TechnipFMC annonce ses résultats du premier trimestre 2018

Prises de commandes de 3,5 milliards de dollars ; les commandes ont dépassé le chiffre d’affaires pour chaque segment.

Leadership de notre modèle intégré ; attribution de trois contrats iEPCI™

Investissements technologiques stratégiques concourant à nous différencier

Révision à la hausse des prévisions pour le segment Onshore/Offshore Regulatory News: TechnipFMC plc (NYSE:FTI) (Paris:FTI) a annoncé aujourd’hui ses résultats du premier trimestre 2018. Le résultat net global de la société a atteint 95,1 millions de dollars, soit 0,20 dollar par action diluée. Sont inclus dans ce résultat 36,4 millions de dollars au titre de charges et crédits après impôts, soit 0,08 dollar par action diluée, comme détaillé dans les annexes jointes au présent document. Le bénéfice par action dilué ajusté s’est élevé à 0,28 dollar. Le chiffre d’affaires global de la société s’est établi à 3 125,2 millions de dollars, soit un recul de 7,8 % par rapport au premier trimestre de l’exercice précédent. L’EBITDA ajusté, qui exclut les charges et crédits, a atteint 386,6 millions de dollars, soit un recul de 8 % par rapport à l’exercice précédent, tandis que la marge d’EBITDA ajusté est restée inchangée par rapport à l’exercice précédent, à 12,4 %. Résumé des états financiers Une comparaison détaillée des états financiers US GAAP avec les états non-GAAP est présentée ci-dessous, ainsi que dans les annexes au présent document. (En millions sauf montants par action) Trimestre clos le 31 mars 2018 Trimestre clos le 31 mars 2017 Variation Chiffre d’affaires 3 125,2 $ 3 388,0 $ (7,8 %) Résultat net (perte) 95,1 $ (18,7) $ n/m BPA (perte) dilué 0,20 $ (0,04) $ n/m EBITDA ajusté 386,6 $ 420,4 $ (8,0 %) Marge d’EBITDA ajusté 12,4 % 12,4 % n/c Résultat net, hors charges et crédits 131,5 $ 121,3 $ 8,4 % BPA dilué, hors charges et crédits 0,28 $ 0,26 $ 7,7 % Prise de commandes 3 487,0 $ 1 589,5 $ 119,4 % Carnet de commandes 14 012,0 $ 16 056,2 $ (12,7 %) Doug Pferdehirt, Directeur Général de TechnipFMC, a déclaré : « La solidité de nos résultats du premier trimestre témoigne de la vigueur soutenue de notre activité opérationnelle et de l’impact bénéfique des synergies liées à la fusion. Malgré un chiffre d’affaires en baisse, notre marge d’EBITDA ajusté est restée stable d’un exercice à l’autre. Les conditions de marché pour nos activités clés continuent également de s’améliorer ». « Le montant global des prises de commandes du trimestre a atteint 3,5 milliards de dollars, dont 1,2 milliard de dollars pour le segment Subsea. En ce qui concerne le Subsea, trois des quatre derniers trimestres ont vu le montant des prises de commandes être supérieur à celui du chiffre d’affaires. L’adoption par le marché de notre modèle intégré continue de s’intensifier comme en témoignent les trois projets intégrés (iEPCI™) qui nous ont été attribués au cours du trimestre. L’un de ces projets, celui portant sur le développement des champs Karish et Tanin pour le compte d’Energean, est à ce jour le projet intégré le plus important et le plus complet qui nous ait été confié. Ce projet intègre totalement la partie subsea avec celle de l’unité de production en s’appuyant sur les capacités uniques dont nous disposons sur l’ensemble de notre offre ». « En ce qui concerne le segment Onshore/Offshore, nos prises de commandes sur le trimestre ont été significatives. Elles atteignent 1,8 milliard de dollars, reflétant à la fois la diversité de nos activités et notre présence géographique. Ces nouveaux contrats couvrent de multiples domaines sur le marché aval, du traitement des gaz à la pétrochimie en passant par le raffinage, auxquels il faut ajouter des projets offshore, comme l’unité de production, de stockage et de transfert (FPSO) qui nous a été confiée dans le cadre du projet iEPCI™ de développement du champ Karish ». « Nous entrevoyons également de belles opportunités de croissance au travers d’investissements qui enrichissent notre offre de technologies et services différenciés. Au cours du trimestre, nous avons encore renforcé notre offre de services Subsea en pleine croissance via la création de TechnipFMC Island Offshore Subsea (TIOS), une nouvelle société axée sur la fourniture de services d’intervention sur puits à partir de navires. De plus, nous avons enrichi notre plate-forme Subsea 2.0 avec l’introduction de notre système de contrôle et d’automatisation de nouvelle génération. Nous avons également annoncé un partenariat stratégique avec Magma Global visant à renforcer le développement des technologies axées sur l’emploi de matériaux composites et visant également à accélérer la livraison de conduites flexibles hybrides. Ce nouveau produit complètera notre offre Subsea 2.0 en offrant une solution de conduite flexible combinant diminution du poids, économie de coût et plus grande résistance à la corrosion ». « Pour l’avenir, nous avons également enregistré une solide activité au cours du trimestre dans le domaine des études d’ingénierie d’avant-projet détaillées (FEED), ce qui semble indiquer une inflexion du marché aval. En particulier, l’augmentation de l’activité commerciale et des activités d’études sur le marché du GNL offre une plus grande visibilité sur la validation de nouveaux projets. Cette dynamique du marché est très intéressante pour TechnipFMC compte tenu de notre position de leader dans le domaine de la liquéfaction onshore et offshore ». « L’adoption par le marché de notre modèle intégré continue de progresser. Nous demeurons convaincus que les projets iEPCI™ vont représenter jusqu’à 25 % de nos prises de commandes dans le Subsea sur l’ensemble de l’exercice en cours. Nos clients ont montré un grand intérêt pour notre plate-forme Subsea 2.0, ces nouvelles technologies ayant été intégrées dans plus de la moitié des études FEED qui nous ont été confiées depuis le début de l’année. Nous demeurons convaincus que les commandes dans le Subsea vont croître en 2018 ». Doug Pferdehirt a conclu ainsi : « La réussite de toutes ces initiatives et la poursuite de l’embellie sur nos principaux marchés renforcent notre confiance dans notre capacité à réaliser les objectifs financiers que nous avons fixés pour cette année ». Principaux éléments financiers et opérationnels – Premier trimestre 2018. Subsea Principaux éléments financiers Une comparaison détaillée des états financiers US GAAP avec les états