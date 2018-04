Teleperformance : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2018

Regulatory News:

Teleperformance (Paris:RCF), leader mondial de la gestion omnicanal de l’expérience client externalisée, annonce son chiffre d’affaires pour le 1er trimestre de l’année 2018 (1er janvier 2018 - 31 mars 2018).

FORTE CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES À DONNÉES COMPARABLES

Chiffre d’affaires : 1 026 M€

Croissance à données comparables : + 6,7 %

Croissance soutenue dans les zones ibérico-LATAM et Europe continentale, Moyen-Orient et Afrique

CONFIRMATION DES OBJECTIFS ANNUELS 2018

Croissance du chiffre d’affaires supérieure à + 6 % à données comparables

Marge d’EBITA courant sur CA supérieure ou égale à 13,5 %

Poursuite d’une forte génération de cash-flow net disponible

CHIFFRE D’AFFAIRES DU GROUPE

En millions d’euros 2018 2017 Variation À données

publiées À données

comparables Taux de change moyen 1 € = 1,24 USD 1 € = 1,06 USD 1er trimestre 1 026 1 066 - 3,8 % + 6,7 %

Daniel Julien, président-directeur général de Teleperformance, a déclaré : « Le chiffre d’affaires du groupe Teleperformance a progressé de + 6,7 % au premier trimestre 2018 à périmètre et devises comparables, soit une croissance supérieure à nos attentes. C’est un début d’année prometteur. C’est aussi le vingt-quatrième trimestre consécutif de croissance organique supérieure ou égale à + 5 %, confirmant de nouveau notre statut de société de croissance. Cette performance a été soutenue tant dans nos activités core services, notamment sur les zones ibérico-LATAM et Europe continentale, Moyen-Orient et Afrique (CEMEA) ainsi qu’en Chine et en Inde, que dans nos activités « services spécialisés ». Nous continuons à diversifier notre portefeuille d’activités en développant nos relations avec des grands groupes multinationaux dans des secteurs variés et porteurs, dans la nouvelle économie, le commerce électronique notamment, et dans l’électronique grand public, les administrations et les biens de consommation. Forts de ce bon début d’année, nous sommes confiants dans l’atteinte de nos objectifs annuels.

Le groupe dispose aujourd’hui de formidables atouts pour continuer à gagner des parts de marché dans un environnement plus exigeant lié notamment aux nouveaux besoins de la révolution digitale et aux standards toujours plus élevés en matière de sécurité des données. Véritable moteur de notre croissance rentable et pérenne, l’innovation est plus que jamais au cœur de nos préoccupations avec comme objectif le développement de stratégies omnicanal les plus performantes reposant tant sur la gestion des talents que sur l’intégration pertinente de systèmes automatisés.

Teleperformance dispose aussi d’un bilan et de cash-flows solides, lui permettant de saisir les opportunités d’acquisitions sur le marché de l’expérience client et des processus métiers externalisés. Les opportunités restent nombreuses, le marché mondial étant encore très fragmenté. Cela constitue un autre moteur clé de création de valeur pour les actionnaires et les clients de Teleperformance », a-t-il ajouté.

CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ

Au 1er trimestre 2018, le chiffre d’affaires consolidé du groupe s’élève à 1 026 millions d’euros. Il s’établit en progression de + 6,7 % à données comparables par rapport à la même période de l’exercice précédent. Malgré une base de comparaison élevée, le groupe enregistre au 1er trimestre 2018 le 24ème trimestre d’affilée affichant une croissance à données comparables supérieure à + 5 %.

Le chiffre d’affaires est en recul de 3,8 % à données publiées. L’effet de change est fortement négatif et s’élève à - 105 millions d’euros, dû notamment à la dépréciation par rapport à l’euro du dollar US, et dans une moindre mesure du réal brésilien et du peso colombien.

