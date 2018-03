Taux : nette détente cette semaine, -8Pts de base sur T-Bonds

29/03/2018 | 18:37

L'embellie sur les marchés obligataires se poursuit et semble solidement établie depuis 6 semaines (le 21 février) et surtout depuis 10 jours (le 20 mars).

Le rendement des T-Bonds (4Pts à 1,784%) se retrouve au plus bas depuis le 6 février (brusque détente consécutive au flash krach sur le 'VIX').

la tendance est tout aussi positive en Europe avec des OAT et des Bunds à -0,5Pt à respectivement 0,726% et 0,493%.



C'est presque de l'euphorie sur les dettes périphériques qui concluent la semaine en beauté avec des écarts de -5Pts sur les 'Bonos' et les BTP italiens à respectivement 1,162% et 1,792%.

Les allusions de membres de la BCE à une hausse de taux prévisible ou plausible au 1er semestre 2019 ont été bien digérées: juin 2019, cela paraît loin, la BCE peut encore changer d'avis.



Rebond plus timide sur les 'Gilts' avec une détente de -2,5Pts vers 1,341%.



Les rendements se sont détendues grâce à de bons chiffres US: l'indice d'inflation PCE qui s'établit à 0,2% en février après 0,4% en janvier soit 1,8% après 1,7% en rythme annuel.

L'inflation 'core', hors alimentation et énergie ressort à +0,2% en février après +0,3%.

Baisse surprise de -14.000 des inscriptions au chômage à 215.000 la semaine dernière et hausse de +0,4% des revenus des ménages, comme attendu... mais toujours pas de tension durable ou généralisée sur les salaires.





