TechnipFMC annonce ses résultats du quatrième trimestre 2017

21/02/2018 | 22:19

Une première année réussie ; une forte performance opérationnelle enregistrée par chacun des segments

Les prises de commandes du segment Subsea sur l'ensemble de l'exercice ont représenté un montant de 5,1 milliards de dollars, soit une augmentation de 27 % 1 par rapport à l'exercice précédent

Les prévisions de marge d'EBITDA ajustée du segment Onshore/Offshore pour 2018 ont été relevées à au moins 10,5 %, hors charges et crédits Regulatory News : TechnipFMC plc (NYSE : FTI) (Paris : FTI) (ISIN:GB00BDSFG982) a annoncé aujourd'hui ses résultats du quatrième trimestre 2017. Le chiffre d'affaires global de la société sur le quatrième trimestre a atteint 3 683 millions de dollars. La société a enregistré une perte nette de 153,9 millions de dollars, soit 0,33 dollar par action. Sont inclus dans ces résultats 244,8 millions de dollars au titre de charges et crédits après imposition, soit 0,53 dollar par action. Ces charges et crédits comprennent des charges hors trésorerie d'un montant de 138,2 millions de dollars suite à la réforme fiscale, et d'autres charges et crédits pour un montant de 106,6 millions de dollars, comme détaillés dans les annexes jointes au présent document. Le bénéfice par action dilué ajusté s’est élevé à 0,20 dollar. Résumé des états financiers - Quatrième trimestre 20172 Les annexes au présent document ci-dessous fournissent une comparaison détaillée des états financiers US GAAP avec les états non-GAAP. (En millions sauf montants par action) Trimestre clos

le

31 décembre

2017 Trimestre clos

le 31 décembre

2016

(Pro Forma) Variation Chiffre d’affaires 3 683,0 $ 4 379,7 $ (15,9 %) Résultat net (perte) (153,9) $ (100,6) $ (53,0 %) BPA (perte) (0,33) $ EBITDA ajusté 573,1 $ 525,9 $ 9,0 % Marge d’EBITDA ajusté 15,6 % 12,0 % 360 pbs Résultat net, hors charges et crédits 90.9 $ BPA dilué, hors charges et crédits 0,20 $ Prise de commandes 2 991,9 $ Carnet de commandes 12 982,8 $ ______________________ 1 Calculé comme le pourcentage d’écart des prises de commandes de Subsea en 2017 par rapport aux prises de commandes combinées de FMC Technologies Inc. et de Technip S.A. Subsea en 2016.

2 L’ensemble des comparaisons par rapport aux mêmes périodes l'année précédente est effectué sur la base des résultats pro forma de 2016, comme si la fusion avait été finalisée le 1er janvier 2016, en consolidant totalement la coentreprise Yamal LNG pour l’ensemble de la période. L’EBITDA ajusté, hors charges et crédits, a atteint 573,1 millions de dollars, soit une augmentation de 9 % par rapport à l’exercice précédent, et ce malgré une baisse de 16 % du chiffre d'affaires. La marge d'EBITDA ajusté a été de 15,6 %, soit une progression de 360 points de base par rapport à l'exercice précédent. Le conseil d’administration de la société a approuvé le versement d’un dividende trimestriel en numéraire d’un montant de 0,13 dollar par action ordinaire. Résultats sur l'ensemble de l'exercice 2017 Le chiffre d'affaires global de la société pour l’année 2017 s'est établi à 15 056,9 millions de dollars. La société a enregistré un résultat net de 113,3 millions de dollars. Le bénéfice par action dilué a atteint un montant de 0,24 dollar, lequel inclut 490,2 millions de dollars de charges et crédits après impôt, soit 1,05 dollar par action diluée. Ces charges et crédits comprennent des coûts de restructuration et des coûts liés à la fusion, d’un montant de 352 millions de dollars, ainsi que des charges sans effet sur la trésorerie liées à la réforme fiscale, d'un montant de 138,2 millions de dollars. Le bénéfice par action dilué ajusté s’est élevé à 1,29 dollar. L’EBITDA ajusté, hors charges et crédits, a atteint 2 031,1 millions de dollars. L’EBITDA ajusté est resté stable par rapport à l'exercice précédent, et ce malgré un recul de 21 % du chiffre d'affaires. La marge d'EBITDA ajustée globale de la société a atteint 13,5 %, soit une progression de 290 points de base par rapport à l'exercice précédent. Résumé des états financiers pour l'ensemble de l'exercice 2017 Une comparaison détaillée des états financiers US GAAP avec les états non-GAAP est présentée ci-dessous ainsi que dans les annexes au présent document. (En millions sauf montants par action) Exercice clos le

31 décembre

2017 Exercice clos le

31 décembre

2016

(Pro Forma) Variation Chiffre d’affaires 15 056,9 $ 19 068,8 $ (21,0 %) Résultat net 113,3 $ 378,2 $ (70,0 %) BPA dilué 0,24 $ EBITDA ajusté 2 031,1 $ 2 030,6 $ n/m Marge d’EBITDA ajusté 13,5 % 10,6 % 290 pbs Résultat net, hors charges et crédits 603,5 $ BPA dilué, hors charges et crédits 1,29 $ Prise de commandes 10 196,3 $ Carnet de commandes 12 982,8 $ Doug Pferdehirt, Directeur Général de TechnipFMC, a déclaré : « Notre performance opérationnelle sur l'ensemble de l'exercice est le résultat de nos efforts continus, centrés sur la qualité de réalisation de nos projets et témoigne également de notre engagement à assurer le succès de nos clients. Ces efforts sont une fois de plus mis en évidence par la solidité des résultats opérationnels enregistrés dans chacun de nos segments au quatrième trimestre. L'EBITDA ajusté global de la société a progressé séquentiellement grâce à la qualité de réalisation de nos projets et le franchissement d'étapes clés sur plusieurs d’entre eux, aussi bien dans le Subsea que dans l'Onshore/Offshore. Les résultats du segment Surface Technologies ont été globalement en ligne avec la solide performance enregistrée au troisième trimestre. Nous sommes extrêmement satisfaits de ces résultats ainsi que des nombreux objectifs atteints sur le plan opérationnel, commercial et stratégique au cours de cette première année conduite en tant que TechnipFMC. » « Les prises de commandes du segment Subsea sur l'ensemble de l'exercice ont atteint 5,1 milliards de dollars, soit une progression de 27 % par rapport à l'exercice précédent, reflétant un ratio des prises de commandes sur les facturations proche de 1. Dans ce segment, nous avons enregistré des prises de commandes pour un montant de 1,7 milliard de dollars sur le trimestre ; ce montant inclut notre 6ème, et premier majeur, contrat iEPCI™ pour le projet Fenja de VNG Norge en Norvège. Les prises de commandes pour l'ensemble de la société ont atteint 3 milliards de dollars sur l'ensemble du trimestre et le montant du carnet de commandes en fin d'année s'élevait à 13 milliards de dollars. » Doug Pferdehirt a poursuivi : « En 2018, nous prévoyons une nouvelle augmentation de notre activité dans le subsea grâce à des projets majeurs mais aussi grâce à un ensemble de projets de petite à moyenne taille et d'opportunités dans le domaine des services. Nous restons confiants dans le fait que nos prises de commandes progresseront par rapport à l'exercice précédent et qu’en 2018, les projets iEPCI™ représenteront jusqu’à 25 % de ces commandes ». « En ce qui concerne notre segment Onshore/Offshore, nous avons remporté auprès de Bapco un projet portant sur l'extension de la raffinerie de Sitra, à Bahreïn, suite à l'achèvement réussi de l'étude d'ingénierie d'avant-projet détaillée (FEED) que nous avons réalisée. Nous demeurons convaincus que nous remporterons à court terme d'autres contrats sur le marché aval. Notre activité dans le domaine des études d'ingénierie d'avant-projet détaillées montre également des signes de reprise sur le marché du gaz naturel, avec des prospects importants en Amérique du Nord, dans l'Arctique et au Moyen-Orient. Nous sommes d’autant plus encouragés par la progression de nos prospects à moyen-long terme qu’ils pourraient générer une source de commandes très importante dans les années à venir. » « En Amérique du Nord, nous constatons une croissance des activités Surface liées aux ressources non conventionnelles soutenue par la nouvelle progression du nombre de puits et l’augmentation de l’intensité de fracturation. Nous pensons qu'en 2018, le chiffre d'affaires que nous réaliserons en Amérique du Nord commencera à se rapprocher des niveaux atteints en haut de cycle en 2014. Nous prévoyons également un retour de la croissance sur les marchés internationaux en 2018, même si celle-ci aura un rythme plus modéré qu'en Amérique du Nord. Le Moyen-Orient, la région Asie-Pacifique et l’Europe sont les mieux placés pour enregistrer la croissance la plus forte. » Doug Pferdehirt a conclu ainsi : « Nous équilibrerons nos investissements afin de soutenir notre croissance et le retour sur capital à nos actionnaires, en poursuivant nos distributions de dividendes et nos rachats d'actions entamés l'année dernière. La solidité de nos performances en termes de réalisation de projets, l'accueil favorable du marché par rapport à notre modèle intégré et nos nouvelles technologies, ainsi que notre attention permanente sur les coûts et l'efficacité nous placent en bonne position pour enregistrer une solide performance en 2018. » Principaux éléments financiers et opérationnels – Quatrième trimestre 2017 Subsea Principaux éléments financiers2 Une comparaison détaillée des états financiers US GAAP avec les états non-GAAP est présentée ci-dessous ainsi que dans les annexes au présent document. (En millions) Trimestre clos