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ACTIVITÉ

T1 2018 % total T1 2017 % total Variation En millions d’euros À données

publiées À données

comparables CORE SERVICES 874 85 % 901 85 % - 3,1 % + 7,0 % Zone anglophone & Asie-Pacifique 371 36 % 425 40 % - 12,7 % - 1,0 % Zone ibérico-LATAM 274 27 % 271 25 % + 1,0 % + 13,8 % Zone Europe continentale & MEA 229 22 % 206 20 % + 11,4 % + 13,6 % SERVICES SPÉCIALISÉS 152 15 % 165 15 % - 7,7% + 5,0 % TOTAL 1 026 100 % 1 066 100 % - 3,8 % + 6,7 %

Les activités core services

Au 1er trimestre 2018, le chiffre d’affaires des activités core services s’élevait à 874 millions d’euros, en baisse de 3,1 % à données publiées. À données comparables, la croissance s’élève à + 7,0 %, les effets de changes négatifs s’expliquant notamment par la forte dépréciation par rapport à l’euro du dollar US, du réal brésilien et du peso colombien. La croissance est soutenue par le dynamisme de l’activité dans les zones ibérico-LATAM et Europe continentale & MEA.

Zone anglophone & Asie-Pacifique

Au 1er trimestre 2018, le chiffre d’affaires de la zone anglophone & Asie-Pacifique s’élève à 371 millions d’euros, en retrait de 12,7 % à données publiées et de 1,0 % à données comparables par rapport à la même période de l’exercice précédent. La dépréciation du dollar US par rapport à l’euro explique cette différence de variation.

Teleperformance a poursuivi au 1er trimestre la diversification de son portefeuille de clients sur la zone. Les secteurs clients les plus dynamiques sont le commerce électronique, l’électronique grand public, les biens de consommation, l’industrie automobile et les services aux collectivités. La bonne dynamique de ces secteurs a compensé la moindre performance des activités dans le secteur des télécommunications, notamment aux Philippines. Le groupe continue ainsi de réduire sur la période sa dépendance au secteur des télécommunications incluant la télévision payante. Ce secteur ne représente plus qu’environ 20 % du chiffre d’affaires dans la zone.

En Asie, l’activité a retrouvé un rythme solide de croissance au 1er trimestre 2018 après une performance limitée en 2017. Le développement de la zone est porté par la Chine et l’Inde, dans des secteurs variés et porteurs, tels que l’électronique grand public et le commerce électronique.

Au Royaume-Uni, les activités sont redevenues stables au 1er trimestre 2018 après une année 2017 marquée par une baisse du chiffre d’affaires dans un environnement incertain et attentiste. Les secteurs qui ont essentiellement contribué au développement de l’activité dans le pays sont les services financiers, les services aux collectivités ainsi que le commerce électronique. L’impact positif de cette dynamique est principalement compensé par la moindre performance des activités du groupe dans le secteur des télécommunications.

Au regard de récents succès commerciaux, la croissance de l’ensemble de la région devrait reprendre à partir du second semestre 2018, comme attendu.

Zone ibérico - LATAM

Au 1er trimestre 2018, le chiffre d’affaires de la zone s’élève à 274 millions d’euros. Les activités du groupe continuent de progresser à un très bon rythme, au-delà des attentes, malgré une base de comparaison particulièrement élevée au 1er trimestre 2017. La croissance s’est établie à + 13,8 % à données comparables ; elle s’est limitée à + 1,0 % à données publiées en raison d’effets de changes négatifs liés principalement à la dépréciation dollar US, du real brésilien et du peso colombien par rapport à l’euro.

Le début d’année est très dynamique au Portugal, où l’activité du groupe est toujours portée par le développement rapide des plateformes multilingues auprès d’une clientèle de groupes multinationaux. En Espagne, le groupe a retrouvé une nouvelle dynamique commerciale dans des secteurs variés, incluant les services en ligne, grâce aux plans d’actions et aux investissements réalisés au cours des deux dernières années.

La montée en puissance rapide des activités au Pérou, où le groupe s’est implanté au cours de l’année 2017, contribue à la forte croissance des activités de la zone.

