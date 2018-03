Taux : l'embellie se poursuit, les Gilts en vedette à 1,3700%

28/03/2018 | 19:05

L'aversion au risque était encore très présente mercredi matin, elle s'est un peu atténuée au fil des heures mais cette journée se solde de nouveau par une détente des taux: le rendement des T-Bonds US rétrograde de -3Pts vers 2,758%, celui du Bund à 10 ans de -0,5Pt à 0,498%, celui de nos OAT se stabilise à 0,735%.

L'embellie se poursuit en périphérie avec -2Pts de base sur les BTP italiens et les 'Bonos' à 1,853 et 1,215% respectivement.



Le Gilts britanniques réalisent sans conteste la meilleure performance du jour avec -5Pts de base à 1,37%... et cette hausse s'est déroulée en parallèle avec les indices boursiers qui avancent de +0,6% (FT-100).



Les chiffres du jour ont peu impacté l'évolution des bons du Trésor: le PIB américain (4ème trimestre 2017) a été révisé à +2,9% contre +2,5% et les stocks des grossistes US ont gonflé de +1,1% en février: peu de réactions de la part des marchés qui guettent surtout des informations concernant les pourparlers sino-américains.

Les stocks des grossistes ont gonflé de +1,1% en février, les promesses de ventes de logements neufs rebondissent de +3,1% après -5% en février.



Mais ce qui préoccupe réellement les marchés, ce sont les infos provenant de la Maison Blanche: 'Les valeurs de la technologie ont plongé suite à des informations évoquant un blocage des investissements chinois dans les entreprise high-tech américaines', explique un trader.



D'après Bloomberg, l'administration Trump réfléchirait à toute une série de mesures restrictives visant à empêcher ce qu'elle considère comme un pillage par la Chine de la propriété intellectuelle américaine.









