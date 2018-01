TeamConnect de Mitratech classée Système de gestion des affaires le plus largement utilisé dans l' Annual Law Department Survey d'HBR Consulting

L'Annual Survey (enquête annuelle) de HBR confirme en outre le leadership de TeamConnect sur le marché

AUSTIN, Texas, le 23 janvier 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - Mitratech, premier fournisseur de solutions logicielles de gestion juridique, de conformité et de gestion des risques, a annoncé que TeamConnect, la plateforme de gestion juridique d'entreprise (ELM) la plus performante sur le marché a été notée comme système de gestion des affaires le plus largement utilisé et le deuxième système le plus largement utilisé de facturation électronique dans la Law Department Survey 2017 d'HBR Consulting (HBR).



La Law Department Survey d'HBR publiée ce mois-ci a classé TeamConnect de Mitratech comme étant le système le plus largement utilisé pour la gestion des affaires parmi les 13 systèmes inclus dans l'enquête. Au total, les solutions ELM de Mitratech représentaient plus du tiers de la base d'utilisateurs de la gestion des affaires. TeamConnect a également été classée pour la troisième année consécutive comme deuxième système de facturation électronique (e-Billing) le plus utilisé, poursuivant la tendance depuis des années des clients à passer à la plateforme ELM intégrée de Mitratech à partir d'autres solutions ponctuelles. Les clients continuent à être très satisfaits de TeamConnect, tant pour la gestion des affaires que pour la facturation électronique avec des notes de 3,5 et 3,7 sur 4.

« Nous sommes ravis de constater que TeamConnect a de nouveau été classée comme la plateforme la plus utilisée par les professionnels juridiques et que nous continuons de voir le marché évoluer vers notre solution intégrée de gestion des affaires et de facturation électronique » a déclaré Jason Parkman, PDG de Mitratech. « Nous avons pris la décision d'investir non seulement dans TeamConnect, mais également dans Collaborati, notre produit de facturation électronique pour les cabinets d'avocats, à des niveaux sans précédent. Ces investissements sont rentables pour nos clients en fournissant le logiciel convivial le plus puissant de l'espace ELM ».

La « Law Department Survey » de HBR est la plus ancienne source de données d'analyse comparative pour les départements juridiques américains et internationaux. En plus d'évaluer les performances et les tendances du département juridique, l'enquête explore également l'utilisation par les participants et la satisfaction de ces derniers quant aux diverses technologies juridiques. Les participants représentaient près de 300 services juridiques aux États-Unis et dans le monde.

« Les services juridiques comprennent aujourd'hui à quel point la technologie est un moteur des décisions stratégiques pour accroître l'efficacité et réduire les coûts », commente Kevin Clem, directeur général et responsable du groupe de pratiques, conseil des services juridiques d'HBR. « Nous félicitons Mitratech pour ses notes impressionnantes. De toute évidence, l'entreprise continue d'offrir de la valeur à ses clients ».

Des détails sur l'enquête et de plus amples informations sur l'obtention de la liste complète des fournisseurs de technologies juridiques sont disponibles sur http://www.hbrconsulting.com/law-department-survey. Pour en savoir plus sur Mitratech, consulter www.mitratech.com.

À propos de Mitratech

Mitratech est un fournisseur leader sur le marché de solutions juridiques, de conformité et de risque pour plus de 1 200 organisations de toutes tailles à travers le monde, représentant près de 40 % des entreprises Fortune 500 et plus de 500 000 utilisateurs dans plus de 160 pays. Le portefeuille de logiciels de gestion juridique et des risques d'entreprise de Mitratech comprend : la gestion des questions juridiques, la gestion des dépenses, la facturation électronique, la gestion des mises en suspens pour des raisons juridiques, la gestion des contrats, la gestion des risques, la gestion de la politique, la gestion de l'audit et la gestion de la santé et de la sécurité. Pour en savoir plus, consulter www.mitratech.com.

À propos de la HBR Consulting Survey

L'HBR Law Department Survey annuelle est la principale source de données de benchmarking pour les services juridiques américains et mondiaux. Elle rassemble et rapporte les principales mesures qualitatives et quantitatives qui évaluent et testent les performances du service juridique. L'enquête, qui en est à sa quatorzième année, continue d'élargir sa base de participants et de se concentrer davantage sur la gestion de la fonction juridique mondiale. L'enquête 2017 comprend près de 300 participants représentant plus de 20 secteurs. Unique parmi les enquêtes relatives aux départements juridiques, l'Enquête d'HBR Consulting se concentre sur les plus grands départements juridiques, comprend les départements juridiques mondiaux et américains et met l'accent sur la cohérence des données et des procédures de contrôle de qualité rigoureuses. Pour de plus amples informations sur la façon d'acheter les rapports HBR Law Department Survey, veuillez consulter www.lawdepartmentsurvey.com ou appeler le 215.628.3409.