Le groupe continue de bénéficier de l’attractivité des solutions nearshore au Mexique servant le marché américain et développe ses activités dans de nombreux secteurs tels que la distribution spécialisée, la restauration, les services financiers et les agences de voyage. Il tire également partie d’un marché domestique dynamique et des investissements réalisés dans le pays au cours des dernières années.

Les activités au Brésil et en Colombie se maintiennent à un bon niveau après une année 2017 exceptionnelle, et les activités en Argentine continuent d’être très bien orientées.

Pour accompagner cette croissance, Teleperformance avait ouvert de nouveaux sites au cours de l’année 2017, non seulement au Pérou, mais également en Espagne et au Portugal.

Zone Europe continentale & MEA

Au 1er trimestre 2018, le chiffre d’affaires de la zone a progressé de + 13,6 % à données comparables et de + 11,4 % à données publiées pour atteindre un chiffre d’affaires de 229 millions d’euros. Les effets de change négatifs résultent de la dépréciation de différentes devises contre l’euro sur la période, telles que la livre égyptienne, la livre turque et le rouble russe.

La dynamique de la région demeure forte et l’environnement économique favorable.

La bonne performance enregistrée au 1er trimestre 2018 vient confirmer l’accélération de la croissance de l’activité amorcée au cours du second semestre 2017. Elle reflète une très bonne dynamique commerciale auprès des clients mondiaux et de clients locaux leaders et en forte croissance dans des secteurs très variés. Le chiffre d’affaires des activités du groupe en Grèce (plateformes multilingues), en Égypte et en Turquie, et en Europe de l’Est (Russie, Pologne et Roumanie) est ainsi en forte augmentation.

La bonne dynamique de la zone est également portée par le retour à une croissance soutenue des activités en Allemagne, qui incluent la nouvelle contribution d’un site au Kosovo pour servir le marché allemand, et en Suède. Les activités en France devraient retourner progressivement sur le chemin d’une croissance pérenne, avec de nouveaux contrats signés notamment dans le secteur de l’énergie et des services en ligne.

Les secteurs les plus dynamiques dans la région continuent d’être l’électronique grand public, la distribution, les loisirs, les services financiers, les agences de voyages, les transports et les biens de consommation ; les services en ligne sont bien représentés dans les contrats gagnés tout au long de l’année, notamment dans la distribution.

Pour accompagner cette croissance, Teleperformance avait ouvert de nouveaux sites au cours de l’année 2017, non seulement au Kosovo, mais également en Russie, en Turquie et en Pologne.

Les activités « services spécialisés »

Au 1er trimestre 2018, le chiffre d’affaires des activités « services spécialisés » s’est établi à 152 millions d’euros contre 165 millions d’euros au 1er trimestre 2017. À données comparables, l’activité a progressé de + 5,0 %, alors qu’elle a été en recul de 7,7 % à données publiées. Cette différence s’explique par les effets de changes négatifs liés principalement à la forte dépréciation du dollar US contre l’euro sur la période. En effet, l’activité nord-américaine de LanguageLine Solutions contribue significativement au chiffre d’affaires des activités « services spécialisés » du groupe.

La croissance de l’activité de LanguageLine Solutions s’est temporairement ralentie au 1er trimestre 2018 par rapport à la même période de l’exercice précédent, en raison notamment d’effets calendaires défavorables ainsi que d’un incident technique, rapidement résolu, ayant eu un impact négatif sur les volumes de services facturés. La croissance de l’activité devrait revenir à son niveau normatif au cours des prochains trimestres.

Le développement rapide des activités de TLScontact a fortement contribué à la croissance des activités « services spécialisés ». Cette bonne performance est toujours portée par la croissance satisfaisante des volumes de transactions sur l’ensemble des contrats gouvernementaux ainsi que par le succès des ventes de services additionnels réalisées lors de la délivrance de visas.

Les activités de LanguageLine Solutions et de TLScontact représentent environ 80 % du chiffre d’affaires des activités « services spécialisés ».