non-GAAP est présentée ci-dessous, ainsi que dans les annexes au présent document. (En millions) Trimestre clos le 31 mars 2018 Trimestre clos le 31 mars 2017 Variation Chiffre d’affaires 1 180,2 $ 1 376,7 $ (14,3 %) Résultat d’exploitation 54,4 $ 54,2 $ 0,4 % EBITDA ajusté 172,0 $ 238,6 $ (27,9 %) Marge d’EBITDA ajusté 14,6 % 17,3 % (276 pbs) Prise de commandes 1 227,8 $ 666,0 $ 84,4 % Carnet de commandes 6 110,9 $ 6 558,2 $ (6,8 %) Au premier trimestre, le segment Subsea a enregistré un chiffre d’affaires de 1 180,2 millions de dollars. Cela représente un recul de 14,3 % par rapport à l’exercice précédent qui s’explique par l’arrivée à terme de certains projets en Afrique, en partie compensé par une activité plus soutenue en Europe. Les précédentes périodes de baisses des prises de commandes dues à un repli du marché continuent de peser négativement sur le chiffre d’affaires. Le segment Subsea a enregistré un résultat d’exploitation de 54,4 millions de dollars. Malgré une baisse du chiffre d’affaires, le résultat d’exploitation est demeuré stable par rapport à l’exercice précédent, en partie grâce à la réduction des charges liées à la fusion et à l’impact positif des synergies dégagées. L’EBITDA ajusté a atteint 172 millions de dollars avec une marge de 14,6 %. L’EBITDA ajusté et la marge d’EBITDA ajusté ont reculé respectivement de 27,9 % et de 276 points de base par rapport à l’exercice précédent. La baisse du chiffre d’affaires et du taux d’utilisation des navires ont pesé sur les résultats, laquelle a été partiellement compensée par les synergies issues de la fusion. Au premier trimestre, le taux d’utilisation des navires s’est établi à 60 % par rapport aux 65 % du quatrième trimestre et aux 68 % du premier trimestre de l’exercice précédent. Faits marquants du premier trimestre pour le segment Subsea Projet Kaombo pour Total Achèvement de la campagne d’installation des spools réalisée par les navires Skandi Africa et North Sea Atlantic. Projet iEPCI™ Kaikias pour Shell Installation réussie du collecteur de terminaison compact par le navire Deep Blue. Projet Peregrino pour Statoil L’exécution des travaux d’ingénierie se poursuit conformément au plan initial. Les prises de commandes du segment Subsea sur le trimestre ont représenté un montant de 1 227,8 millions de dollars. Les prises de commandes suivantes ont été annoncées durant la période : Projet iEPCI™ de développement du champ offshore Karish au large d’Israël Ce projet intégré couvre les activités d’ingénierie, la fourniture des équipements, ainsi que les activités de construction et d’installation (contrat iEPCI™) dans le cadre d’un développement intégré complet du champ Karish qui englobe toute la partie Subsea et la réalisation d’une unité FPSO. Remarque : Les prises de commandes relatives à ce projet ont été attribuées aux segments Subsea et Onshore/Offshore. Projet iEPCI™ de développement du champ Who Dat dans le Golfe du Mexique pour LLOG Ce projet iEPCI™ du champ Who Dat couvre la livraison et l’installation d’un système de pompage multiphasique incluant un collecteur, l’ensemble des terminaisons pour ombilicaux, un ombilical d’alimentation électrique, un jumper et l’équipement de contrôle des installations de surface. Projet iEPCI™Gumusut-Kakap au large de la Malaisie pour le compte de Sabah Shell Petroleum Ce projet iEPCI™ couvre la livraison et l’installation des équipements sous-marins comprenant des ombilicaux, des flowlines, ainsi que le système de production sous-marin. Écoulement estimé du carnet de commandes au 31 mars 2018 (En millions) Subsea 2018 (9 mois) 2 868,8 $ 2019 1 665,5 $ 2020 et au-delà 1 576,6 $ Total 6 110,9 $ * Le carnet de commandes n’inclut pas l’intégralité du chiffre d’affaires potentiel pour les services Subsea. Onshore/Offshore Principaux éléments financiers Une comparaison détaillée des états financiers US GAAP avec les états non-GAAP est présentée ci-dessous, ainsi que dans les annexes au présent document. (En millions) Trimestre clos le 31 mars 2018 Trimestre clos le 31 mars 2017 Variation Chiffre d’affaires 1 573,4 $ 1 764,0 $ (10,8 %) Résultat d’exploitation 202,9 $ 142,8 $ 42,1 % EBITDA ajusté 215,0 $ 152,2 $ 41,3 % Marge d’EBITDA ajusté 13,7 % 8,6 % 504 pbs Prise de commandes 1 849,6 $ 682,0 $ 171,2 % Carnet de commandes 7 491,6 $ 9 066,0 $ (17,4 %) Au premier trimestre, le segment Onshore/Offshore a enregistré un chiffre d’affaires de 1 573,4 millions de dollars. Cela représente un recul de 10,8 % par rapport au premier trimestre de l’exercice précédent. Le chiffre d’affaires a diminué à mesure que nous approchions de l'achèvement de grands projets, y compris le projet Yamal LNG. Ce recul a été en partie compensé par une hausse de l’activité dans les régions EMIA (Europe, Moyen-Orient, Inde et Afrique) et Asie-Pacifique. Le segment Onshore/Offshore a enregistré un résultat d’exploitation de 202,9 millions de dollars tandis que l’EBITDA ajusté a atteint 215 millions de dollars avec une marge de 13,7 %. Le résultat d’exploitation s’est amélioré sensiblement par rapport au premier trimestre de l’exercice précédent en raison d’une hausse de l’activité au-delà du projet Yamal et de la qualité d’exécution d’un grand nombre de projets. Ce sont ces mêmes facteurs qui sont à l’origine d’une amélioration significative de l’EBITDA ajusté par rapport à l’exercice précédent ; la marge d’EBITDA ajusté a progressé de 504 points de base par rapport à l’exercice précédent. Faits marquants du premier trimestre pour le segment Onshore/Offshore Projet Yamal LNG La construction et la mise en service des trains 2 et 3 progressent bien ; le train 2 est en bonne voie pour un démarrage avant la fin de l’année. Projet Martin Linge pour Statoil Arrivée de tous les modules en Norvège ; la campagne offshore devrait démarrer au second semestre de 2018. Projet Coral FLNG pour ENI La première découpe d’acier pour la construction du touret a eu lieu à Singapour ; la fourniture des principaux équipements progresse bien. Les prises de commandes du segment Onshore/Offshore sur le trimestre ont atteint 1 849,6 millions de dollars. La prise de commandes suivante a été annoncée durant la période : Projet iEPCI™ de développement du champ offshore Karish en Israël Ce projet iEPCI™ couvre le développement intégré complet du champ Karish qui englobe toute la partie sous-marine et la réalisation d’une unité FPSO. Remarque : les prises de commandes relatives