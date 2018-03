Taux : rotation sectorielle en faveur des dettes 'coeur'

14/03/2018 | 19:05

(CercleFinance.com) -Les marchés obligataires profitent d'une seconde séance d'aversion au risque, ce qui profite aux dettes 'coeur' comme les T-Bonds (le '10 ans' se détend de 2,852% vers 2,817%, le '2 ans' de 2,29 vers 2,258E).

Les Bunds se détendent de 0,62% vers 0,595%, les OAT de 0,857 vers 0,837%, les 'Gilts' surperforment avec une embellie de -5Pts à 1,438%.



Plus au Sud, les Bonos espagnols se dégradent de +1,3Pts à 1,402%, les BTP italiens de +4,5Pts vers 2,0350%.



Le chiffre le plus marquant du jour émane de la FED d'Atlanta qui revoit drastiquement à la baisse son estimation de la croissance US au 1er trimestre 2018, de +2,5% à +1,9% (début mars) alors qu'elle avait prédit jusqu'à +3,8% début février (une division par 2).



L'indice des prix à la production (PPI) a progressé de +0,2% aux Etats-Unis le mois dernier (tout comme le CPI publié la veille), dépassant ainsi un consensus de +0,1%.



Selon les données du Département du Travail (BLS), l'inflation 'core' (hors alimentation, énergie et services commerciaux) a crû de 0,4% en rythme séquentiel en février, là où les économistes n'anticipaient que 0,2% en moyenne.



En rythme annuel, sur 12 mois, les prix producteurs ont augmenté de 2,8% en données brutes et de 2,7%.



Nouvelle déception du côté de la consommation : les ventes au détail aux Etats-Unis ont de nouveau reculé de 0,1% en séquentiel le mois dernier, selon le Département du Commerce, déjouant le consensus de +0,3% (après -0,3% en janvier, chiffre révisé à -0,1%).



Hors automobile, les ventes au détail américaines ont augmenté de 0,2% en février, contre +0,4% anticipé par le consensus, après une progression de 0,1% le mois précédent (chiffre révisé d'une stabilité annoncée initialement).









Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.