le

31 décembre

2017 Trimestre clos

le

31 décembre

2016

(Pro Forma) Variation Chiffre d’affaires 1 292,2 $ 2 024,1 $ (36,2 %) Résultat d’exploitation 67,4 $ 146,3 $ (53,9 %) EBITDA ajusté 244,1 $ 395,9 $ (38,3 %) Marge d’EBITDA ajustée 18,9 % 19,6 % (70 pbs) Prise de commandes 1 724,8 $ Carnet de commandes 6 203,9 $ Au quatrième trimestre, le segment Subsea a enregistré un chiffre d’affaires de 1 292,2 millions de dollars. Cela représente un recul de 36,2 % par rapport à l'exercice précédent, principalement dû à une baisse d'activité des projets en Europe, en Afrique et dans la région Asie-Pacifique. Le chiffre d'affaires continue d'être impacté négativement par le déclin des prises de commandes sur la période précédente dû au repli du marché. Le segment Subsea a enregistré un résultat d'exploitation de 67,4 millions de dollars ; l’EBITDA ajusté a atteint 244,1 millions de dollars avec une marge de 18,9 %. La marge d'exploitation a reculé par rapport à l'exercice précédent en raison de la baisse du chiffre d’affaires, même si la qualité d'exécution des projets et les initiatives visant à réduire les coûts ont limité l'impact négatif de la baisse de l'activité. Malgré une baisse du chiffre d'affaires de 36,2 %, la marge d'EBITDA ajustée n'a reculé que de 70 points de base par rapport à l'exercice précédent et a bénéficié des mêmes facteurs que ceux qui ont impacté la marge d'exploitation. Au quatrième trimestre, le taux d’utilisation des navires s'est établi à 65 %, soit un taux en recul par rapport aux 70 % du troisième trimestre et aux 78 % de l'exercice précédent. Faits marquants du quatrième trimestre pour le segment Subsea Projet Kaombo pour Total

La campagne d'installation des ombilicaux, des spools et autres équipements sous-marins se poursuit et sera suivie des opérations de raccordement avec l’unité flottante de production, de stockage et de transfert (FPSO). Projet Appomattox pour Shell

Bonne progression de l'assemblage de l'arbre sous-marin et des tests du premier système de production sous-marin de l'industrie qui soit capable de supporter des pressions et températures extrêmes (15 000 psi/400°F). Contrat iEPCI™ pour le champ Trestakk de Statoil

Le travail sur l'infrastructure sous-marine se poursuit et les préparations en vue de la campagne d'installation offshore sont en bonne voie. Les prises de commandes du segment Subsea sur le trimestre ont représenté un montant de 1 724,8 millions de dollars. Les commandes suivantes ont été annoncées durant la période : Projet iEPCI™ Fenja en Mer de Norvège pour VNG Norge

Ce contrat intégré (iEPCI™) porte sur l'ingénierie, la fourniture des équipements, la construction et l'installation. Il couvre la fourniture des équipements sous-marins qui comprennent les ombilicaux, les risers, les flowlines ainsi que le système de production sous-marin. Projet Snorre Expansion en Mer du Nord pour Statoil

Ce contrat porte sur l'ingénierie, la fourniture des équipements et la construction pour le projet Snorre Expansion. Il couvre la livraison des systèmes de production sous-marins et comprend 6 structures et équipements de production sous-marins. Projet de développement du bloc H du champ gazier de Murphy Sabah Oil en Malaisie

Ce contrat couvre l'ingénierie, la fourniture des équipements, la construction, l’installation ainsi que la mise en service (EPCIC) des ombilicaux, des risers et des flowlines et leur installation. Écoulement estimé du carnet de commandes au 31 décembre 2017 (En millions) Subsea 2018 3 358,7 $ 2019 1 566,2 $ 2020 et au-delà 1 279,0 $ Total 6 203,9 $ Le carnet de commandes n’inclut pas les contrats du sous-segment Subsea Services. Onshore/Offshore Principaux éléments financiers2 Une comparaison détaillée des états financiers US GAAP avec les états non-GAAP est présentée ci-dessous ainsi que dans les annexes au présent document. (En millions) Trimestre clos

le

31 décembre

2017 Trimestre clos

le

31 décembre

2016

(Pro Forma) Variation Chiffre d’affaires 2 019,5 $ 2 060,9 $ (2,0 %) Résultat (perte) d’exploitation 257,2 $ (55,0) $ n/m EBITDA ajusté 294,5 $ 134,6 $ 118,8 % Marge d’EBITDA ajusté 14,6 % 6,5 % 810 pbs Prise de commandes 874,2 $ Carnet de commandes 6 369,1 Au quatrième trimestre, le segment Onshore/Offshore a enregistré un chiffre d’affaires de 2 019,5 millions de dollars. Cela représente un recul de 2 % par rapport au quatrième trimestre de l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires a enregistré un léger recul alors que nous approchions de l'achèvement de la première phase du projet Yamal LNG. Ce recul a été largement compensé par l'augmentation de l'activité en Europe, au Moyen-Orient et dans la région Asie-Pacifique. Le segment Onshore/Offshore a enregistré un résultat d'exploitation de 257,2 millions de dollars tandis que l’EBITDA ajusté a atteint 294,5 millions de dollars avec une marge de 14,6 %. Le résultat et la marge d'exploitation ont progressé par rapport à l'exercice précédent grâce à la qualité de réalisation des projets et de l'achèvement d'étapes clés de plusieurs projets majeurs dont le projet Yamal LNG. Ce sont ces mêmes facteurs qui sont à l’origine d’une amélioration significative par rapport à l'exercice précédent de l’EBITDA ajusté et de la marge d’EBITDA ajustée ; la marge d’EBITDA ajustée a progressé de 810 points de base par rapport à l’exercice précédent. Faits marquants du quatrième trimestre pour le segment Onshore/Offshore Projet Yamal LNG

Le démarrage du train 1 a été un succès et le chargement du premier méthanier a eu lieu en décembre 2017 tandis que d'autres ont suivi depuis. La construction et la mise en service des trains 2 et 3 progressent, le démarrage du train 2 étant prévu pour le second semestre de 2018. Projet Zapsib 2 pour SIBUR

La phase d'ingénierie s'est achevée à la fin du mois de décembre. La plupart des équipements sont déjà sur le site et les activités de construction sont en cours. Extension de la raffinerie de Jebel Ali exploitée par ENOC

