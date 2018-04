Taux : le scénario du ralentissement conjoncturel s'étiole

20/04/2018 | 18:49

Cette séance s'avère beaucoup plus calme que jeudi mais la dégradation se poursuit sur les T-Bonds US dont le rendement grimpe vers 2,932% (et 2,943% en séance).



Le rendement du '2 ans' flirte désormais avec les 2,45% ce qui témoigne d'un renversement des anticipations : la FED pourrait être amenée à mener un programme de 4 hausse de taux -au minimum- cette année (récemment, le scénario de 3 hausses semblait tenir la corde) et peut être se trouver contrainte de presser le pas si le baril de pétrole s'installe durablement au-dessus des 68$ (WTI) et 75$ (Brent).



Pas de chiffres 'macro' pour inspirer les marchés ce vendredi, le seul 'market mover' fut cette intervention de Mark Carney (le patron de la bank of England) qui tempère les anticipations de relèvement des taux mi-mai (la probabilité retombée sous 50% contre 70%).



Les 'Gilts' sont les seuls à progresser à contre-tendance ce vendredi avec une détente symétrique de -3,4Pts de base à 1,486%.



La séance fut par ailleurs très calme avec une quasi stagnation des OAT décalent 0,812%, des Bunds à 0,600%, des 'Bonos' espagnols à 1,283%, ainsi que des BTP italiens 1,78%.

La semaine s'achève sur une dégradation générale des dettes souveraines qui peut cependant induire une lecture positive: les marchés ont changé leur fusil d'épaule et repoussent de plusieurs mois la perspective d'un ralentissement économique aux Etats Unis et en Europe.





