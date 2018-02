Taux : nette dégradation sur dettes périphériques (BTP/Bonos)

19/02/2018 | 19:17

Toute petite séance en terme d'activité sur les marchés obligataires en l'absence des opérateurs américains, en congé aujourd'hui pour cause de 'President Day' (pas de cotations sur les T-Bonds)... mais la lourdeur l'a emporté.



Peu de raisons de prendre des initiatives en l'absence d'indicateurs notables, le premier de la semaine sera publié demain en Allemagne demain ( l'indice ZEW et son jumeau l'indice IFO sera publié jeudi).



La dégradation du marché obligataire a été significative avec des OAT qui se tendent de +3,5Pts de base et re-franchissent le cap des 1% de rendement, les Bunds se retendent également de +3,5Pts à 0,74%.



En l'absence d'actualité 'macro', il faut peut être jeter un oeil du côté du facteur politique en Italie: la hausse de +6Pts de base des BTP à 2,046% constitue peut-être une piste, et la chute de -1% de la bourse de Milan (deux fois plus prononcée que sur l'Euro-Stoxx50) semble démontrer que le 'stress' se situe dans la péninsule.



Des élections législatives se tiennent dans 10 jours en Italie (dont le résultat est complètement incertain) et les formations qui affichent leur euro-scepticisme sont majoritaires (Forza Italia de Silvio Berlusconi allié à la Ligue du Nord), ce qui pourrait entraîner des tensions avec Bruxelles.



Et la dégradation des BTP contamine les 'bonos' espagnols (+7,5Pts à 1,534%), ce pays connaissant également un chômage élevé et une forte baisse des standards sociaux (salaires, retraites, pensions, chômage) depuis 2009.