Des contrats de sous-traitance mécanique, électrique et instrumentation ont été remportés. La mobilisation sur le site s'accélère. La campagne de préfabrication des conduites a commencé. Projet Prelude FLNG de Shell

La campagne de mise en service offshore est en cours. Plate-forme Spar pour l'exploitation du champ Aasta Hansteen de Statoil

La mise en service est terminée. Les prises de commandes du segment Onshore/Offshore sur le trimestre ont atteint 874,2 millions de dollars. Les prises de commandes suivantes ont été annoncées durant la période : Extension de la raffinerie de Sitra, à Barhein, pour Bapco

Ce projet d'un montant de 4,2 milliards de dollars remporté conjointement avec Samsung Engineering et Tecnicas Reunidas auprès de la Bahrain Petroleum Company (Bapco) s'inscrit dans le cadre du programme de modernisation de Bapco et porte sur l'extension de la capacité de production de sa raffinerie de Sitra. Ce contrat fait suite au succès de la réalisation des études d’ingénierie (FEED) menées par TechnipFMC et sera réalisé sur la base d'un montant forfaitaire pour une livraison clé en main couvrant l'ingénierie, la fourniture des équipements, la construction et la mise en service (EPCC). Son achèvement est prévu en 2022.



Remarque : Ce contrat sera intégré dans les résultats financiers à partir du premier trimestre de 2018. En outre, la société n'étant pas majoritaire dans la coentreprise, elle ne consolidera pas entièrement les résultats financiers. Les prises de commandes et le carnet de commandes se rapportant à ce projet reflèteront uniquement les travaux confiés directement par la coentreprise à des sociétés affiliées de TechnipFMC. Écoulement estimé du carnet de commandes au 31 décembre 2017 (En millions) Onshore/Offshore 2018 4 236,3 $ 2019 1 494,3 $ 2020 et au-delà 638,5 $ Total 6 369,1 $ Le carnet de commandes ne reflète pas l’intégralité du chiffre d’affaires potentiel dans les périodes à venir compte tenu des parties remboursables des contrats existants. Surface Technologies Principaux éléments financiers2 Une comparaison détaillée des états financiers US GAAP avec les états non-GAAP est présentée ci-dessous ainsi que dans les annexes au présent document. (En millions) Trimestre clos

le

31 décembre

2017 Trimestre clos

le

31 décembre

2016

(Pro Forma) Variation Chiffre d’affaires 372,3 $ 303,6 $ 22,6 % Résultat (perte) d’exploitation 53,3 $ (5,3) $ n/m EBITDA ajusté 75,8 $ 17,5 $ 333,1 % Marge d’EBITDA ajusté 20,4 % 5,8 % 1 460 pbs Prise de commandes 392,9 $ Carnet de commandes 409,8 $ Au quatrième trimestre, le segment Surface Technologies a enregistré un chiffre d’affaires de 372,3 millions de dollars. Cela représente une augmentation de 22,6 % par rapport à la même période de l'exercice précédent qui résulte d'une augmentation de notre activité en Amérique du Nord dans le domaine des opérations de complétion de puits alors que la demande portant sur nos produits et services est restée stable sur les marchés internationaux. Le segment Surface Technologies a enregistré un résultat d'exploitation de 53,3 millions de dollars. L’EBITDA ajusté a atteint 75,8 millions de dollars avec une marge de 20,4 %. Le résultat d'exploitation et la marge d'exploitation se sont sensiblement améliorés d'un exercice à l'autre en raison d'une activité soutenue en Amérique du Nord qui a eu un impact favorable sur le mix produits ainsi que sur les économies en termes de coûts. Ce sont ces mêmes facteurs qui sont à l’origine d’une amélioration de l’EBITDA ajusté et de la marge d’EBITDA ajustée. Les prises de commandes sur le trimestre se sont améliorées en atteignant 392,9 millions de dollars. Le carnet de commandes a atteint 409,8 millions de dollars. Compte tenu du cycle court inhérent à la nature de l’activité, la plupart des commandes se convertissent rapidement en chiffre d'affaires ; pour les contrats plus longs, cette conversion a lieu en général dans les douze mois. Corporate Les charges corporate ont atteint 86,8 millions de dollars au quatrième trimestre. Hors charges et crédits d'un montant de 44,8 millions de dollars associés à la fusion, les charges corporate ont atteint un montant de 42 millions de dollars. Les charges d'intérêts nettes ont atteint un montant de 122,8 millions de dollars au cours du trimestre, dans lequel est incluse l’augmentation d’une dette à payer aux partenaires d'une coentreprise pour un montant de 90,8 millions de dollars. La société a enregistré au cours du trimestre une provision pour impôt de 295,8 millions de dollars incluant des charges d'un montant de 138,2 millions de dollars en raison de réformes fiscales3, principalement celle intervenue aux États-Unis. Le taux trimestriel reflète également une augmentation des reprises d’impôts différés dans certaines juridictions au sein desquelles aucune profitabilité future n'est attendue ainsi que certains coûts liés à des projets réalisés au cours du trimestre ne donnant droit à aucun avantage fiscal. En excluant l’impact de ces éléments distincts et celui lié aux évolutions fiscales, le taux effectif d'imposition aurait été de 33 %. Les amortissements et dépréciations ont représenté un montant total de 153 millions de dollars pour le quatrième trimestre, montant dans lequel sont inclus les amortissements et dépréciations relatifs à l’allocation du prix d’acquisition lié à la fusion pour un montant de 35,1 millions de dollars. Les investissements se sont élevés à 85,3 millions de dollars au quatrième trimestre. La société a racheté au cours du trimestre deux millions d'actions pour un montant total de 54,9 millions de dollars. La société maintient son engagement de réaliser la totalité du montant de rachat autorisé de 500 millions de dollars en actions ordinaires au plus tard d'ici la fin 2018. ________________________ 3 Les charges liées à la réforme fiscale reflètent l’impact de la loi Tax Cuts and Jobs Act de 2017 (réforme fiscale américaine) entrée en vigueur le 1er janvier 2018, qui crée un système fiscal territorial et abaisse à 21 % le taux d'imposition des sociétés aux États-Unis. Sont également incluses dans les charges liées à la réforme fiscale les surtaxes d'impôt sur les sociétés françaises résultant de la loi de finances 2017 introduite fin 2017. TechnipFMC a enregistré des charges d'un montant de 134,9 millions de dollars en raison de cette nouvelle loi américaine. Ces charges non-récurrentes sans contrepartie en trésorerie incluent un impôt de transition (impôt obligatoire sur les bénéfices précédemment différés de certaines filiales non américaines) et une charge liée à la réévaluation d'actifs et de passifs d'impôt différés aux États-Unis de façon à prendre en compte le nouveau taux d'imposition réduit des sociétés aux États-Unis. Ces charges sont susceptibles d'être revues lorsque la société aura terminé son analyse de l'impact de la nouvelle loi. La société anticipe qu’aucun impôt en espèces ne serait dû qui résulterait de l'application de l'impôt de transition. Prévisions Vous trouverez ci-après les prévisions de la société pour l'ensemble de l'exercice 2018. Les perspectives révisées reflètent les mises à jour suivantes : Le chiffre d'affaires du segment Onshore/Offshore devrait être compris entre 5,3 et 5,7 milliards de dollars et la marge d'EBITDA4 devrait être d'au moins 10,5 % (en excluant les charges et crédits) ; la marge prévue a été relevée par rapport aux prévisions précédentes et devrait être d'au moins 9,5 %. Les éléments suivants demeurent inchangés par rapport aux prévisions précédentes : Le chiffre d'affaires du segment Subsea devrait être compris entre 5,0 et 5,3 milliards de dollars ; la marge d'EBITDA 4 devrait être d'au moins 14 % (en excluant les charges et crédits).

