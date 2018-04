Taux : peu d'animation sur dettes coeur, net recul des 'BTP'

30/04/2018 | 18:25

Journée sans grand relief pour les 'dettes coeur' avec des OAT qui se sont légèrement détendues (-0,6Pts de base à 0,788%), tout comme les Bunds à 0,56,1%.

En début de journée, les permis de construire en France ont enregistré une baisse de 1,6% de janvier à mars, tandis que les mises en chantier ont reculé de 3,4%.

Aux Etats Unis, les parutions étaient nombreuses : les T-Bonds sont restés inchangés jusque vers 13H (autour de 2,96%) avant de se détendre légèrement vers 2,95%.

Difficile de se faire une idée de l'impact des chiffres du jour: les revenus (+0,3%) et les dépenses (+0,4%) des ménages américains au mois d'avril sont ressorties conformes aux attentes, le PMI de Chicago ressort en légère baisse à 57,6 (contre 58,3 attendu), enfin les promesses d'achat de logements neufs ressortent en hausse de +0,4% (au lieu de +0,8% anticipé).

Seront aussi publiés cette semaine outre-Atlantique l'ISM manufacturier pour mars (demain), les résultats de l'enquête ADP sur l'emploi privé pour avril (mercredi), l'ISM des services également pour avril, l'estimation préliminaire de la productivité au premier trimestre, le déficit commercial et les commandes à l'industrie en mars (jeudi) avant les chiffres mensuels de l'emploi, attendus vendredi.



Dans l'eurozone, les investisseurs surveilleront le taux de chômage pour mars, l'IDA manufacturier pour avril, l'estimation rapide préliminaire du PIB au premier trimestre (mercredi), l'estimation rapide de l'inflation pour avril (jeudi) ainsi que les ventes de détail au titre du mois écoulé et l'IDA des services pour avril (vendredi).

Plus au Sud, c'est la consolidation qui l'a emporté avec une dégradation des 'bonos' qui passent de 1,25 à 1,278% tandis que les BTP italiens affichent +5Pts de rendement à 1,785%.



C'est l'impasse politique complète en Italie alors que Matteo Salvini (le patron de la 'Ligue du Nord') a échoué à négocier une alliance avec le Mouvement 5 étoiles ('5 stelle') dont leader, Luigi Di Maio, appelle à des élections anticipées en juin : 'A ce stade, il n'y a pas d'autre solution. Nous devons retourner aux urnes dès que possible '.



Le problème, c'est qu'organiser un scrutin mi-juin va être compliqué (6 semaines, c'est trop court), alors, l'Italie va probablement rester sans gouvernement d'ici l'automne.





