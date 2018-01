Téléverbier : L'Audi quattro Ski Cup est repoussé en mars !

En raison des conditions météorologiques peu favorables, l'Audi quattro Ski Cup est repoussé au 2, 3 et 4 mars 2018 !

Réservez ces dates afin de participer à cette course gratuite. La piste des Attelas sera spécialement balisée et parfaitement préparée avec un bloc de départ et une ligne d'arrivée originaux, un chronométrage professionnel et la sensation unique de vivre la Coupe du monde comme un sportif de haut niveau.

Le package entreprise sera également toujours proposé à ces dates. Pour rappel, nous vous proposons de la visibilité dans l'aire d'arrivée ou de départ contre la participation gratuite à l'un des jours proposés en team d'entreprise.