Taux : tension avec grand retour de l'appétit pour le risque

05/04/2018 | 19:13

Les marchés obligataires accusent le coup et se retendent de +2Pts de base en moyenne : une rotation sectorielle en est la cause avec un spectaculaire retour de l'appétit pour le risque sur les actions européennes.

Les opérateurs semblent complètement rassurés sur la suite du conflit douanier sino-américain lors qu'il Il ne s'est en fait rien passé, aucun signe d'apaisement concret.

Wall Street invoque les dernières déclarations de Wilbur Ross (identiques aux premières) pour qui tout doit se régler autour de la table des négociations: d'un seul coup, tout le monde se met à y croire.



La dégradation des Bunds (vers 0,525%), des OAT (vers 0,754%) mais aussi des 'bonos' (+4Pts à 1,23%) et des BTP italiens (+6Pts à 1,814%) est d'autant plus paradoxale que les chiffres 'macro' en Europe ne sont pas réjouissants: les PMI du mois de mars sont les plus mauvais depuis 1 an... mais personne ne s'en soucie dans la panique à la hausse consécutive au retournement de Wall Street hier soir.



Du côté des indicateurs du jour, l'indice PMI Final IHS Markit composite de l'activité globale dans la zone euro s'est replié de 57,1 en février à 55,2 en mars, un niveau très légèrement inférieur à son estimation flash (55,3) et signalant la plus faible expansion du secteur privé depuis début 2017.

Ce repli s'inscrit dans le sillage du PMI des 'services', tombé de 56,2 vers 54,9 (et de 57,5 vers 56 en Espagne, de 57,4 vers 56,9 en France, et celui de l'Allemagne décroche de 55,3 vers 53,9).

Les commandes à l'industrie allemande ont également déçu avec un rebond de +0,3% au lieu des +0,8 espérés.



Toujours dans l'eurozone, le volume des ventes du commerce de détail corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,1% (+0,2% dans l'UE), selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



Les prix à la production industrielle (PPI) ont par ailleurs crû de 0,1% dans l'eurozone et sont restés stables dans l'UE28 entre janvier et février dernier. Ces évolutions interviennent après des augmentations de 0,4% dans les 2 zones entre décembre 2017 et janvier 2018.



Outre Atlantique, les chiffres hebdomadaires du chômage marquent une nette dégradation (+24.000 à 242.000) et le déficit commercial au titre du mois de février se creuse à -57,6 contre -56,7Mds$ en janvier.

Les T-Bonds US rechutent nettement, la rémunération du '10 ans' s'accroit de +4Pts à 2,83%, celle du '2 ans' de seulement +2Pts à 2,31%: le 'spread' entre le 'court' et le 'long' était tombé à 42Pts 48H auparavant (2,72% sur le 2028, 2,30% sur le 2020).







