Taux : le 'spread' entre Bund et TBond US à un record +243Pts

07/05/2018 | 18:48

Les OAT (-1,2Pt de base à 0,767%) n'ont guère profité du relèvement de la perspective de la dette française à 'positive' par Moody's qui apprécie beaucoup le réformisme du Président de la République (pourtant, le montant global de la dette continue de croître à un rythme aussi rapide que sous la mandature précédente, et il va falloir y rajouter le déficit de la SNCF après réforme.

Détente également de -2Pts de base sur les dettes périphériques à respectivement 1,277% sur les 'bonos' espagnols' et 1,774% sur les BTP italiens.

Les Bunds se détendent de -1,7Pt à 0,528% après l'annonce d'une nouvelle chute inattendue de -0,9% des commandes à l'industrie allemande en mars au lieu d'un rebond de 0,5% attendu après -0,2% en février.

Le 'spread' avec les T-Bonds US atteint ainsi un nouveau record à +243Pts de base puisque le '10 ans' US affiche +1,3Pt à 2,958%.

Les T-Bonds sont pénalisés par une semaine qui commence bien à Wall Street, en l'absence de statistiques notables : le Dow Jones gagne +0,7% à 24.430Pts, le Nasdaq un peu plus de 0,6% à 7.260.



Aucun indicateur économique majeur (comme par exemple le 'NFP' vendredi dernier) n'est prévu à l'agenda de la semaine: les opérateurs prendront connaissance ce soir de la demande de crédit à la consommation US.



Mais les anticipations sur les taux peuvent être affectées par une inflexion de la trajectoire de l'inflation : ce lundi a été marqué par l'inscription d'un double record annuel sur le pétrole: le baril de Brent grimpe de +1% à 76,1$ à Londres, le WTI s'envole de +1,2% vers 70,55$ sur le NYMEX... alors que le Dollar poursuit son ascension et tutoie les 1,1900/E.

Rappel, le pétrole valait 45$ sur le NYMEX au début de l'automne dernier.



