Taux : retour de l'appétit pour le risque, semaine négative

04/05/2018 | 19:48

Les marchés obligataires se sont brusquement détendus lors de la publication du 'NFP' (Non Farm Payrol), les T-Bonds glissant vers 2,915 contre 2,945% la veille, mais avec le spectaculaire redressement surprise de Wall Street dès l'entame de la séance, le retour de l'appétit pour le risque a fait grimper les rendements et le T-Bond 2028 affiche 2,96% ce soir, le '2 ans' repasse au-dessus des 2,50%.



Même scénario en Europe où les Bunds reprennent 1pts de base à 0,544% et nos OAT +2,3Pts à 0,781%.

Plus au Sud, les gains de la veille s'évaporent alors que les 'bonos' affichent +5Pts à 1,293%: la variation du jour coïncide avec la variation de la semaine, même scénario sur les 'BTP' italiens qui se dégradent de +6,6Pts de base à 1,801% ce soir.

C'est assez cohérent par rapport aux chiffres du jour et cette bonne surprise en France puisque le PMI composite définitif d'avril ressort à 56,9 contre 56,3, avec une hausse des 'services' à 57,4 contre 56,9l.



Ceci contraste avec l'indice PMI final IHS Markit composite de l'activité globale dans l'Eurozone qui se contracte à 55,1 le mois dernier, un niveau très légèrement inférieur à celui de mars (55,2), signalant ainsi un très léger ralentissement de la croissance du secteur privé de la zone euro.

Le marché a également pris connaissance d'une hausse de 0,1% du volume des ventes du commerce de détail corrigé des variations saisonnières en mars dans l'eurozone.



La déception concernant les créations d'emplois (+164.000 au lieu de +190 à +200.000 anticipé) est compensée par le recul surprise du taux de chômage à 3,9% contre 4,1% en mars... et les salaires demeurent extrêmement sage à +0,1% en avril après +2,2% en mars (révisé de +0,3%).



