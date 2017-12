Taux : l'année s'achève sur une stabilité des taux longs

28/12/2017 | 18:53

Cette séance de jeudi efface les bénéfices de la précédente et les T-Bonds affichent +1,5Pt de base à 2,427% après la publication d'un PMI de Chicago en hausse de +3,7Pts à 67,6).



En Europe, la dégradation est plus sensible avec +4,5Pts sur les Bunds à 0,427% et +5,1%Pts sur nos OAT à 0,767%.



Plus au Sud, les Bonos prennent +5Pts à 1,516% et les BTP italiens +4,5Pts à 1,956%.

Sur 12 mois, le rendement des Bunds double de 0,21% à 0,42%, celui des OAT passe de 0,73 à 75% (quasi inchangé), celui des Bonos de 1,41 à 1,51%, celui des BTP ressort inchangé à 1,95%.

Et enfin, les T-Bonds affichent eux aussi un rendement parfaitement linéaire de 2,45%, comme fin 2016 début 2017, avec un rendement moyen de 2,32%, d'une remarquable stabilité malgré 3 hausses de taux.

En revanche, les taux courts se sont nettement resserrés puisque le rendement du '2 ans' passe de 1,20 à 1,90% (en anticipation d'une prochaine hausse prévue en mars).



Quelques chiffres ont été publiés ce jeudi, d'abord les mises en chantier de logements qui ralentissent en France fin 2017 (septembre/octobre/novembre) de -4,6% en global et -5,3% pour le collectif (après -0,3% cet été).

Mais le bon début d'année a fait la différence puisque sur 12 mois, les mises en chantier en France progressent de +15,7% et les permis de construire de +11,4% par rapport aux douze mois précédents.



Au chapitre des indicateurs US, outre le PMI de Chicago, en hausse de +3,7Pts à 67,6, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties inchangées à 245.00 la semaine dernière et des stocks hebdomadaires de pétrole aux Etats-Unis se contractent de -4,6 millions de barils de 'brut' sur la semaine du 15 au 22 décembre.



Pas d'impact sur le prix du baril de Brent qui reste stable à 66,4$, le WTI continue de tutoyer ses sommets à 59,60$ sur le NYMEX.