devrait être d'au moins 14 % (en excluant les charges et crédits). Le chiffre d'affaires du segment Surface Technologies devrait être compris entre 1,5 et 1,6 milliard de dollars ; la marge d'EBITDA4 devrait être d'au moins 17,5 % (en excluant les charges et crédits). ______________________ 4 Notre évaluation prévisionnelle de la marge d'EBITDA ajustée de chaque segment est une évaluation non-GAAP. Il nous est impossible, à moins d’y consacrer des efforts déraisonnables, de comparer cette évaluation avec une évaluation GAAP comparable, compte tenu du caractère imprédictible des éléments individuels constitutifs de l’évaluation financière la plus directement comparable et du caractère variable des éléments non pris en compte dans une telle évaluation. De telles informations sont susceptibles d’avoir un impact important, et potentiellement imprédictible, sur nos futurs résultats financiers. Prévisions pour 2018 * Éléments mis à jour le 21 février 2018 Subsea Onshore/Offshore Surface Technologies Chiffre d'affaires compris dans une fourchette allant de 5,0 à 5,3 milliards de dollars Chiffre d'affaires compris dans une fourchette allant de 5,3 à 5,7 milliards de dollars Chiffre d'affaires compris dans une fourchette allant de 1,5 à 1,6 milliard de dollars Marge d'EBITDA4 d'au moins 14 % (en excluant les amortissements relatifs à l'allocation du prix d'acquisition ainsi que d'autres charges et crédits) Marge d'EBITDA4 d'au moins 10,5 %* (en excluant les amortissements relatifs à l'allocation du prix d'acquisition ainsi que d'autres charges et crédits) Marge d'EBITDA4 d'au moins 17,5 % (en excluant les amortissements relatifs à l'allocation du prix d'acquisition ainsi que d'autres charges et crédits) TechnipFMC Charges corporate comprises entre 40 et 45 millions de dollars par trimestre (en excluant les variations des taux de change) Charges d'intérêt nettes d'environ 20 à 22 millions de dollars par trimestre (en excluant l'impact de la réévaluation du passif financier remboursable du partenaire) Taux d'imposition compris entre 28 % et 32 % pour l'ensemble de l'exercice (en excluant l'impact des éléments décrits plus haut) Dépenses d'investissement d'environ 300 millions de dollars pour l'ensemble de l'exercice Coûts de restructuration et coûts liés à l'intégration de la fusion d'environ 100 millions de dollars pour l'ensemble de l'exercice Synergies en termes de coûts permettant de réaliser des économies annuelles d'un montant de 450 millions de dollars (200 millions de dollars en rythme annualisé au 31/12/2017, 400 millions de dollars en rythme annualisé au 31/12/2018, 450 millions de dollars en rythme annualisé au 31/12/2019) Téléconférence La société tiendra une téléconférence le jeudi 22 février 2018 pour discuter des résultats financiers du quatrième trimestre 2017. Cette téléconférence débutera à 13h00 heure de Londres (8h00 heure de New York). Les numéros d'appel pour y participer ainsi qu'un document de présentation sont disponibles sur le site www.technipfmc.com. Cette téléconférence sera également accessible en ligne à partir de notre site Internet avant qu'elle commence. Un enregistrement audio archivé de cette téléconférence sera également disponible à partir de ce même site une fois qu'elle aura eu lieu. En cas d'interruption du service ou de problèmes techniques au cours de la téléconférence, des informations seront publiées sur notre site. ### À propos de TechnipFMC TechnipFMC est un leader mondial des projets subsea, onshore/offshore et surface. Grâce à nos technologies et systèmes de production propriétaires, à notre expertise intégrée et à nos solutions complètes, nous améliorons la rentabilité économique des projets de nos clients. Nous sommes les mieux placés pour offrir une plus grande efficacité tout au long du cycle de vie des projets, depuis leur conception jusqu’à leur réalisation et même au-delà. Grâce à des technologies innovantes et à de meilleures performances, notre offre ouvre de nouvelles opportunités à nos clients pour développer leurs ressources pétrolières et gazières. Chacun de nos plus de 37 000 collaborateurs est guidé par un engagement sans faille auprès de nos clients et par une forte culture de l’innovation. Ils remettent en question les pratiques du secteur de l’énergie et repensent les méthodes pour atteindre les meilleurs résultats. Pour en savoir plus sur notre entreprise et sur la façon dont nous optimisons les performances de l’industrie mondiale de l’énergie, rendez-vous sur le site TechnipFMC.com et suivez-nous sur Twitter @TechnipFMC. Ce communiqué contient des « déclarations prospectives » telles que les définissent la section 27A de l'United States Securities Act de 1933, telle qu'amendée et la section 21E de l'United States Securities Exchange Act de 1934, telle qu'amendée. Les mots « penser », « attendre », « prévoir », « anticiper », « envisager », « devrait », « pourrait », « peut », « estimer », « perspectives » et les expressions similaires désignent des déclarations prospectives, qui ne sont généralement pas inscrites dans le temps. Ces déclarations prospectives comportent des risques, des incertitudes et des hypothèses significatifs qui pourraient se traduire par un écart important entre les résultats réels et passés et nos prévisions ou attentes actuelles, dont les facteurs importants connus ci-dessous : des changements inattendus des facteurs concurrentiels du secteur ;

la demande du pétrole brut et du gaz naturel sur les marchés domestiques et internationaux ;

notre capacité à développer et à déployer de nouvelles technologies et de nouveaux services et à protéger et préserver nos actifs essentiels dont nous détenons les droits de propriété intellectuelle ;

les responsabilités pouvant découler de l'installation ou de l'utilisation de nos produits ;

les dépassements de coûts se rapportant à des contrats à prix fixe ou à des projets de construction d’actifs qui sont susceptibles d’impacter notre chiffre d’affaires ;

des retards dans la livraison de notre carnet de commandes et leur impact à l'avenir sur notre chiffre d'affaires, notre rentabilité et nos relations avec nos clients ;

les risques liés à notre dépendance par rapport à des sous-traitants, des fournisseurs et des partenaires de coentreprise, dans le cadre de l’exécution de nos contrats ;

la capacité à recruter et conserver le personnel clé ;

les risques de piratage auxquels sont exposés nos employés et nos actifs en mer ;

la perte cumulée de contrats importants ou d’alliances importantes ;

des lois ou réglementations américaines ou internationales, y compris des réglementations environnementales, susceptibles d’augmenter nos coûts, de limiter la demande de nos produits et services ou de restreindre nos activités ;

des troubles affectant l’environnement politique, réglementaire, économique et social des pays dans lesquels nous opérons ;

les risques associés aux services de compensation fournis par The Depositary Trust Company et Euroclear en ce qui concerne les titres échangés respectivement sur le NYSE et Euronext Paris ;

les résultats du référendum au Royaume-Uni sur la sortie de celui-ci de l'Union Européenne ;

les risques associés au fait d'être une société anonyme anglaise, et notamment la nécessité d'obtenir l'approbation d'un tribunal par rapport aux « bénéfices distribuables » et celle des actionnaires par rapport à certaines décisions portant sur la structure du capital ;

notre capacité à verser des dividendes ou à racheter des actions ;

les risques liés au montant de notre dette existante et future et le respect de nos engagements dans le cadre des titres d'emprunt que nous avons émis ;

l’abaissement de notre cote de crédit qui pourrait restreindre notre capacité d’emprunt sur les marchés de capitaux ;

l’issue de réclamations à notre encontre ou de litiges pour lesquels nous ne sommes pas couverts ;

les risques de variations des taux de change associés à nos activités à l'international ;

les risques que FMC Technologies, Inc. et Technip S.A. ne puissent être intégrés avec succès ou que la société résultant de la fusion ne puisse atteindre les résultats escomptés en termes d'économies, de valeur de certains actifs fiscaux, de synergies et de croissance ou que l'atteinte de ces résultats puisse demander plus de temps que prévu ;

des coûts imprévus ou importants se rapportant à la fusion ;

une défaillance de notre infrastructure informatique, y compris à la suite de cyberattaques ou toute violation importante de nos systèmes de sécurité ;

