Taux : marchés peu inspirés, se détendent à la marge.

08/01/2018 | 18:50

La semaine débute sur un léger biais haussier sur les marchés obligataires européens et US, en l'absence de véritables 'market movers'.

Un bon chiffre isolé n'a pas suffi à impacter les marchés: les ventes au détail dans la zone euro ont augmenté de +1,5% sur 1 mois, selon Eurostat.

Sur un an, la hausse atteint +2,8% au lieu de +2,2% anticipé.



Vendredi, la première estimation de l'inflation dans l'Eurozone était ressortie vendredi à +1,4% en rythme annuel (hors énergie et

produits alimentaires).



La publication d'un repli de -0,4% des commandes à l'industrie allemande en novembre (après des mois de hausse continue) n'a pas davantage ému les Bunds qui se détendent de -1Pt à 0,43%, nos OAT affichant le même écart à 0,79%.



Plus au Sud, les 'bonos' espagnols affichaient -2,5Pts à 1,495% et les BTP -2Pt à 1,985%.



Les Gilts britanniques ont fini quasi stable à 1,2400% alors que la bourse de Londres évoluait à contre courant des autres places européennes avec un repli de -0,36%.

Outre-Atlantique, les T-Bonds US font du yo-yo autour de 2,48%, stables à 0,5Pt près.





