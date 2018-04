Taux : semaine très calme malgré les tensions géopolitiques

13/04/2018 | 18:53

Petite embellie sur les dettes 'coeur' après la dégradation de jeudi: le mauvais indice de confiance (Michigan) publié ce vendredi ne plaisait pas pour une hausse de taux: les T-Bonds US se détendent de -1Pt à 2,825% après avoir pris +3,5Pts la veille.



Les Bunds et les OAT affichent le même écart à respectivement 0,505% et 0,7430%, les Gilts britanniques les imitent à 1,427% (contre 1,437%).



Sur la semaine, les OAT se stabilisent (+1Pt de base seulement depuis vendredi dernier).

Plus au Sud, les 'bonos' en terminent à 1,2350% et les BTP italiens à 1,80% contre 1,7950% alors que de nouveaux pourparlers en vue de former une coalition gouvernementale ont échoué (deux nouvelle tentatives suivront).



Du côté des indicateurs, le marché a pris connaissance de l'indice de confiance des consommateurs du Michigan qui est ressorti à 97,8 en avril, après 101,4 en mars (le consensus tablait sur un repli symbolique vers 100,5).



En Europe, les prix à la consommation ont augmenté de 1,6% le mois dernier en Allemagne en rythme annuel (et +1,5% en 'IPCH'), un taux annualisé en hausse de 0,2 point par rapport à celui de février, a fait savoir Destatis qui a donc confirmé son estimation préliminaire.

Dans l'eurozone, l'excédent commercial est quant à lui ressorti à 18,9 milliards d'euros en février dernier en données corrigées des variations saisonnières, contre +16,1 milliards un an auparavant.



La Chine a de son côté annoncé un déficit commercial de -5Mds$ en février, un mois un peu particulier où l'économie se fige durant la semaine de festivité du Nouvel An.