à ce projet ont été attribuées aux segments Subsea et Onshore/Offshore. Écoulement estimé du carnet de commandes au 31 mars 2018 (En millions) Onshore/Offshore 2018 (9 mois) 3 918,2 $ 2019 2 501,1 $ 2020 et au-delà 1 072,3 $ Total 7 491,6 $ Surface Technologies Principaux éléments financiers Une comparaison détaillée des états financiers US GAAP avec les états non-GAAP est présentée ci-dessous, ainsi que dans les annexes au présent document. (En millions) Trimestre clos le 31 mars 2018 Trimestre clos le 31 mars 2017 Variation Chiffre d’affaires 371,6 $ 248,4 $ 49,6 % Résultat (perte) d’exploitation 30,6 $ (18,6) $ n/m EBITDA ajusté 50,3 $ 36,0 $ 39,7 % Marge d’EBITDA ajusté 13,5 % 14,5 % (96 pbs) Prise de commandes 409,6 $ 241,5 $ 69,6 % Carnet de commandes 409,5 $ 432,0 $ (5,2 %) Au premier trimestre, le segment Surface Technologies a enregistré un chiffre d’affaires de 371,6 millions de dollars. Cela représente une augmentation de 49,6 % par rapport au premier trimestre de l’exercice précédent principalement due à la hausse de l’activité sur le marché nord-américain. Cette croissance du chiffre d’affaires reflète une forte augmentation de la demande portant sur les équipements de fracturation hydraulique, de tête de puits et de mesure de débit. Le chiffre d’affaires à l’international a également progressé par rapport au premier trimestre de l’exercice précédent, mais à un rythme plus modéré. Le segment Surface Technologies a enregistré un résultat d’exploitation de 30,6 millions de dollars. Le résultat d’exploitation s’est sensiblement amélioré d’un exercice à l’autre en raison de niveaux d’activité globalement plus élevés et d’une amélioration des prix en Amérique du Nord ; les prix à l’international continuent de peser négativement sur les résultats. L’EBITDA ajusté a été impacté par ces mêmes facteurs en s’établissant à 50,3 millions de dollars, soit une progression de 39,7 %. La marge d’exploitation a reculé par rapport au premier trimestre de l’exercice précédent, en partie en raison de la baisse des prix dans le carnet de commandes et des reports d’attribution de projets sur les marchés internationaux. La croissance de l’activité en Amérique du Nord a également été impactée par la météo et d’autres problèmes transitoires. Les résultats ont en outre été impactés par les coûts associés à la réactivation des actifs dédiés aux opérations de fracturation. Ces mêmes facteurs ont conduit à un recul de 96 points de base de la marge d’EBITDA ajusté qui s’est établie à 13,5 %. Nous continuons d’anticiper une amélioration de l’activité en Amérique du Nord pour le reste de l’année. De plus, sur le marché nord-américain du pétrole et du gaz de schiste, nous constatons actuellement une hausse de la demande en faveur de notre offre de plate-forme intégrée. Nos résultats à court terme devraient également bénéficier des investissements ciblés que nous avons mis en place. Les prises de commandes sur le trimestre ont atteint 409,6 millions de dollars, soit une progression séquentielle de 4 % et de 69,6 % par rapport à l’exercice précédent. Le carnet de commandes a atteint 409,5 millions de dollars. Compte tenu du cycle court inhérent à la nature de l’activité, la plupart des commandes se convertissent rapidement en chiffre d’affaires ; pour les contrats plus longs, cette conversion a lieu en général dans les douze mois. Corporate Les charges corporate ont atteint 59,8 millions de dollars au premier trimestre. Hors charges et crédits d’un montant de 8 millions de dollars associés à la fusion, ainsi que hors charges de restructuration et autres indemnités de départ, le montant des charges corporate s’est établi à 51,8 millions de dollars. Sont également inclus dans ces charges 19 millions de dollars de pertes de change. Les charges d’intérêts nettes ont atteint un montant de 87,4 millions de dollars au cours du trimestre, dans lequel est incluse l’augmentation d’une dette à payer aux partenaires d’une coentreprise pour un montant de 71,2 millions de dollars. La société a enregistré au cours du trimestre une provision pour impôt de 49,3 millions de dollars. Cette provision trimestrielle reflète une retenue d’impôt à caractère spécifique et une augmentation des reprises d’impôts différés dans certaines juridictions dont aucune profitabilité future n’est attendue. En excluant l’impact de ces éléments spécifiques précités, le taux effectif d’imposition sur le trimestre a été de 26,9 %. Sur le premier trimestre, les amortissements et dépréciations ont représenté un montant total de 131,8 millions de dollars, montant dans lequel sont inclus les amortissements et dépréciations relatifs à l’allocation du prix d’acquisition lié à la fusion pour un montant de 21,7 millions de dollars. Les investissements se sont élevés à 53,2 millions de dollars au premier trimestre. La société a racheté au cours du trimestre 3 millions d’actions pour un montant total de 92,6 millions de dollars. Depuis le début du programme de rachat d’actions en 2017, la société a racheté 5,1 millions d’actions pour un montant total de 151,1 millions de dollars. La société maintient son engagement de réaliser la totalité du montant de rachat autorisé de 500 millions de dollars en actions ordinaires au plus tard d’ici la fin 2018. Autres éléments comptables Le 1er janvier 2018, nous avons adopté les normes comptables américaines telles qu’indiquées dans le « Topic 606, Revenue from Contracts with Customers » de l’Accounting Standards Codification (ASC) en utilisant la méthode rétrospective modifiée que nous avons appliquée aux contrats qui n’étaient pas achevés à la date du 1er janvier 2018. Les résultats se rapportant aux périodes postérieures au 1er janvier 2018 sont présentés conformément au Topic 606 tandis que ceux se rapportant aux périodes antérieures ne sont pas ajustés et continuent d’être présentés selon notre méthode de comptabilisation historique conforme au Topic 605. Le chiffre d'affaires d'un montant total de 114,8 millions de dollars provenant des périodes précédentes sera comptabilisé lors des périodes futures. Dans la mesure où aucun changement n'a eu lieu au niveau du timing des coûts et charges associés aux projets, la majeure partie de ce chiffre d'affaires sera comptabilisée en tant que revenus avant impôts. Ces revenus impacteront majoritairement le compte de résultat du segment Onshore/Offshore au cours de l'exercice 2018. De plus, un ajustement