les risques liés à nos obligations fiscales, aux modifications des lois fiscales fédérales aux États-Unis ou des lois fiscales internationales ou aux interprétations dont elles font l'objet ainsi que les risques liés aux modifications futures de ces lois ;

les risques liés aux variations saisonnières et conditions météorologiques défavorables et

tout autre risque exposé dans nos déclarations auprès de la United States Securities and Exchange Commission ainsi que dans nos déclarations auprès de l’Autorité des marchés financiers ou de la U.K. Financial Conduct Authority. Nous souhaitons vous avertir de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives, lesquelles ne sont pertinentes qu’à la date de leur publication. Nous n’endossons aucune obligation de publier une révision ou une actualisation de ces déclarations prospectives après leur date de publication en fonction de nouveaux renseignements, de futurs évènements ou autres, sauf dans la mesure requise par la loi. TECHNIPFMC plc ET FILIALES CONSOLIDÉES ÉTATS FINANCIERS GAAP Les états financiers inclus dans ce communiqué de presse, non audités, ne représentent pas les comptes statutaires de la Société à déposer auprès de la Companies House et les comptes statutaires de la Société n'ont pas encore été délivrés et enregistrés pour l'exercice clos le 31 décembre 2017 auprès de la Companies House. Les états financiers US GAAP de TechnipFMC plc et des filiales consolidées sont publiés sur les pages suivantes. Les résultats financiers reflètent les informations suivantes : Le 16 janvier 2017, TechnipFMC a été créé via la fusion de Technip S.A. (Technip) et de FMC Technologies, Inc. (FMC Technologies).

En décembre 2016, Technip a augmenté sa participation au capital de la coentreprise Yamal LNG, en devenant ainsi l’actionnaire majoritaire. L’application des normes US GAAP se traduit par l’intégration globale de la coentreprise à la date de la transaction. Par conséquent, les résultats pour le trimestre et les 12 mois clos le 31 décembre 2017 : Comprennent les résultats de Technip pour l’ensemble de la période ; Comprennent les résultats de FMC Technologies pour la période du 17 janvier au 31 décembre 2017 ; le chiffre d’affaires de 112,9 millions de dollars sur la période du 1er janvier au 16 janvier 2017 n’a pas été comptabilisé, dont environ 70 % provenaient du segment Subsea ; et Consolident intégralement la coentreprise Yamal LNG pour l’ensemble de la période au sein du segment Onshore/Offshore. Les résultats pour le trimestre et les 12 mois clos le 31 décembre 2016 ne comprennent que les résultats de Technip, incluant la quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence de la coentreprise Yamal LNG. Dans le cadre de ces états financiers, l’EBITDA ajusté est également utilisé pour décrire l’EBITDA hors amortissements liés à l’impact de l’allocation du prix d’acquisition, et autres charges et crédits. TECHNIPFMC PLC ET FILIALES CONSOLIDÉES ÉTATS DES RÉSULTATS CONSOLIDÉS CONDENSÉS (En millions sauf montants par action) (non audités) Trimestre clos le Douze mois clos le 31 décembre 31 décembre 2017 2016 2017 2016 Chiffre d’affaires $ 3.683,0 $ 2.047,7 $ 15.056,9 $ 9.199,6 Charges et dépenses 3.387,1 2.237,7 14.091,7 8.743,6 295,9 (190,0) 965,2 456,0 Autres produits (charges), nets (4,8) 68,9 77,8 124,2 Résultat (perte) avant impôts et charges d'intérêts nettes 291,1 (121,1) 1.043,0 580,2 Charges d'intérêts, nettes (122,8) (7,4) (363,3) (28,8) Résultat (perte) avant impôts 168,3 (128,5) 679,7 551,4 Provision pour impôts 295,8 26,5 545,5 180,3 Résultat net (perte) (127,5) (155,0) 134,2 371,1 Perte nette (résultat) attribuable aux minoritaires (26,4) 21,2 (20,9) 22,2 Résultat net (perte) attribuable à TechnipFMC plc $ (153,9) $ (133,8) $ 113,3 $ 393,3 Bénéfice (perte) par action (BPA) attribuable à TechnipFMC plc : Basic $ (0,33) $ (1,13) $ 0,24 $ 3,29 Dilué $ (0,33) $ (1,13) $ 0,24 $ 3,16 Nombre moyen pondéré des actions en circulation : Basic 466,2 118,7 466,7 119,4 Dilué 466,2 118,7 468,3 125,1 TECHNIPFMC PLC ET FILIALES CONSOLIDÉES INFORMATION SECTORIELLE (En millions) (non audités) Trimestre clos le Douze mois clos le 31 décembre 31 décembre 2017 2016 2017 2016 Chiffre d’affaires Subsea $ 1.292,2 $ 1.225,8 $ 5.877,4 $ 5.850,5 Onshore/Offshore 2.019,5 821,9 7.904,5 3.349,1 Surface Technologies 372,3 - 1.274,6 - Autres produits et éliminations intra-groupe (1,0) - 0,4 - $ 3.683,0 $ 2.047,7 $ 15.056,9 $ 9.199,6 Résultat (perte) avant impôts Résultat (perte) d’exploitation sectoriel Subsea $ 67,4 $ 62,1 $ 460,5 $ 732,0 Onshore/Offshore 257,2 (105,7) 810,9 34,1 Surface Technologies 53,3 - 82,7 - Résultat (perte) d’exploitation sectoriel 377,9 (43,6) 1.354,1 766,1 Éléments Corporate Charges corporate nettes (1) (86,8) (77,5) (311,1) (185,9) Charge d’intérêts (122,8) (7,4) (363,3) (28,8) Total des éléments corporate (209,6) (84,9) (674,4) (214,7) Résultat (perte) net avant impôt (2) $ 168,3 $ (128,5) $ 679,7 $ 551,4 (1) Les charges corporate nettes comprennent principalement les frais de personnel, les coûts de rémunérations à base d'actions, les autres avantages sociaux, certains gains et pertes de change et les frais de transaction liés à la fusion. (2) Les montants imputables aux participations minoritaires sont pris en compte. TECHNIPFMC PLC ET FILIALES CONSOLIDÉES INFORMATION SECTORIELLE (Non audités et en millions) Trimestre clos le Douze mois clos le 31 décembre 31 décembre 2017 2016 2017 2016 Prise de commandes (1) Subsea $ 1.724,8 $ 503,6 $ 5.143,6 $ 2.384,9 Onshore/Offshore 874,2 1.191,4 3.812,9 3.689,0 Surface Technologies 392,9 - 1.239,8 - Total prises de commandes $ 2.991,9 $ 1.695,0 $ 10.196,3 $ 6.073,9 31 décembre 2017 2016 Carnet de commandes (2) Subsea $ 6.203,9 $ 4.909,0 Onshore/Offshore 6.369,1 11.834,9 Surface Technologies 409,8 - Total carnet de commandes $ 12.982,8 $ 16.743,9 (1) Les prises de commandes représentent le montant du chiffre d'affaires estimé correspondant aux commandes fermes des clients reçues au cours de la période. (2) Le carnet de commandes est calculé en tant que montant estimé des commandes fermes des clients non encore exécutées à la date de publication des résultats. TECHNIPFMC PLC ET FILIALES CONSOLIDÉES BILANS CONSOLIDÉS CONDENSÉS (En millions) (non audités) 31 décembre, 31 décembre, 2017 2016 Trésorerie et équivalents de trésorerie $ 6.737,4 $ 6.269,3 Créances clients, nettes 1.735,2 1.469,5 Contrats de construction - montant à l'actif 1.770,1 1.040,8 Stock, net 987,0 334,7 Autres actifs courants 2.094,6 1.822,9 Total actif courant 13.324,3 10.937,2 Immobilisations corporelles, nettes 3.871,5 2.620,1 Écart d’acquisition 8.929,8 3.718,3 Immobilisations incorporelles, nettes 1.333,8 173,7 Autres immobilisations 1.111,5 1.172,4 Total immobilisations $ 28.570,9 $ 18.621,7 Dette à court terme et part courante de la dette à long terme $ 77,1 $ 683,6 Dettes fournisseurs 4.003,2 3.837,7 Avances reçues - - Contrats de construction - montant au passif 3.461,9 4.141,8 Autres passifs courants 2.634,4 2.225,8 Total passif courant 10.176,6 10.888,9 Dette à long terme, moins la part courante 3.777,9 1.869,3 Autres passifs 1.207,0 819,4 Capitaux propres de TechnipFMC plc 13.387,9 5.055,8 Intérêts minoritaires 21,5 (11,7) Total passif et capitaux propres $ 28.570,9 $ 18.621,7 TECHNIPFMC PLC ET FILIALES CONSOLIDÉES TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS CONDENSÉS (En millions) (non audités) Douze mois clos le 31 décembre 2017 2016 Flux de Trésorerie provenant des activités d’exploitation : Résultat net $ 134,2 $ 371,1 Dépréciation et amortissement 614,7 300,7 Créances clients, nets et contrats de construction - montant à l'actif 552,2 (268,7) Stock, net 130,9 172,7 Dettes fournisseurs (570,3) 115,5 Avances reçues et contrats de construction - montant au passif (880,1) (124,2) Autres 229,1 (73,3) Flux de Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 210,7 493,8 Flux de Trésorerie provenant des activités d’investissement Investissements (255,7) (312,9) Trésorerie acquise à l’issue de la fusion de Technip et FMC Technologies 1.479,2 - Autres 26,5 3.582,2 Flux de Trésorerie nette provenant des activités d'investissement 1.250,0 3.269,3 Flux de Trésorerie provenant des activités de financement : Augmentation (diminution) nette de la dette (733,8) (238,1) Dividendes payés (60,6) (111,5) Autres (260,4) (185,0) Flux de Trésorerie nette provenant des activités de financement (1.054,8) (534,6) Impact des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie 62,2 (137,2) Augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 468,1 3.091,3 Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période 6.269,3 3.178,0 Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période $ 6.737,4 $ 6.269,3 TECHNIPFMC plc ET FILIALES CONSOLIDÉES RÉSULTATS FINANCIERS NON-GAAP La comparaison des états financiers US GAAP avec les états non-GAAP de TechnipFMC plc et des filiales consolidées est publiée sur les pages suivantes. Les résultats financiers reflètent les informations suivantes : Le 16 janvier 2017, TechnipFMC a été créé via la fusion de Technip S.A. (Technip) et de FMC Technologies, Inc. (FMC Technologies).

