilts' britanniques ont finit quasi stables à 1,435% contre 1,44% la veille.

Embellie au Sud avec -2Pts de base sur les Bonos et les BTP à 1,374% et 1,985% respectivement.