net favorable d'environ 712,1 millions de dollars a été comptabilisé au niveau du carnet de commandes associé aux projets. En vertu des nouvelles directives comptables, certains travaux remboursables sont désormais inclus dans le carnet de commandes lorsque la probabilité de dégager un revenu est largement assurée. Cet ajustement a impacté principalement le segment Onshore/Offshore. Prévisions Les prévisions de la société pour l’ensemble de l’exercice 2018 sont indiquées ci-après. La mise à jour de ces prévisions se reflète dans les données suivantes : Marge d’EBITDA¹ d’au moins 11,5 % (hors charges et crédits) pour le segment Onshore/Offshore ; la prévision de marge d’EBITDA¹ a été revue à la hausse par rapport à la prévision précédente qui était de 10,5 %. Prévisions pour 2018 * (mises à jour le 9 mai 2018) Subsea Onshore/Offshore Surface Technologies Chiffre d’affaires compris dans une fourchette de 5,0 à 5,3 milliards de dollars Chiffre d’affaires compris dans une fourchette de 5,3 à 5,7 milliards de dollars Chiffre d’affaires compris dans une fourchette de 1,5 à 1,6 milliard de dollars Marge d’EBITDA1 d’au moins 14 % (en excluant les amortissements relatifs à l’allocation du prix d’acquisition, ainsi que d’autres charges et crédits). Marge d’EBITDA1 d’au moins 11,5 %* (en excluant les amortissements relatifs à l’allocation du prix d’acquisition, ainsi que d’autres charges et crédits). Marge d’EBITDA1 d’au moins 17,5 % (en excluant les amortissements relatifs à l’allocation du prix d’acquisition, ainsi que d’autres charges et crédits). TechnipFMC Charges corporate nettes¹ comprises entre 40 et 45 millions de dollars par trimestre (en excluant les variations des taux de change) Charges d’intérêt nettes¹ comprises entre 20 et 22 millions de dollars par trimestre environ (en excluant l’impact de la réévaluation du passif financier remboursable des partenaires) Taux d’imposition¹ compris entre 28 % et 32 % pour l’ensemble de l’exercice (en excluant l’impact des éléments comptables à caractère spécifique) Dépenses d’investissement d’environ 300 millions de dollars pour l’ensemble de l’exercice Coûts de restructuration et coûts liés à l’intégration de la fusion d’environ 100 millions de dollars pour l’ensemble de l’exercice Synergies en termes de coûts permettant de réaliser des économies annuelles d’un montant de 450 millions de dollars (200 millions de dollars en rythme annualisé au 31/12/2017, 400 millions de dollars en rythme annualisé au 31/12/2018, 450 millions de dollars en rythme annualisé au 31/12/2019). ___________________________ 1 Nos évaluations prévisionnelles de la marge d'EBITDA ajusté, des charges corporate nettes hors impact des fluctuations de change, des charges d'intérêt nettes hors impact de la réévaluation du passif financier remboursable des partenaires et de taux d'imposition hors impact des éléments comptables spécifiques sont des évaluations non-GAAP. Dans le cadre d’une approche prévisionnelle, il nous est impossible, à moins d’y consacrer des efforts déraisonnables, de comparer cette évaluation avec une évaluation GAAP comparable, compte tenu du caractère imprédictible des éléments individuels constitutifs de l’évaluation financière la plus directement comparable et du caractère variable des éléments non pris en compte dans une telle évaluation. De telles informations sont susceptibles d’avoir un impact important, et potentiellement imprédictible, sur nos futurs résultats financiers. Téléconférence La société tiendra une téléconférence le jeudi 10 mai 2018 pour discuter des résultats financiers du premier trimestre. Cette téléconférence débutera à 13 h 00 heure de Londres (8 h 00 heure de New York). Les numéros d’appel pour y participer, ainsi qu’un document de présentation sont disponibles sur le site www.technipfmc.com. Cette téléconférence sera également accessible en ligne à partir de notre site Internet avant qu’elle commence. Un enregistrement audio archivé de cette téléconférence sera également disponible à partir de ce même site une fois qu’elle aura eu lieu. En cas d’interruption du service ou de problèmes techniques au cours de la téléconférence, des informations seront publiées sur notre site. ### À propos de TechnipFMC TechnipFMC est un leader mondial des projets subsea, onshore/offshore et surface. Grâce à nos technologies et systèmes de production propriétaires, à notre expertise intégrée et à nos solutions complètes, nous améliorons la rentabilité économique des projets de nos clients. Nous sommes les mieux placés pour offrir une plus grande efficacité tout au long du cycle de vie des projets, depuis leur conception jusqu’à leur réalisation et même au-delà. Grâce à des technologies innovantes et à de meilleures performances, notre offre ouvre de nouvelles opportunités à nos clients pour développer leurs ressources pétrolières et gazières. Chacun de nos plus de 37 000 collaborateurs est guidé par un engagement sans faille auprès de nos clients et par une forte culture de l’innovation. Ils remettent en question les pratiques du secteur de l’énergie et repensent les méthodes pour atteindre les meilleurs résultats. Pour en savoir plus sur notre entreprise et sur la façon dont nous optimisons les performances de l’industrie mondiale de l’énergie, rendez-vous sur le site TechnipFMC.com et suivez-nous sur Twitter @TechnipFMC. Ce communiqué contient des « déclarations prospectives » telles que les définissent la section 27A du United States Securities Act de 1933, telle qu’amendée et la section 21E du United States Securities Exchange Act de 1934, telle qu’amendée. Les mots « penser », « attendre », « prévoir », « anticiper », « envisager », « devrait », « pourrait », « peut », « estimer », « perspectives » et les expressions similaires désignent des déclarations prospectives, qui ne sont généralement pas inscrites dans le temps. Ces déclarations prospectives comportent des risques, des incertitudes et des hypothèses significatifs qui pourraient se traduire par un écart important entre les résultats réels et passés et nos prévisions ou attentes actuelles, dont les facteurs importants connus ci-dessous : les mesures visant à remédier à nos faiblesses importantes pourraient être insuffisantes ou nous pourrions identifier d’autres problèmes en lien avec les contrôles et procédures en matière de divulgation d’informations ou le contrôle interne portant sur le reporting financier ;