En décembre 2016, Technip a augmenté sa participation au capital de la coentreprise Yamal LNG, en devenant ainsi l’actionnaire majoritaire. L’application des normes US GAAP se traduit par l’intégration globale de la coentreprise à la date de la transaction. Les résultats non-GAAP pour le trimestre et les 12 mois clos le 31 décembre 2017 : Comprennent les résultats de Technip pour l’ensemble de la période ; Comprennent les résultats de FMC Technologies pour la période du 17 janvier au 31 décembre 2017 ; le chiffre d’affaires de 112,9 millions de dollars sur la période du 1er janvier au 16 janvier 2017 n’a pas été comptabilisé, dont environ 70 % provenaient du segment Subsea et le reste du segment Surface Technologies ; et Consolident intégralement la coentreprise Yamal LNG pour l’ensemble de la période au sein du segment Onshore/Offshore. Les résultats pro forma non-GAAP pour le trimestre et les 12 mois clos le 30 septembre 2016 : Comprennent les résultats de Technip et de FMC Technologies pour l’ensemble de la période ; Fusionnent les anciens segments Surface Technologies et Energy Infrastructure de FMC Technologies pour créer le segment Surface Technologies pro forma ; Les ajustements liés à l'allocation du prix d'acquisition ont été appliqués de façon identique aux résultats du trimestre et des 12 mois clos le 31 décembre 2017 pour fournir une base comparable ; et Consolident intégralement la coentreprise Yamal LNG pour l’ensemble de la période au sein du segment Onshore/Offshore. Dans le cadre de ces états financiers, l’EBITDA ajusté est également utilisé pour décrire l’EBITDA hors amortissements liés à l’impact de l’allocation du prix d’acquisition, et autres charges et crédits. TECHNIPFMC PLC ET FILIALES CONSOLIDÉES COMPARAISON DES RÉSULTATS FINANCIERS GAAP AVEC LES RÉSULTATS FINANCIERS NON-GAAP (En millions, non audités) Charges et crédits En complément des résultats financiers établis conformément aux principes comptables généralement admis aux États-Unis (GAAP), la communication des résultats du quatrième trimestre 2017 comprend également des résultats financiers non-GAAP (tels que définis en application de l'Item 10 de la régulation S-K du Securities Exchange Act de 1934, comme amendé) et décrit les performances en glissement annuel par rapport aux résultats et données pro forma de l’exercice 2016. Le résultat net hors charges et crédits ainsi que les agrégats qui en découlent (y compris le résultat par action dilué hors charges et crédits; le résultat avant impôts et charges d'intérêts nettes, hors charges et crédits (« résultat d’exploitation ajusté ») ; les amortissements et dépréciations ajustés hors charges et crédits ; le résultat avant impôts et charges d'intérêts nettes, dépréciation et amortissement (« EBITDA ajusté ») constituent des données financières non-GAAP. Le management estime que l'exclusion des charges et crédits de ces données financières lui permet ainsi qu'aux investisseurs d'évaluer plus efficacement les résultats d'exploitation et les résultats consolidés de TechnipFMC d’une période comptable sur l’autre. Cela permet également d'identifier les tendances d’exploitation qui pourraient être masquées ou trompeuses si ces postes n’étaient pas exclus. Ces données sont également utilisées par le management en tant que mesures des performances pour l’établissement de certaines rémunérations incitatives. Les mesures non-GAAP ci-dessus devraient être prises en compte en supplément aux autres mesures de performances financières établies conformément aux GAAP, et non pas en tant que substitut ni version améliorée de celles-ci. Les informations qui suivent constituent un rapprochement de ces résultats financiers non-GAAP avec les résultats comparables conformes aux GAAP. Trimestre clos le 31 décembre 2017 Résultat net (perte) attribuable à TechnipFMC plc Perte nette (résultat) attribuable aux minoritaires Provision pour impôts Charges d'intérêts, nettes Résultat avant impôts et charges d'intérêts nettes (Résultat d'exploitation) Dépréciation et amortissement Résultat avant impôts et charges d'intérêts nettes, dépréciation et amortissement (EBITDA) Résultat net attribuable à TechnipFMC plc, tel que publié $ (153,9) $ (26,4) $ 295,8 $ (122,8) $ 291,1 $ 153,0 $ 444,1 Charges et (crédits) Pertes de valeur et autres charges 11,7 - 6,8 - 18,5 - 18,5 Charges de restructuration et autres frais de licenciement 73,5 - 42,7 - 116,2 - 116,2 Charges liées à l'intégration et à la fusion 10,6 - 4,0 - 14,6 - 14,6 Modification des estimations comptables - - - - - - - Allocation du prix d'acquisition (PPA) 10,8 - 4,0 - 14,8 (35,1) (20,3) Réforme fiscale 138,2 (138,2) - - - Données financières ajustées $ 90,9 $ (26,4) $ 215,1 $ (122,8) $ 455,2 $ 117,9 $ 573,1 Trimestre pro forma clos le 31 décembre 2016 (incluant les résultats hérités de FMC Technologies et ajustements PPA) Résultat net (perte) attribuable à TechnipFMC plc Perte nette (résultat) attribuable aux intérêts minoritaires et résultat net (perte) lié(e) aux activités abandonnées Provision pour impôts Charges d'intérêts, nettes Résultat avant impôts et charges d'intérêts nettes (Résultat d'exploitation (perte)) Dépréciation et amortissement Résultat avant impôts et charges d'intérêts nettes, dépréciation et amortissement (EBITDA) TechnipFMC plc, données pro forma $ (100,6) $ 26,1 $ 88,4 $ (14,6) $ (23,7) $ 234,8 $ 211,1 Charges et (crédits) Pertes de valeur et autres charges (4,2) - (2,4) - (6,6) - (6,6) Charges de restructuration et autres frais de licenciement 175,3 - 89,9 - 265,2 - 265,2 Charges liées à l'intégration et à la fusion 51,4 - 25,1 - 76,5 - 76,5 Allocation du prix d'acquisition (PPA) 10,8 - 4,0 - 14,8 (35,1) (20,3) Données financières ajustées $ 132,7 $ 26,1 $ 205,0 $ (14,6) $ 326,2 $ 199,7 $ 525,9 TECHNIPFMC PLC ET FILIALES CONSOLIDÉES COMPARAISON DES RÉSULTATS FINANCIERS GAAP AVEC LES RÉSULTATS FINANCIERS NON-GAAP (En millions, non audités) Charges et crédits En complément des résultats financiers établis conformément aux principes comptables généralement admis aux États-Unis (GAAP), la communication des résultats du quatrième trimestre 2017 comprend également des résultats financiers non-GAAP (tels que définis en application de l'Item 10 de la