Téhéran met en garde contre les accords signés avec Trump

NEW YORK, 22 avril (Reuters) - En disant vouloir amender l'accord conclu en 2015 sur le programme nucléaire iranien, les Etats-Unis ont adressé le message selon lequel ne faut jamais signer d'accord avec eux, a déclaré samedi le ministre iranien des Finances, Javad Zarif.

Cette mise en garde intervient alors que Washington et Pyongyang ont décidé d'engager un processus diplomatique et que le régime nord-coréen a annoncé la suspension de ses essais nucléaires et de missiles balistiques.

Selon le chef de la diplomatie iranienne, les tentatives du président français, Emmanuel Macron, et de la chancelière allemande, Angela Merkel, "d'apaiser le président Trump s'apparentent à une perte de temps". Tous les deux rencontrent le président américain cette semaine.

Donald Trump doit décider d'ici le 12 mai s'il rétablit les sanctions économiques contre l'Iran au risque de semer la discorde entre les Etats-Unis d'un côté et les autres pays signataires de l'accord de 2015 de l'autre.

"Non seulement les Etats-Unis ont échoué à honorer leurs propres obligations, mais en plus, ils en veulent davantage", a déclaré Javad Zarif qui s'apprête à participer à l'Assemblée générale des Nations unies.

"C'est un message très dangereux qui est adressé au peuple d'Iran mais également aux peuples du monde: vous ne devez jamais conclure d'accord avec les Etats-Unis parce qu'en fin de compte, la manière dont ils fonctionnent, c'est 'ce qui est à moi est à moi, ce qui est à vous est négociable".