des changements inattendus des facteurs concurrentiels du secteur ;

la demande de nos produits et services impactée par des changements de prix et la demande de pétrole brut et de gaz naturel sur les marchés domestiques et internationaux ;

notre capacité à développer et à déployer de nouvelles technologies et de nouveaux services et à protéger et préserver nos actifs essentiels dont nous détenons les droits de propriété intellectuelle ;

les responsabilités pouvant découler de l’installation ou de l’utilisation de nos produits ;

les dépassements de coûts se rapportant à des contrats à prix fixe ou à des projets de construction d’actifs qui sont susceptibles d’impacter notre chiffre d’affaires ;

notre capacité à exécuter nos commandes dans les délais prévus et son impact à l’avenir sur notre chiffre d’affaires, notre rentabilité et nos relations avec nos clients ;

notre dépendance par rapport à des sous-traitants, des fournisseurs et des partenaires de coentreprise, dans le cadre de l’exécution de nos contrats ;

la capacité à recruter et conserver le personnel clé ;

les risques de piratage auxquels sont exposés nos employés et nos actifs en mer ;

les impacts potentiels des conditions saisonnières ou de la météo ;

la perte cumulée de contrats importants ou d’alliances importantes ;

des lois ou réglementations américaines ou internationales, y compris des lois et réglementations environnementales, susceptibles d’augmenter nos coûts, de limiter la demande de nos produits et services ou de restreindre nos activités ;

des troubles affectant l’environnement politique, réglementaire, économique et social des pays dans lesquels nous opérons ;

les risques associés aux services de compensation fournis par The Depositary Trust Company et Euroclear en ce qui concerne les titres échangés respectivement sur le NYSE et Euronext Paris ;

les résultats du référendum au Royaume-Uni sur la sortie de celui-ci de l’Union européenne ;

les risques associés au fait d’être une société anonyme anglaise, et notamment la nécessité d’obtenir l’approbation d’un tribunal par rapport aux « bénéfices distribuables » et celle des actionnaires par rapport à certaines décisions portant sur la structure du capital ;

notre capacité à verser des dividendes ou à racheter des actions conformément au plan d’allocation de capital que nous avons annoncé ;

le respect de nos engagements dans le cadre des titres d’emprunt que nous avons émis et la situation des marchés du crédit ;

l’abaissement de notre cote de crédit qui pourrait restreindre notre capacité d’emprunt sur les marchés de capitaux ;

l’issue de réclamations à notre encontre ou de litiges pour lesquels nous ne sommes pas couverts ;

les risques de variations des taux de change associés à nos activités à l’international ;

les risques que les activités héritées de FMC Technologies, Inc. et Technip S.A. ne puissent être intégrées avec succès ou que la société résultant de la fusion ne puisse atteindre les résultats escomptés en termes d’économies, de valeur de certains actifs fiscaux, de synergies et de croissance ou que l’atteinte de ces résultats puisse demander plus de temps que prévu ;

des coûts imprévus liés à la fusion ;

une défaillance de notre infrastructure informatique ou toute violation importante de nos systèmes de sécurité ;

les risques liés à nos obligations fiscales, aux modifications des lois fiscales fédérales aux États-Unis ou des lois fiscales internationales ou aux interprétations dont elles font l’objet ; et