régulation S-K du Securities Exchange Act de 1934, comme amendé) et décrit les performances en glissement annuel par rapport aux résultats et données pro forma de l’exercice 2016. Le résultat net hors charges et crédits ainsi que les agrégats qui en découlent (y compris le résultat par action dilué hors charges et crédits; le résultat avant impôts et charges d'intérêts nettes, hors charges et crédits (« résultat d’exploitation ajusté »); les amortissements et dépréciations ajustés hors charges et crédits; le résultat avant impôts et charges d'intérêts nettes, dépréciation et amortissement (« EBITDA ajusté ») constituent des données financières non-GAAP. Le management estime que l'exclusion des charges et crédits de ces données financières lui permet ainsi qu'aux investisseurs d'évaluer plus efficacement les résultats d'exploitation et les résultats consolidés de TechnipFMC d’une période comptable sur l’autre. Cela permet également d'identifier les tendances d’exploitation qui pourraient être masquées ou trompeuses si ces postes n’étaient pas exclus. Ces données sont également utilisées par le management en tant que mesures des performances pour l’établissement de certaines rémunérations incitatives. Les mesures non-GAAP ci-dessus devraient être prises en compte en supplément aux autres mesures de performances financières établies conformément aux GAAP, et non pas en tant que substitut ni version améliorée de celles-ci. Les informations qui suivent constituent un rapprochement de ces résultats financiers non-GAAP avec les résultats comparables conformes aux GAAP. Douze mois clos le 31 décembre 2017 Résultat net attribuable à TechnipFMC plc Résultat net attribuable aux minoritaires Provision pour impôts Charges d'intérêts, nettes Résultat avant impôts et charges d'intérêts nettes (Résultat d'exploitation) Dépréciation et amortissement Résultat avant impôts et charges d'intérêts nettes, dépréciation et amortissement (EBITDA) Résultat net attribuable à TechnipFMC plc, tel que publié $ 113,3 $ (20,9) $ 545,5 $ (363,3) $ 1.043,0 $ 614,7 $ 1.657,7 Charges et (crédits) Pertes de valeur et autres charges 17,2 - 10,3 - 27,5 - 27,5 Charges de restructuration et autres frais de licenciement 102,6 - 61,4 - 164,0 - 164,0 Charges liées à l'intégration et à la fusion 63,7 - 38,1 - 101,8 - 101,8 Modification des estimations comptables 16,0 - 5,9 - 21,9 - 21,9 Allocation du prix d'acquisition (PPA) 152,5 - 56,4 0,3 208,6 (150,4) 58,2 Réforme fiscale 138,2 (138,2) - - - Données financières ajustées $ 603,5 $ (20,9) $ 579,4 $ (363,0) $ 1.566,8 $ 464,3 $ 2.031,1 Douze mois pro forma clos le 31 décembre 2016 (incluant les résultats hérités de FMC Technologies et ajustements PPA) Résultat net attribuable à TechnipFMC plc Résultat net attribuable aux intérêts minoritaires et résultat net (perte) lié(e) aux activités abandonnées Provision pour impôts Charges d'intérêts, nettes Résultat avant impôts et charges d'intérêts nettes (Résultat d'exploitation) Dépréciation et amortissement Résultat avant impôts et charges d'intérêts nettes, dépréciation et amortissement (EBITDA) TechnipFMC plc, données pro forma $ 378,2 $ 13,5 $ 284,7 $ (29,1) $ 678,5 $ 712,5 $ 1.391,0 Charges et (crédits) Pertes de valeur et autres charges 72,4 - 8,4 - 80,8 - 80,8 Charges de restructuration et autres frais de licenciement 249,5 - 113,3 - 362,8 - 362,8 Charges liées à l’intégration et la fusion 94,0 - 43,8 - 137,8 - 137,8 Allocation du prix d'acquisition (PPA) 152,5 - 56,4 0,3 208,6 (150,4) 58,2 Données financières ajustées $ 946,6 $ 13,5 $ 506,6 $ (28,8) $ 1.468,5 $ 562,1 $ 2.030,6 TECHNIPFMC PLC ET FILIALES CONSOLIDÉES COMPARAISON DES RÉSULTATS FINANCIERS GAAP AVEC LES RÉSULTATS FINANCIERS NON-GAAP (En millions sauf montants par action) (non audités) Trimestre clos le Douze mois clos le 31 décembre 31 décembre 2017 2016 2017 2016 (après impôt) Résultat net (perte) attribuable à TechnipFMC plc, tel que publié $ (154) $ (134) $ 113 $ 393 Charges et (crédits) Pertes de valeur et autres charges (1) 11 (6) 17 25 Charges de restructuration et autres frais de licenciement (2) 74 159 103 201 Charges liées à l’intégration et la fusion (3) 11 41 64 61 Modification des estimations comptables (4) - - 16 - #VALUE! 11 - 153 - Réforme fiscale (6) 138 - 138 - Résultat net ajusté attribuable à TechnipFMC plc, hors charges et (crédits) $ 91 $ 60 $ 604 $ 680 Bénéfice (perte) par action dilué attribuable à TechnipFMC, tel que publié $ (0,33) $ (1,13) $ 0,24 $ 3,16 BPA dilué, hors charges et (crédits) $ 0,20 $ 0,50 $ 1,29 $ 5,45 (1) Impact fiscal de 7 millions de dollars et de (3) millions de dollars sur les trimestres clos respectivement le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2016 et de 10 et 12 millions de dollars sur les douze mois clos respectivement le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2016. (2) Impact fiscal de 43 millions de dollars et de 83 millions de dollars sur les trimestres clos respectivement le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2016 et de 61 et 103 millions de dollars sur les douze mois clos respectivement le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2016. (3) Impact fiscal de 4 millions de dollars et de 21 millions de dollars sur les trimestres clos respectivement le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2016 et de 38 et 31 millions de dollars sur les douze mois clos respectivement le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2016. (4) Impact fiscal nul sur les trimestres clos respectivement le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2016 et impact fiscal de 6 millions de dollars et impact nul sur les douze mois clos respectivement le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2016. (5) Impact fiscal de 4 millions de dollars et impact fiscal nul sur les trimestres clos respectivement le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2016 et impact fiscal de 56 millions de dollars et impact nul sur les douze mois clos respectivement le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2016. (6) Impact fiscal de 138 millions de dollars et impact fiscal nul sur les trimestres clos respectivement le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2016 et impact fiscal