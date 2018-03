Taux : rebond technique, chiffres US éclipsés par le politique

07/03/2018 | 19:26

Les marchés obligataires européens se redressent (les OTA et les Bunds se détendent de -3,5Pts et -2Pts à 0,900% et 0,654% respectivement) malgré la matérialisation de la démission de Gary Cohn.



Le prochain 'conseiller spécial' pour les questions économiques de Donald Trump devrait être favorable aux mesures protectionnistes (taxes sur l'acier et l'aluminium importés) et cela envoie un mauvais signal aux mrchés.



Gary Cohn (ex-Goldman Sachs) passait pour un des garants de la tradition du 'free trade' en vigueur depuis des décennies : l'Europe se dit prête à riposter... et Wilbur Ross (ministre du commerce) tente de calmer le jeu en affirmant que les USA ne veulent pas se lancer dans une guerre commerciale généralisée.

Du côté des indicateurs du jour, le chiffre le plus suivi fut la publication de l'enquête ADP sur les créations d'emplois dans le secteur privé américain (+235.000, soit autant qu'en janvier mais avec 3 jours en moins).

La surprise est moins bonne du côté du déficit commercial américain qui s'est une nouvelle fois creusé en janvier à -56,6Mds$s.



Les économistes prévoyaient au contraire une réduction notable autour de 52,6Mds$ après un chiffre révisé à 53,9Mds$ par le Département du Commerce.



Enfin, la FED d'Atlanta revoit assez nettement à la baisse son objectif de croissance avec un rythme 'instantané' de +2,8% contre +3,5% calculé début février.

Les T-Bonds US se détendent de -1,5Pt à 2,862% mais le '2 ans' ne lâche rien à 2,24%: le 'spread' continue de se réduire (+62Pts) ce qui signale classiquement un risque de récession.



Du côté des dettes 'périphériques', ce fut également une bonne journée avec des 'bonos' qui lâchent -5,5Pts à 1,435% et des 'BTP' italiens à -4Pts, vers 2,047%.

Enfin, les 'Gilts' s'alignent sur les Bunds et les T-Bonds US avec -1,8Pt à 1,5030%.