PERSPECTIVES

Teleperformance confirme son objectif annuel 2018 de croissance du chiffre d’affaires supérieure à + 6 % à données comparables et son objectif de marge opérationnelle courante sur chiffre d’affaires supérieure ou égale à 13,5 %. Il prévoit également de continuer de générer une forte génération de cash-flow.

Par ailleurs, le groupe confirme ses objectifs de croissance et de rentabilité à 5 ans.

À PROPOS DU GROUPE TELEPERFORMANCE

Teleperformance (TEP - ISIN : FR0000051807 – Reuters : ROCH.PA – Bloomberg : TEP FP), leader mondial de la gestion omnicanal de l’expérience client externalisée, apporte ses services aux entreprises et aux administrations du monde entier, non seulement dans le domaine des services de relations clients, de l’assistance technique et de l’acquisition clients (les activités core services), mais également dans celui des solutions d’interprétariat en ligne, de la gestion de demandes de visas, de l’analyse de données et du recouvrement de créances (les services spécialisés à haute valeur ajoutée). En 2017, Teleperformance a publié un chiffre d’affaires consolidé de 4 180 millions d’euros (4 720 millions de dollars sur la base d’un taux de change de 1 € pour 1,13 $).

Le groupe dispose de 171 000 stations de travail informatisées et compte près de 223 000 collaborateurs répartis sur 350 sites dans 76 pays et servant 160 marchés. Il gère des programmes dans 265 langues et dialectes pour le compte d’importantes sociétés internationales opérant dans de multiples secteurs d’activité.

Les actions Teleperformance, cotées sur Euronext Paris, compartiment A, sont éligibles au service de règlement différé et appartiennent aux indices : CAC Large 60, CAC Next 20, CAC Support Services, STOXX 600, SBF 120, S&P Europe 350, MSCI Global Standard. L’action Teleperformance fait également partie de l’indice Euronext Vigeo Eurozone 120 depuis décembre 2015, dans le domaine de la responsabilité sociale et environnementale et de la gouvernance d’entreprise.

INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE

Variation du chiffre d’affaires à données comparables :

Variation du chiffre d’affaires à taux de change et périmètre constants, soit chiffre d’affaires de l’année (N) - chiffre d’affaires de l’année (N-1) au taux de l’année (N) - chiffre d’affaires des acquisitions au taux de l’année (N)/chiffre d’affaires de l’année (N-1) au taux de l’année (N).

EBITDA courant (Earnings Before Interest Taxes, Depreciation and Amortizations) :

Résultat opérationnel + dotations aux amortissements + amortissement des incorporels liés aux acquisitions + charges liées aux paiements fondés sur des actions + autres éléments non récurrents (autres produits/charges d’exploitation).

EBITA courant (Earnings Before Interest Taxes and Amortizations) :

Résultat opérationnel + amortissement des incorporels liés aux acquisitions + charges liées aux paiements fondés sur des actions + autres éléments non récurrents (autres produits/charges d’exploitation).

Autres éléments non récurrents :

Éléments inhabituels quant à leur survenance ou leur montant incluant notamment certaines plus et moins-values de cession d’actifs corporels ou incorporels, certaines charges de restructuration ou liées à des départs, certains litiges majeurs, les frais d’acquisitions ou de fermetures de sociétés.

Cash-flow net disponible :

Flux de trésorerie générés par l’activité – acquisition d’immobilisations incorporelles et corporelles nettes de cession – intérêts financiers versés/reçus.

Endettement net ou dette nette :

Passifs financiers courants et non courants - trésorerie et équivalents.

Résultat net dilué par action (Résultat net part du groupe divisé par le nombre d’actions dilué et ajusté) :

Le résultat par action dilué est déterminé en ajustant le résultat attribuable aux porteurs d’actions ordinaires et le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation, des effets de toutes les actions ordinaires potentielles dilutives. Ces dernières comprennent les actions de performance attribuées aux membres du personnel dès lors que les critères de performance requis sont atteints à la clôture de l’exercice.