les autres facteurs de risque décrits dans nos déclarations auprès de la United States Securities and Exchange Commission et dans nos déclarations auprès de l’Autorité des marchés financiers ou de la U.K. Financial Conduct Authority. Nous souhaitons vous avertir de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives, lesquelles ne sont pertinentes qu’à la date de leur publication. Nous n’endossons aucune obligation de publier une révision ou une actualisation de ces déclarations prospectives après leur date de publication en fonction de nouveaux renseignements, de futurs évènements ou autres, sauf dans la mesure requise par la loi. TECHNIPFMC plc ET FILIALES CONSOLIDÉES ÉTATS FINANCIERS GAAP Les états financiers US GAAP de TechnipFMC plc et des filiales consolidées sont publiés sur les pages suivantes. Les résultats financiers reflètent les informations suivantes : Le 16 janvier 2017, TechnipFMC a été créé via la fusion de Technip S.A. (Technip) et de FMC Technologies, Inc. (FMC Technologies). Par conséquent, les résultats pour le trimestre clos le 31 mars 2017 : Comprennent les résultats de Technip pour l’ensemble de la période ; Comprennent les résultats de FMC Technologies pour la période du 17 janvier au 31 mars 2017 ; le chiffre d’affaires de 112,9 millions de dollars sur la période du 1er janvier au 16 janvier 2017 n’a pas été comptabilisé, dont 70 % environ ont été déclarés dans le segment Subsea et le reste dans le segment Surface Technologies. Dans le cadre de ces états financiers, l’EBITDA ajusté est également utilisé pour décrire l’EBITDA hors amortissements liés à l’impact de l’allocation du prix d’acquisition, et autres charges et crédits. TECHNIPFMC PLC ET FILIALES CONSOLIDÉES ÉTATS DES RÉSULTATS CONSOLIDÉS CONDENSÉS (En millions, sauf montants par action) (non audités) Trimestre clos le 31 mars 2018 2017 Chiffre d’affaires $ 3 125,2 $ 3 388,0 Charges et dépenses 2 885,9 3 342,2 239,3 45,8 Autres produits (charges), nets (11,2 ) 72,9 Résultat avant impôts et charges d’intérêts nettes 228,1 118,7 Charges d’intérêts, nettes (87,4 ) (82,1 ) Résultat avant impôts 140,7 36,6 Provision pour impôts 49,3 51,8 Résultat net (perte) 91,4 (15,2 ) Perte nette (résultat net) attribuable aux minoritaires 3,7 (3,5 ) Résultat net (perte nette) attribuable à TechnipFMC plc $ 95,1 $ (18,7 ) Bénéfice par action (BPA) attribuable à TechnipFMC plc : Basic $ 0,20 $ (0,04 ) Dilué $ 0,20 $ (0,04 ) Nombre moyen pondéré d’actions en circulation : Basic 464,3 466,6 Dilué 465,7 466,6 Dividendes en numéraire déclarés par action $ 0,13 $ — TECHNIPFMC PLC ET FILIALES CONSOLIDÉES INFORMATION SECTORIELLE (En millions) (Non auditée) Trimestre clos le 31 mars 2018 2017 Chiffre d’affaires Subsea $ 1 180,2 $ 1 376,7 Onshore/Offshore 1 573,4 1 764,0 Surface Technologies 371,6 248,4 Autres produits — (1,1 ) $ 3 125,2 $ 3 388,0 Chiffre d’affaires avant impôts Résultat d’exploitation sectoriel Subsea $ 54,4 $ 54,2 Onshore/Offshore 202,9 142,8 Surface Technologies 30,6 (18,6 ) Résultat d’exploitation sectoriel total 287,9 178,4 Éléments Corporate Charges corporate, nettes (1) (59,8 ) (59,7 ) Charges d’intérêts, nettes (87,4 ) (82,1 ) Total des éléments corporate (147,2 ) (141,8 ) Résultat net avant impôts (2) $ 140,7 $ 36,6 (1) Les charges corporate nettes comprennent principalement les frais de personnel, les coûts de rémunérations à base d’actions, les autres avantages sociaux, certains gains et pertes de change et les frais de transaction liés à la fusion. (2) Les montants imputables aux participations minoritaires sont pris en compte. TECHNIPFMC PLC ET FILIALES CONSOLIDÉES INFORMATION SECTORIELLE (En millions, non auditée) Prises de commandes (1) 31 mars 2018 2017 Subsea $ 1 227,8 $ 666,0 Onshore/Offshore 1 849,6 682,0 Surface Technologies 409,6 241,5 Total prises de commandes $ 3 487,0 $ 1 589,5 Trimestre clos le Carnet de commandes (2) 31 mars 2018 2017 Subsea $ 6 110,9 $ 6 558,2 Onshore/Offshore 7 491,6 9 066,0 Surface Technologies 409,5 432,0 Total carnet de commandes $ 14 012,0 $ 16 056,2 (1) Les prises de commandes représentent le montant du chiffre d’affaires estimé correspondant aux commandes fermes des clients reçues au cours de la période. (2) Le carnet de commandes est calculé en tant que montant estimé des commandes fermes des clients non encore exécutées, à la date de publication des résultats. TECHNIPFMC PLC ET FILIALES CONSOLIDÉES BILANS CONSOLIDÉS CONDENSÉS (En millions) (Non audités) 31 mars