de 138 millions de dollars et impact nul sur les douze mois clos respectivement le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2016. TECHNIPFMC PLC ET FILIALES CONSOLIDÉES COMPARAISON DES RÉSULTATS FINANCIERS GAAP AVEC LES RÉSULTATS FINANCIERS NON-GAAP (En millions, non audités) Trimestre clos le 31 décembre 2017 Subsea Onshore/Offshore Surface Technologies Corporate et autres Total Chiffre d’affaires $ 1.292,2 $ 2.019,5 $ 372,3 $ (1,0) $ 3.683,0 Résultat d’exploitation avant impôt, tel que publié $ 67,4 $ 257,2 $ 53,3 $ (86,8) $ 291,1 Charges et (crédits) Pertes de valeur et autres charges 9,3 - 3,2 6,0 18,5 Charges de restructuration et autres frais de licenciement 55,0 26,1 4,1 31,0 116,2 Charges liées à l’intégration et la fusion - - - 14,6 14,6 Modification des estimations comptables - - - - - Ajustements au titre de l'allocation du prix d'acquisition (PPA) - non liés aux amortissements (14,8) - 1,0 (6,5) (20,3) Ajustements au titre de l'allocation du prix d'acquisition (PPA) - liés aux amortissements 34,5 - 0,9 (0,3) 35,1 Sous-total 84,0 26,1 9,2 44,8 164,1 Résultat d’exploitation ajusté 151,4 283,3 62,5 (42,0) 455,2 Amortissement et dépréciation ajustés 92,7 11,2 13,3 0,7 117,9 EBITDA ajusté $ 244,1 $ 294,5 $ 75,8 $ (41,3) $ 573,1 Marge d’exploitation, telle que publiée 5,2% 12,7% 14,3% 7,9% Marge d’exploitation ajustée 11,7% 14,0% 16,8% 12,4% Marge d’EBITDA ajustée 18,9% 14,6% 20,4% 15,6% Trimestre pro forma clos le 31 décembre 2016 (incluant les résultats hérités de FMC Technologies et ajustements PPA) Subsea Onshore/Offshore Surface Technologies Corporate et autres Total Chiffre d’affaires pro forma $ 2.024,1 $ 2.060,9 $ 303,6 $ (8,9) $ 4.379,7 Résultat d’exploitation (perte) du segment avant impôt, pro forma $ 146,3 $ (55,0) $ (5,3) $ (109,7) $ (23,7) Charges et (crédits) Pertes de valeur et autres charges 21,7 (17,1) 2,1 (13,3) (6,6) Charges de restructuration et autres frais de licenciement 44,6 184,0 5,0 31,6 265,2 Charges liées à l’intégration et la fusion 1,2 - 0,4 74,9 76,5 Ajustements au titre de l'allocation du prix d'acquisition (PPA) - non liés aux amortissements (14,8) - 1,0 (6,5) (20,3) Ajustements au titre de l'allocation du prix d'acquisition (PPA) - liés aux amortissements 34,5 - 0,9 (0,3) 35,1 Sous-total 87,2 166,9 9,4 86,4 349,9 Résultat d’exploitation ajusté 233,5 111,9 4,1 (23,3) 326,2 Amortissement et dépréciation ajustés 162,4 22,7 13,4 1,2 199,7 EBITDA ajusté $ 395,9 $ 134,6 $ 17,5 $ (22,1) $ 525,9 Marge d’exploitation (perte), pro forma 7,2% -2,7% -1,7% -0,5% Marge d’exploitation ajustée 11,5% 5,4% 1,4% 7,4% Marge d’EBITDA ajustée 19,6% 6,5% 5,8% 12,0% TECHNIPFMC PLC ET FILIALES CONSOLIDÉES COMPARAISON DES RÉSULTATS FINANCIERS GAAP AVEC LES RÉSULTATS FINANCIERS NON-GAAP (En millions, non audités) Douze mois clos le 31 décembre 2017 Subsea Onshore/Offshore Surface Technologies Corporate et autres Total Chiffre d’affaires $ 5.877,4 $ 7.904,5 $ 1.274,6 $ 0,4 $ 15.056,9 Marge d’exploitation (perte) avant impôt, telle que publiée $ 460,5 $ 810,9 $ 82,7 $ (311,1) $ 1.043,0 Charges et (crédits) Pertes de valeur et autres charges 11,3 - 10,2 6,0 27,5 Charges de restructuration et autres frais de licenciement 88,5 27,0 9,1 39,4 164,0 Charges liées à l’intégration et la fusion - - - 101,8 101,8 Modification des estimations comptables 11,8 - 10,1 - 21,9 Ajustements au titre de l'allocation du prix d'acquisition (PPA) - non liés aux amortissements 40,5 # - 43,3 (25,6) 58,2 Ajustements au titre de l'allocation du prix d'acquisition (PPA) - liés aux amortissements 139,2 - 12,4 (1,2) 150,4 Sous-total 291,3 27,0 85,1 120,4 523,8 Résultat d’exploitation ajusté 751,8 837,9 167,8 (190,7) 1.566,8 Amortissement et dépréciation ajustés 368,0 41,1 51,1 4,1 464,3 EBITDA ajusté $ 1.119,8 $ 879,0 $ 218,9 $ (186,6) $ 2.031,1 Marge d’exploitation, telle que publiée 7,8% 10,3% 6,5% 6,9% Marge d’exploitation ajustée 12,8% 10,6% 13,2% 10,4% Marge d’EBITDA ajustée 19,1% 11,1% 17,2% 13,5% Douze mois pro forma clos le 31 décembre 2016 (incluant les résultats hérités de FMC Technologies et ajustements PPA) Subsea Onshore/Offshore Surface Technologies Corporate et autres Total Chiffre d’affaires pro forma $ 9.150,5 $ 8.690,0 $ 1.252,2 $ (23,9) $ 19.068,8 Résultat d’exploitation (perte) du segment avant impôt, pro forma $ 982,6 $ 184,5 $ (122,0) $ (366,6) $ 678,5 Charges et (crédits) Pertes de valeur et autres charges 26,0 14,6 38,3 1,9 80,8 Charges de restructuration et autres frais de licenciement 69,9 222,1 29,7 41,1 362,8 Charges liées à l’intégration et la fusion 1,2 - 0,4 136,2 137,8 Ajustements au titre de l'allocation du prix d'acquisition (PPA) - non liés aux amortissements 40,5 - 43,3 (25,6) 58,2 Ajustements au titre de l'allocation du prix d'acquisition (PPA) - liés aux amortissements 139,2 - 12,4 (1,2) 150,4 Sous-total 276,8 236,7 124,1 152,4 790,0 Résultat d’exploitation ajusté 1.259,4 421,2 2,1 (214,2) 1.468,5 Amortissement et dépréciation ajustés 441,3 50,5 68,1 2,2 562,1 EBITDA ajusté $ 1.700,7 $ 471,7 $ 70,2 $ (212,0) $ 2.030,6 Marge d’exploitation (perte), pro forma 10,7% 2,1% -9,7% 3,6% Marge d’exploitation ajustée 13,8% 4,8% 0,2% 7,7% Marge d’EBITDA ajustée 18,6% 5,4% 5,6% 10,6% TECHNIPFMC PLC ET FILIALES CONSOLIDÉES COMPARAISON DES RÉSULTATS FINANCIERS GAAP AVEC LES RÉSULTATS FINANCIERS NON-GAAP (En millions, non audités) 31 décembre 31 décembre 2017 2016 Trésorerie et équivalents de trésorerie $ 6.737,4 $ 6.269,3 Dette à court terme et part courante de la dette à long terme (77,1) (683,6) Dette à long terme, moins la part courante (3.777,9) (1.869,3) Trésorerie nette $ 2.882,4 $ 3.716,4 La trésorerie (endettement) nette est une donnée financière non-GAAP reflétant la trésorerie et les équivalents de trésorerie, hors dette. Le management utilise ce résultat financier non-GAAP pour évaluer la structure du capital de TechnipFMC et son levier financier. Le management estime que la trésorerie (endettement) nette est une donnée financière significative qui peut également aider les investisseurs à comprendre la performance financière de TechnipFMC et les tendances sous-jacentes de la structure de son capital. Consultez la version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20180221006322/fr/

