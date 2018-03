Taux : vers un nouveau 'plus bas' annuel, Bunds à 0,500%

27/03/2018 | 19:02

La détente des taux amorcée la semaine dernière avec une grosse alerte baissière à Wall Street liée aux menaces de guerre commerciales qui semblent s'être évaporées en l'espace d'un week-end.



Mais l'embellie sur les marchés obligataires se poursuit, avec peut-être des spéculations sur un ralentissement de la croissance (qu'il ne faut pas confondre avec la hausse des profits attendus à Wall Street).



Les T-Bonds US se détendent de -3,3Pts à 2,808%, le '2 ans' rétrograde de 2,315% à 2,29%, suivis par les Bunds avec -2,2Pts à 0,5000%.



Nos OAT se distinguent avec -4Pts à 0,7300% (contre presque 1,05% début février, du 2 au 8/02) et devancent les BTP italiens (-3Pts à 1,8800%) et les Bonos espagnols avec -2,5Pts à 1,23%.



Les chiffres publiés aux Etats Unis cet après-midi ont eu peu d'impact: l'indice du coût du logement S&P/Case-Shiller affichait +0,5% à fin janvier, soit de +6,2% en rythme annuel (les prix dans les 20 plus grandes métropoles ont progressé de +0,8% sur le trimestre et de +6,4% sur 12 mois... avec une poursuite de la flambée sur la côté ouest).



Déception en revanche avec un repli inattendu de l'indice de confiance du 'Conference Board' qui est ressorti à 127,7 contre 130,0 en février (révisé de 130,8 initialement).



Sur le front des négociations commerciales, la Maison Blanche a confirmé avoir entamé des pourparlers 'constructifs' avec Pékin, notamment en ce qui concerne les exportations d'automobiles et les semiconducteurs.