2018 31 décembre

2017 Trésorerie et équivalents de trésorerie $ 6 220,6 $ 6 737,4 Créances clients, nettes 2 444,0 1 484,4 Contrats 1 470,1 1 755,5 Stock, net 1 036,8 987,0 Autres actifs courants 2 002,0 2 012,8 Total actif courant 13 173,5 12 977,1 Immobilisations corporelles, nettes 3 900,3 3 871,5 Écart d’acquisition 9 012,2 8 929,8 Immobilisations incorporelles, nettes 1 301,6 1 333,8 Autres immobilisations 1 140,2 1 151,5 Total immobilisations $ 28 527,8 $ 28 263,7 Dette à court terme et part courante de la dette à long terme $ 87,2 $ 77,1 Dettes fournisseurs 3 729,2 3 958,7 Passifs liés à contrats 3 914,2 3 314,2 Autres passifs courants 2 540,1 2 479,4 Total passif courant 10 270,7 9 829,4 Dette à long terme, moins la part courante 3 735,8 3 777,9 Autres passifs 1 239,5 1 247,0 Capitaux propres de TechnipFMC plc 13 265,1 13 387,9 Intérêts minoritaires 16,7 21,5 Total passif et capitaux propres $ 28 527,8 $ 28 263,7 TECHNIPFMC PLC ET FILIALES CONSOLIDÉES TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS CONDENSÉS (En millions) (Non audités) Trimestre clos le 31 mars 2018 2017 Flux de Trésorerie provenant des activités d’exploitation : Résultat net $ 91,4 $ (15,2 ) Dépréciation et amortissement 131,8 151,2 Créances clients, nets et actifs liés à des contrats (522,7) 267,7 Stock, net (59,7) 126,6 Dettes fournisseurs (332,2) (168,8 ) Passifs liés à des contrats 462,0 43,3 Autres 27,8 (253,8 ) Flux de trésorerie nette provenant des activités d’exploitation (201,6) 151,0 Flux de Trésorerie provenant des activités d’investissement Investissements (53,2) (51,2 ) Trésorerie acquise à l’issue de la fusion de FMC Technologies, Inc. et de Technip S.A. — 1 479,2 Autres (60,4) 14,9 Flux de trésorerie nette provenant des activités d’investissement (113,6) 1 442,9 Flux de Trésorerie provenant des activités de financement Augmentation (diminution) nette de la dette (120,0) (820,1 ) Autres (91,2) (45,4 ) Flux de trésorerie nette provenant des activités de financement (211,2) (865,5 ) Impact des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie 9,6 44,0 Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (516,8) 772,4 Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période 6 737,4 6 269,3 Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période $ 6 220,6 $ 7 041,7 TECHNIPFMC plc ET FILIALES CONSOLIDÉES RÉSULTATS FINANCIERS NON-GAAP La comparaison des états financiers US GAAP avec les états non-GAAP de TechnipFMC plc et des filiales consolidées est publiée dans les pages suivantes. Les résultats financiers reflètent les informations suivantes : Le 16 janvier 2017, TechnipFMC a été créé via la fusion de Technip S.A. (Technip) et de FMC Technologies, Inc. (FMC Technologies). Les résultats non-GAAP pour le trimestre clos le 31 mars 2017 : Comprennent les résultats de Technip pour l’ensemble de la période ; Comprennent les résultats de FMC Technologies pour la période du 17 janvier au 31 mars 2017 ; le chiffre d’affaires de 112,9 millions de dollars sur la période du 1er janvier au 16 janvier 2017 n’a pas été comptabilisé, dont environ 70 % ont été déclarés dans le segment Subsea et le reste dans le segment Surface Technologies. Dans le cadre de ces états financiers, l’EBITDA ajusté est également utilisé pour décrire l’EBITDA hors amortissements liés à l’impact de l’allocation du prix d’acquisition, et autres charges et crédits. TECHNIPFMC PLC ET FILIALES CONSOLIDÉES COMPARAISON DES RÉSULTATS FINANCIERS GAAP AVEC LES RÉSULTATS FINANCIERS NON-GAAP (En millions, non auditée) Charges et crédits En complément des résultats financiers établis conformément aux principes comptables généralement admis aux États-Unis (GAAP), la communication des résultats du premier trimestre 2018 comprend également des résultats financiers non-GAAP (tels que définis en application de l’Item 10 de la régulation S-K du Securities Exchange Act de 1934, comme amendé) et décrit les performances en glissement annuel par rapport aux résultats et données de l’exercice 2017. Le résultat net hors charges et crédits, ainsi que les agrégats qui en découlent (y compris le résultat par action dilué hors charges et crédits ; le résultat avant impôts et charges d’intérêts nettes, hors charges et crédits (« résultat d’exploitation ajusté ») ; les amortissements et dépréciations ajustés hors charges et crédits ; le résultat avant impôts et charges d’intérêts nettes, dépréciation et amortissement (« EBITDA ajusté ») hors charges et crédits et les liquidités nettes) constituent des données financières non-GAAP. L’équipe de direction estime que l’exclusion des charges et crédits de ces données financières lui permet, ainsi qu’aux investisseurs d’évaluer plus efficacement les résultats d’exploitation et les résultats consolidés de TechnipFMC d’une période comptable sur l’autre. Cela permet également d’identifier les tendances d’exploitation qui pourraient être masquées ou trompeuses si ces postes n’étaient pas exclus. Ces données sont également utilisées par l’équipe de direction en tant que mesures des performances pour l’établissement de certaines rémunérations incitatives. Les mesures non-GAAP ci-dessus devraient être prises en compte en supplément aux autres mesures de performances financières établies conformément aux GAAP, et non pas en tant que substitut ni version améliorée de celles-ci. Les informations qui suivent constituent un rapprochement de ces résultats financiers non-GAAP avec les résultats comparables conformes aux GAAP. Trimestre clos le 31 mars 2018 Résultat (perte) net(te) attribuable à TechnipFMC plc Résultat (perte) net(te) attribuable aux intérêts minoritaires Provision pour impôts Charges d’intérêts, nettes Résultat avant impôts et charges d’intérêts nettes (Résultat d’exploitation) Dépréciation et amortis-sement Résultat avant impôts et charges d’intérêts nettes, dépréciation et amortis-sement (EBITDA) Résultat net attribuable à TechnipFMC plc tel que publié $ 95,1 $ 3,7 $ 49,3 $ (87,4 ) $ 228,1 $ 131,8 $ 359,9 Charges et (crédits) Pertes de valeur et autres charges 2,2 — 0,8 — 3,0 — 3,0 Charges de restructuration et autres frais de licenciement 6,2 — 2,3 — 8,5 — 8,5 Charges liées à l’intégration et la fusion 4,1 — 1,5 — 5,6 — 5,6 Allocation du prix d’acquisition (PPA) 23,9 — 7,4 — 31,3 (21,7 ) 9,6 Données financières ajustées $ 131,5 $ 3,7 $ 61,3 $ (87,4 ) $ 276,5 $ 110,1 $ 386,6 Trimestre clos le 31 mars 2017 Résultat (perte) net(te) attribuable à TechnipFMC plc Résultat (perte) net(te) attribuable aux intérêts minoritaires Provision pour impôts Charges d’intérêts, nettes Résultat avant impôts et charges d’intérêts nettes (Résultat d’exploitation) Dépréciation et amortis-sement Résultat avant impôts et charges d’intérêts nettes, dépréciation et amortis-sement (EBITDA) Résultat net attribuable à TechnipFMC plc tel que publié $ (18,7 ) $ (3,5 ) $ 51,8 $ (82,1 ) $ 118,7 $ 151,2 $ 269,9 Charges et (crédits) Pertes de valeur et autres charges — — 0,4 — 0,4 — 0,4 Charges de restructuration et autres frais de licenciement 6,8 — 2,5 — 9,3 — 9,3 Charges liées à l’intégration et la fusion 38,7 — 15,9 — 54,6 — 54,6 Allocation du prix d’acquisition (PPA) 94,5 — 34,9 0,3 129,1 (42,9 ) 86,2 Données financières ajustées $ 121,3 $ (3,5 ) $ 105,5 $ (81,8 ) $ 312,1 $ 108,3 $ 420,4 TECHNIPFMC PLC ET FILIALES CONSOLIDÉES COMPARAISON DES RÉSULTATS FINANCIERS GAAP AVEC LES RÉSULTATS FINANCIERS NON-GAAP (En millions sauf montants par action) (Non auditée) Trimestre clos le 31 mars 2018 2017 Résultat (perte) net(te) attribuable à TechnipFMC plc, tel que publié $ 95 $ (19 ) Charges et (crédits) Pertes de valeur et autres charges (1) 2 — Charges de restructuration et autres frais de licenciement (2) 6 7 Charges liées à l’intégration et à la fusion (3) 4 39 Allocation du prix d’acquisition (PPA) (4) 24 95 Total 36 141 Résultat net ajusté attribuable à TechnipFMC plc $ 131 $ 122 Bénéfice (perte) par BPA dilué(e), attribuable à TechnipFMC, tel que publié $ 0,20 $ (0,04 ) BPA dilué, attribuable à TechnipFMC plc $ 0,28 $ 0,26 (1) Impact fiscal de 1 million de dollars et nul sur les trimestres clos respectivement le 31 mars 2018 et le 31 mars 2017. (2) Impact fiscal de 2 millions de dollars et de 3 millions de dollars sur les trimestres clos respectivement le 31 mars 2018 et le 31 mars 2017. (3) Impact fiscal de 2 millions de dollars et de 16 millions de dollars sur les trimestres clos respectivement le 31 mars 2018 et le 31 mars 2017. (4) Impact fiscal de 7 millions de dollars et de 35 millions de dollars sur les trimestres clos respectivement le 31 mars 2018 et le 31 mars 2017. TECHNIPFMC PLC ET FILIALES CONSOLIDÉES COMPARAISON DES RÉSULTATS FINANCIERS GAAP AVEC LES RÉSULTATS FINANCIERS NON-GAAP (En millions, non auditée) Trimestre clos le 31 mars 2018 Subsea Onshore/ Offshore Surface Technologies Corporate et autres Total Chiffre d’affaires $ 1 180,2 $ 1 573,4 $ 371,6 $ — $ 3 125,2 Résultat d’exploitation du segment, tel que publié (avant impôt) $ 54,4 $ 202,9 $ 30,6 $ (59,8 ) $ 228,1 Charges et (crédits) Pertes de valeur et autres charges 0,4 2,6 — — 3,0 Charges de restructuration et autres frais de licenciement 2,7 0,9 2,4 2,5 8,5 Charges liées à l’intégration et la fusion — — — 5,6 5,6 Ajustements au titre de l’allocation du prix d’acquisition (PPA) - non liés aux amortissements 6,0 — 3,6 — 9,6 Ajustements au titre de l’allocation du prix d’acquisition (PPA) liés aux amortissements 21,9 — (0,1 ) (0,1 ) 21,7 Sous-total 31,0 3,5 5,9 8,0 48,4 Résultat d’exploitation ajusté 85,4 206,4 36,5 (51,8 ) 276,5 Amortissement et dépréciation ajustés 86,6 8,6 13,8 1,1 110,1 EBITDA ajusté $ 172,0 $ 215,0 $ 50,3 $ (50,7 ) $ 386,6 Marge d’exploitation, telle que publiée 4,6 % 12,9 % 8,2 % 7,3 % Marge d’exploitation ajustée 7,2 % 13,1 % 9,8 % 8,8 % Marge d’EBITDA ajusté 14,6 % 13,7 % 13,5 % 12,4 % Trimestre clos le 31 mars 2017 Subsea Onshore/ Offshore Surface Technologies Corporate et autres Total Chiffre d’affaires $ 1 376,7 $ 1 764,0 $ 248,4 $ (1,1 ) $ 3 388,0 Résultat d’exploitation (avant impôt) $ 54,2 $ 142,8 $ (18,6 ) $ (59,7 ) $ 118,7 Charges et (crédits) Pertes de valeur et autres charges 0,2 — 0,2 — 0,4 Charges de restructuration et autres frais de licenciement 6,5 (0,3 ) 1,2 1,9 9,3 Charges liées à l’intégration et la fusion 1,5 — 0,8 52,3 54,6 Ajustements au titre de l’allocation du prix d’acquisition (PPA) - non liés aux amortissements 55,0 — 34,2 (3,0 ) 86,2 Ajustements au titre de l’allocation du prix d’acquisition (PPA) - liés aux amortissements 34,0 — 9,0 (0,1 ) 42,9 Sous-total 97,2 (0,3 ) 45,4 51,1 193,4 Résultat d’exploitation ajusté 151,4 142,5 26,8 (8,6 ) 312,1 Amortissement et dépréciation ajustés 87,2 9,7 9,2 2,2 108,3 EBITDA ajusté $ 238,6 $ 152,2 $ 36,0 $ (6,4 ) $ 420,4 Marge d’exploitation, telle que publiée 3,9 % 8,1 % (7,5 )% 3,5 % Marge d’exploitation ajustée 11,0 % 8,1 % 10,8 % 9,2 % Marge d’EBITDA ajusté 17,3 % 8,6 % 14,5 % 12,4 % TECHNIPFMC PLC ET FILIALES CONSOLIDÉES COMPARAISON DES RÉSULTATS FINANCIERS GAAP AVEC LES RÉSULTATS FINANCIERS NON-GAAP (En millions, non auditée) 31 mars

2018 31 décembre

2017 Trésorerie et équivalents de trésorerie $ 6 220,6 $ 6 737,4 Dette à court terme et part courante de la dette à long terme (87,2 ) (77,1 ) Dette à long terme, moins la part courante (3 735,8 ) (3 777,9 ) Trésorerie nette $ 2 397,6 $ 2 882,4 La trésorerie (endettement) nette est une donnée financière non-GAAP reflétant la trésorerie et les équivalents de trésorerie, hors dette. L’équipe de direction utilise ce résultat financier non-GAAP pour évaluer la structure du capital de TechnipFMC et son levier financier. L’équipe de direction estime que la trésorerie (endettement) nette est une donnée financière significative qui peut également aider les investisseurs à comprendre la performance financière de TechnipFMC et les tendances sous-jacentes de la structure de son capital. Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180509006528/fr/

