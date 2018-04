Taux : statu quo en Europe, W-Street pèse sur les T-Bonds US

09/04/2018 | 18:22

Journée calme sur les marchés obligataires, pas de remise en cause du biais haussier en place depuis le 28 janvier dernier.



En l'absence de 'market movers', de chiffres 'macro', les gains de la semaine précédentes sont préservés: les Bunds finissent quasi inchangés à 50,4% (+0,5Pt de base), nos OAT avec le même écart atteignent 74,2%.

Les Bonos espagnols finissent inchangés à 1,2300%, les BTP italiens se étendent de -1,5Pt de base à 1,77%.

La meilleure performance est réalisée par le '10 ans' hongrois après la large victoire aux législatives de Viktor Orban avec -11Pts de base à 2,53%.

Outre Manche, les Gilts affichent +1Pt de base à 1,405%.



Outre Atlantique, avec la soudaine accélération à la hausse des indices US a Wall Street depuis 17H35, les T-Bonds sont mis sous pression et la dégradation du '10 ans' passe de 1,5 à 3Pts (à 2,805%), le '2 ans' prend +2Pts à 2,2950%.



Il n'y a avait pas de 'stats' attendues aux Etats Unis ce lundi et elles étaient peu nombreuses en Europe.

L'excédent commercial allemand s'est établi à 19,2 milliards en février 2018, à comparer à 21,5 milliards le mois précédent, selon les données corrigées de variations saisonnières et calendaires de Destatis.



Cette diminution plus forte que prévu - le consensus tablait sur un excédent de l'ordre de 20 milliards d'euros - reflète un recul de 3,2% des

exportations allemandes d'un mois sur l'autre, pour un tassement de seulement 1,3% des importations.



Seront par ailleurs publiés cette semaine outre-Atlantique (outre les 'minutes' de la dernière réunion de la Fed mercredi) le chiffre des stocks des grossistes au titre du mois de février, les prix à la production industrielle en mars (mardi), l'inflation également au titre du mois écoulé (mercredi), les prix à l'importation en mars (jeudi) ainsi que l'indice de confiance des consommateurs du Michigan pour avril (vendredi). Dans l'eurozone, les intervenants prendront par ailleurs connaissance jeudi du chiffre de la production industrielle et, le lendemain, de celui de l'excédent commercial, à chaque fois au titre du mois de février



