Teledyne DALSA présentera sa nouvelle caméra CMOS multiligne à l'exposition The Vision Show

WATERLOO (Ontario), le 29 mars 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - Teledyne DALSA et Teledyne e2v, deux sociétés de Teledyne Technologies (NYSE : TDY) et leaders mondiaux de la technologie de détection d'images, seront installées au même endroit à l'exposition The Vision Show, au stand n° 517 du 10 au 12 avril. Teledyne DALSA présentera sa caméra CMOS multiligne, sa caméra la plus récente et la plus avancée tandis que Teledyne e2v présentera sa nouvelle gamme de caméras à balayage linéaire OctoPlus pour les applications OCT dans les marchés de la santé et de l'industrie. L'exposition a lieu au Hynes Convention Center, à Boston (Massachusetts).

L'équipe de Teledyne DALSA présentera un large éventail des toutes dernières technologies d'imagerie de l'entreprise. Parmi les démonstrations au stand figurent :

En plus des démonstrations en direct, les participants verront l'affichage statique des dernières caméras de Teledyne DALSA, notamment le Falcon4 de 86 mégapixels, des numériseurs vidéo, caméras intelligentes et logiciels de traitement d'image. Visitez le stand Teledyne Imaging pour explorer ce vaste portefeuille de technologies conçues pour de nombreux marchés et applications.

Thèmes Hot Corner

Les experts en la matière de Teledyne DALSA feront une présentation dans deux discussions thématiques Hot Corner. Les discussions Hot Corner sont ouvertes à tous les participants.

Le mardi 10 avril à 13 h 00 - Technologies d'imagerie 3D - Raymond Boridy présentera les technologies, applications et tendances 3D actuelles.





Le jeudi 12 avril à 13 h 15 - Imagerie par balayage linéaire multicanal - Mark Butler et Philip Colet feront une présentation axée sur les possibilités de l'imagerie par balayage linéaire multicanal.

The Vision Show 2018

Du 10 au 12 avril 2018

Stand n° 517 (voir l'emplacement du stand)

Hynes Convention Center, Boston (Massachusetts)

The Vision Show est la plus grande exposition de composants et systèmes de vision industrielle et d'imagerie en Amérique du Nord. L'inscription est gratuite.

À propos des produits et services de vision industrielle de Teledyne DALSA

Teledyne DALSA est un leader mondial dans la conception et la fabrication de composants d'imagerie numérique pour la vision industrielle. Nos capteurs d'images, caméras, caméras intelligentes, numériseurs vidéo, logiciels et solutions de vision sont utilisés dans des milliers de systèmes d'inspection automatisée dans le monde entier, et dans de multiples domaines, comme l'automobile, l'électronique, l'inspection, les écrans plats, l'imagerie médicale, les semi-conducteurs, le conditionnement et la fabrication générale. Pour en savoir plus, consulter www.teledynedalsa.com/imaging.

Teledyne DALSA est un leader technologique international dans la détection, l'imagerie et la fabrication de semi-conducteurs spécialisés. Nos solutions de détection d'images couvrent tout le spectre, de l'infrarouge au visible en passant par les rayons X ; notre fonderie MEMS a acquis une réputation mondiale. Par ailleurs, à travers nos filiales Teledyne Optech et Teledyne Caris, nous fournissons des systèmes avancés d'enquête 3D et d'information géospatiale. Teledyne DALSA emploie environ 1 400 personnes dans le monde et son siège social est situé à Waterloo, au Canada. Pour en savoir plus, consulter www.teledynedalsa.com.

Toutes les marques sont déposées par leurs sociétés respectives.

Teledyne DALSA se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment sans préavis.

Contact presse :

Maria Doyle

Red Javelin Communications Inc

Tél. : 781-964-3536

E-mail : maria@redjavelin.com

Contact ventes : Sales.americas@teledynedalsa.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible sur http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6e477e62-62b0-4e23-86de-40958f87f59e

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Teledyne DALSA via Globenewswire