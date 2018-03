Taux : séance sans relief mais retour d'un biais plus positif

12/03/2018 | 18:41

Début de semaine atone sur les marchés obligataires mais avec un biais légèrement positif qui permet de retrouver des niveaux comparables à ceux de jeudi soir (avant publication du 'NFP').



Aucune 'stat', aucune déclaration ou communiqué d'une banque centrale ne sont venu animer cette séance... et le weekend n'avait apporté aucun élément nouveau.



Les T-Bonds US se détendent de -1Pt 2,886%, les Bunds également à 0,6330%, nos OAT reviennent à la case départ (avec -2Pts à 0,8710%, ce qui leur offre leur meilleur score depuis 10 jours).



Outre-Manche, la semaine débute au contraire sur une légère dégradation de 1,4880% vers 1,497%, les BTP italiens affichent également +1Pt à 2,015%.



La meilleure performance du jour est à mettre au crédit des 'Bonos' espagnols avec -3,5Pts à 1,398%.

Enfin, le '10 ans' nippon remonte à 0,05% contre 0,046% vendredi.



