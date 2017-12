Taux : une très belle année, Portugal et Grèce champions 2017

29/12/2017 | 19:09

Cette ultime séance de l'année ne laissera pas un souvenir impérissable: une fin d'année ratée, morose, sans élément fédérateur, sans esquisse d'arbitrage ni au profit ni au détriment des actions.

Les T-Bonds effacent 0,5Pt sur les +1,5Pt de base pris la veille (à 2,422%), soit -2Pts de base sur l'année écoulée (avec les 2,32% en guise de pivot), autrement dit une quasi stabilité malgré 3 hausses de taux effectuées par la FED.

En revanche, les taux courts se sont nettement resserrés puisque le rendement du '2 ans' passe de 1,20 à 1,90% (en anticipation d'une prochaine hausse prévue en mars).



En Europe, la dégradation observée la veille s'est poursuivie avec +0,5Pts sur les Bunds à 0,4300% (doublement sur 12 mois) et +1,5%Pts sur nos OAT à 0,781% (+5Pts par rapport au 1er janvier).



Plus au Sud, les Bonos prennent +5Pts à 1,57% (+16Pts en 12 mois) et les BTP italiens +4,5Pts à 2.002% (contre 1,95% le 1er janvier).



La meilleure performance annuelle revient au '10 ans' portugais dont le rendement s'est contracté en 12 mois de 3,70% vers 1,93%, et même de 4,25% fin mars à 1,70% mi-décembre (soit -250Pts en 7 mois et demi).



Le '10 ans' grec s'en sort très bien également avec un rendement qui a fondu de 7,10% vers 4,10% sur 12 mois (il s'est contracté de 5,45 vers 3,9% du 4 au 18/12)... et il affichait encore 10% de rendement début 2016.



Autre mention spéciale pour le '10 ans' irlandais passé de 1,24% fin janvier à 0,53% mi-décembre et 0,67% le 29/12 (contre 0,9% le 1er janvier).



Autrement dit, le rendement agrégé des émissions souveraines à 10 ans en zone Euro ressort à son plus bas niveau depuis 2007.



Les Gilts britanniques s'en sortent également très bien malgré les incertitudes liées au Brexit : 1,25% le 30/12/2016, 1,18% ce 29/12 (et 0,98% le 7 septembre).



Au chapitre des indicateurs, l'inflation en Allemagne s'accélère en décembre à +0,8% contre +0,6% anticipé et atteint +1,6% à +1,7% selon 2 modes de calculs (classique et IPCH) donnant en fait des résultats très comparables.



